FiyatlarBölümler
Dövizler / CPRT
Geri dön - Hisse senetleri

CPRT: Copart Inc

45.85 USD 0.39 (0.86%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

CPRT fiyatı bugün 0.86% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 45.28 ve Yüksek fiyatı olarak 46.21 aralığında işlem gördü.

Copart Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CPRT haberleri

Günlük aralık
45.28 46.21
Yıllık aralık
45.05 64.35
Önceki kapanış
45.46
Açılış
45.40
Satış
45.85
Alış
46.15
Düşük
45.28
Yüksek
46.21
Hacim
21.544 K
Günlük değişim
0.86%
Aylık değişim
-5.64%
6 aylık değişim
-18.49%
Yıllık değişim
-12.43%
21 Eylül, Pazar