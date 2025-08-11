Валюты / CPRT
CPRT: Copart Inc
46.57 USD 1.03 (2.16%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CPRT за сегодня изменился на -2.16%. При этом минимальная цена на торгах достигала 46.32, а максимальная — 47.63.
Следите за динамикой Copart Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
46.32 47.63
Годовой диапазон
45.05 64.35
- Предыдущее закрытие
- 47.60
- Open
- 47.53
- Bid
- 46.57
- Ask
- 46.87
- Low
- 46.32
- High
- 47.63
- Объем
- 21.096 K
- Дневное изменение
- -2.16%
- Месячное изменение
- -4.16%
- 6-месячное изменение
- -17.21%
- Годовое изменение
- -11.06%
