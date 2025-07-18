



Description

AllPair Engine est un Expert Advisor de précision conçu pour fonctionner sur six paires de devises majeures du Forex. Plutôt que d'adopter une approche de trading universelle, cet EA intègre six stratégies uniques, chacune soigneusement structurée autour des tendances comportementales d'une paire de devises spécifique : AUDUSD, EURUSD, GBPUSD, USDCAD, USDCHF et USDJPY.

L'EA est entièrement modulaire, chaque stratégie fonctionnant indépendamment sous une interface unique, offrant un environnement de trading structuré et hautement personnalisable. Grâce à des paramètres d'entrée externes, les traders disposent d'un contrôle précis sur le trading de chaque paire de devises, notamment la possibilité d'activer ou de désactiver des paires, d'ajuster le comportement des transactions, de contrôler les niveaux de risque et de gérer le nombre d'ordres actifs.





Achetez le Trône d'Or et obtenez le moteur AllPair gratuitement ! Non applicable aux locations ! Contactez-nous en privé pour plus d'informations.

Voir nos autres produits : Cliquez ici

Le prix augmentera de 100 $ tous les 5 exemplaires vendus, jusqu'à un prix final de 1 700 $.





Composants fonctionnels clés

Stratégies internes spécifiques à chaque paire

Chaque paire de devises prise en charge possède sa propre logique de trading intégrée, optimisée pour correspondre à ses caractéristiques techniques et structurelles.

Ces stratégies sont conçues pour fonctionner indépendamment, permettant une activation sélective des paires en fonction des préférences de l'utilisateur ou des conditions de marché.

Des fichiers personnalisés pour chaque paire sont fournis après l'achat, permettant une configuration prête à l'emploi tout en conservant la flexibilité nécessaire pour les ajustements manuels.

Options d'exécution des transactions

L'EA permet à l'utilisateur de choisir entre un trading à entrée unique ou à ordres multiples par paire.

Ces configurations reflètent le comportement des transactions observé sur les comptes de signaux vérifiés, offrant un aperçu de la manière dont l'empilement des transactions et la mise à l'échelle des positions peuvent être structurés selon des paramètres contrôlés.

Intégration du filtre d'actualités

Inclut un module de filtrage d'actualités intégré pour gérer l'exposition aux événements économiques à fort impact.

Le filtre peut être personnalisé pour suspendre les transactions avant et après la publication de l'actualité, contribuant ainsi à réduire l'exposition à une volatilité soudaine.

Cadre de gestion des risques

Un système de contrôle des risques évolutif permet de choisir parmi un large éventail de stratégies, allant des configurations conservatrices à faible risque aux profils agressifs à risque extrêmement élevé.

Les utilisateurs peuvent ajuster la taille des positions, les multiplicateurs de lots, le nombre maximal de transactions ouvertes, etc., via les paramètres de saisie.

L'EA n'utilise pas de martingale, de grille, d'arbitrage ni d'autres stratégies de composition, sauf autorisation explicite de l'utilisateur.

Mode de récupération en 3 étapes

Mode de récupération en 3 étapes : augmente la taille du lot de 0,01 pour un maximum de 3 transactions après une perte, puis réinitialise la taille initiale.

Cette approche utilise un processus de récupération linéaire et limité, visant à récupérer avec une exposition minimale.

Pas de Martingale ni de logique de doublement : il s'agit d'un mécanisme de récupération contrôlé et modéré.





Contrôle et configuration des entrées

Le comportement de l'EA est géré par des paramètres d'entrée, offrant aux traders une autonomie totale sur les actions du système. Si les utilisateurs avancés peuvent affiner manuellement les paramètres d'entrée, les utilisateurs débutants et intermédiaires bénéficieront des fichiers prédéfinis et personnalisés par paire de devises.

Un guide d'entrée complet est également fourni après l'achat, expliquant l'objectif de chaque paramètre et proposant des recommandations d'utilisation pour différentes conditions de trading ou types de comptes.





Ce qui est inclus après l'achat

Fichiers de configuration pour chaque paire de devises prise en charge

Guide de saisie expliquant chaque paramètre et option de configuration

Mises à jour de compatibilité et assistance utilisateur continues

Exemples de signaux (à titre indicatif uniquement) basés sur des configurations par défaut et personnalisées





Notes de compatibilité et d'utilisation

Conçu pour une utilisation sur les plateformes MT5 et compatible avec le trading multisymbole.

Fonctionne avec la plupart des courtiers ; environnements à faible spread recommandés (non recommandé pour Exness).

Optimisé pour les comptes utilisant le dollar américain comme devise de base, mais personnalisable pour les autres.

Prise en charge des VPS ou de l'hébergement local ; environnements à faible latence privilégiés.











































































































































































































































































































































