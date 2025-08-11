通貨 / CPRT
CPRT: Copart Inc
45.46 USD 1.16 (2.49%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
CPRTの今日の為替レートは、-2.49%変化しました。日中、通貨は1あたり45.37の安値と47.00の高値で取引されました。
Copart Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
CPRT News
- オレゴン州議員ヴァル・ホイルがMicrosoft株を289万ドル相当まで購入
- コパートに関する市場センチメントの要因は何ですか？
- Why Copart Stock Dropped on Earnings Today
- Copart stock price target lowered to $65 by CFRA on valuation
- Copart Q4 Earnings Surpass Estimates, Revenues Increase Y/Y
- American Outdoor Brands Posts Downbeat Results, Joins Lululemon, Quanex Building And Other Big Stocks Moving Lower In Friday's Pre-Market Session - Copart (NASDAQ:CPRT), American Outdoor Brands (NASDAQ:AOUT)
- Stock Market Today: Indexes See Red After Jobs Report Jolt; Nvidia, Schwab Tumble (Live Coverage)
- Stephens lowers Copart stock price target to $46 on competitive concerns
- Top Fund Manager Pinpoints Lots Of 'Worthwhile' Risks
- Why Docusign Shares Are Trading Higher By Over 8%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - American Outdoor Brands (NASDAQ:AOUT), BrilliA (AMEX:BRIA)
- Copart, Inc. (CPRT) Q4 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Copart Q4 2025 beats EPS forecast, stock rises
- Copart, Inc. (CPRT) Q4 Earnings Beat Estimates
- Copart Posts 24% EPS Jump in Fiscal Q4
- Copart earnings beat by $0.05, revenue fell short of estimates
- This Brinker International Analyst Turns Bullish; Here Are Top 5 Upgrades For Thursday - Copart (NASDAQ:CPRT), Coherus Oncology (NASDAQ:CHRS)
- HSBC upgrades Copart stock to Buy on temporary slowdown, long-term growth
- Top Stocks With Earnings This Week: Broadcom, NIO And More - Broadcom (NASDAQ:AVGO)
- Baird Mid Cap Growth Equity Q2 2025 Commentary
- Tracking Akre Capital Management Portfolio – Q2 2025 Update (MUTF:AKREX)
- Copart, Inc. (CPRT) Laps the Stock Market: Here's Why
- Copart: Lower In-Yard Times Will Improve Profitability (Rating Upgrade) (NASDAQ:CPRT)
- BNY Mellon Global Stock Fund Q2 2025 Commentary
- ACV Auctions Inc. (ACVA) Matches Q2 Earnings Estimates
1日のレンジ
45.37 47.00
1年のレンジ
45.05 64.35
- 以前の終値
- 46.62
- 始値
- 47.00
- 買値
- 45.46
- 買値
- 45.76
- 安値
- 45.37
- 高値
- 47.00
- 出来高
- 21.437 K
- 1日の変化
- -2.49%
- 1ヶ月の変化
- -6.44%
- 6ヶ月の変化
- -19.18%
- 1年の変化
- -13.18%
18 9月, 木曜日
12:30
USD
- 実際
- 23.2
- 期待
- 3.7
- 前
- -0.3
12:30
USD
- 実際
- 5.6
- 期待
- 7.6
- 前
- 5.9
12:30
USD
- 実際
- 231 K
- 期待
- 282 K
- 前
- 264 K
12:30
USD
- 実際
- 1.920 M
- 期待
- 1.935 M
- 前
- 1.927 M
14:00
USD
- 実際
- -0.5%
- 期待
- -0.2%
- 前
- -0.1%
17:00
USD
- 実際
- 1.734%
- 期待
- 前
- 1.985%
20:00
USD
- 実際
- $49.2 B
- 期待
- $123.1 B
- 前
- $151.0 B