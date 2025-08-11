Währungen / CPRT
CPRT: Copart Inc
45.46 USD 1.16 (2.49%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CPRT hat sich für heute um -2.49% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 45.37 bis zu einem Hoch von 47.00 gehandelt.
Verfolgen Sie die Copart Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
45.37 47.00
Jahresspanne
45.05 64.35
- Vorheriger Schlusskurs
- 46.62
- Eröffnung
- 47.00
- Bid
- 45.46
- Ask
- 45.76
- Tief
- 45.37
- Hoch
- 47.00
- Volumen
- 21.437 K
- Tagesänderung
- -2.49%
- Monatsänderung
- -6.44%
- 6-Monatsänderung
- -19.18%
- Jahresänderung
- -13.18%
