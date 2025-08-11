KurseKategorien
CPRT: Copart Inc

45.46 USD 1.16 (2.49%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CPRT hat sich für heute um -2.49% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 45.37 bis zu einem Hoch von 47.00 gehandelt.

Verfolgen Sie die Copart Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
45.37 47.00
Jahresspanne
45.05 64.35
Vorheriger Schlusskurs
46.62
Eröffnung
47.00
Bid
45.46
Ask
45.76
Tief
45.37
Hoch
47.00
Volumen
21.437 K
Tagesänderung
-2.49%
Monatsänderung
-6.44%
6-Monatsänderung
-19.18%
Jahresänderung
-13.18%
