AllPair Engine

3.83

AllPair Engine – EA multi-stratégies pour les principales paires de devises | AUDUSD, EURUSD, GBPUSD, USDCAD, USDCHF, USDJPY


Description

AllPair Engine est un Expert Advisor de précision conçu pour fonctionner sur six paires de devises majeures du Forex. Plutôt que d'adopter une approche de trading universelle, cet EA intègre six stratégies uniques, chacune soigneusement structurée autour des tendances comportementales d'une paire de devises spécifique : AUDUSD, EURUSD, GBPUSD, USDCAD, USDCHF et USDJPY.

L'EA est entièrement modulaire, chaque stratégie fonctionnant indépendamment sous une interface unique, offrant un environnement de trading structuré et hautement personnalisable. Grâce à des paramètres d'entrée externes, les traders disposent d'un contrôle précis sur le trading de chaque paire de devises, notamment la possibilité d'activer ou de désactiver des paires, d'ajuster le comportement des transactions, de contrôler les niveaux de risque et de gérer le nombre d'ordres actifs.


Achetez le Trône d'Or et obtenez le moteur AllPair gratuitement ! Non applicable aux locations ! Contactez-nous en privé pour plus d'informations.


Voir nos autres produits : Cliquez ici


Le prix augmentera de 100 $ tous les 5 exemplaires vendus, jusqu'à un prix final de 1 700 $.


Composants fonctionnels clés

Stratégies internes spécifiques à chaque paire

  • Chaque paire de devises prise en charge possède sa propre logique de trading intégrée, optimisée pour correspondre à ses caractéristiques techniques et structurelles.
  • Ces stratégies sont conçues pour fonctionner indépendamment, permettant une activation sélective des paires en fonction des préférences de l'utilisateur ou des conditions de marché.
  • Des fichiers personnalisés pour chaque paire sont fournis après l'achat, permettant une configuration prête à l'emploi tout en conservant la flexibilité nécessaire pour les ajustements manuels.

Options d'exécution des transactions

  • L'EA permet à l'utilisateur de choisir entre un trading à entrée unique ou à ordres multiples par paire.
  • Ces configurations reflètent le comportement des transactions observé sur les comptes de signaux vérifiés, offrant un aperçu de la manière dont l'empilement des transactions et la mise à l'échelle des positions peuvent être structurés selon des paramètres contrôlés.

Intégration du filtre d'actualités

  • Inclut un module de filtrage d'actualités intégré pour gérer l'exposition aux événements économiques à fort impact.
  • Le filtre peut être personnalisé pour suspendre les transactions avant et après la publication de l'actualité, contribuant ainsi à réduire l'exposition à une volatilité soudaine.

Cadre de gestion des risques

  • Un système de contrôle des risques évolutif permet de choisir parmi un large éventail de stratégies, allant des configurations conservatrices à faible risque aux profils agressifs à risque extrêmement élevé.
  • Les utilisateurs peuvent ajuster la taille des positions, les multiplicateurs de lots, le nombre maximal de transactions ouvertes, etc., via les paramètres de saisie.
  • L'EA n'utilise pas de martingale, de grille, d'arbitrage ni d'autres stratégies de composition, sauf autorisation explicite de l'utilisateur.

Mode de récupération en 3 étapes

  • Mode de récupération en 3 étapes : augmente la taille du lot de 0,01 pour un maximum de 3 transactions après une perte, puis réinitialise la taille initiale.
  • Cette approche utilise un processus de récupération linéaire et limité, visant à récupérer avec une exposition minimale.
  • Pas de Martingale ni de logique de doublement : il s'agit d'un mécanisme de récupération contrôlé et modéré.


Contrôle et configuration des entrées

Le comportement de l'EA est géré par des paramètres d'entrée, offrant aux traders une autonomie totale sur les actions du système. Si les utilisateurs avancés peuvent affiner manuellement les paramètres d'entrée, les utilisateurs débutants et intermédiaires bénéficieront des fichiers prédéfinis et personnalisés par paire de devises.

Un guide d'entrée complet est également fourni après l'achat, expliquant l'objectif de chaque paramètre et proposant des recommandations d'utilisation pour différentes conditions de trading ou types de comptes.


Ce qui est inclus après l'achat

  • Fichiers de configuration pour chaque paire de devises prise en charge
  • Guide de saisie expliquant chaque paramètre et option de configuration
  • Mises à jour de compatibilité et assistance utilisateur continues
  • Exemples de signaux (à titre indicatif uniquement) basés sur des configurations par défaut et personnalisées


Notes de compatibilité et d'utilisation

  • Conçu pour une utilisation sur les plateformes MT5 et compatible avec le trading multisymbole.
  • Fonctionne avec la plupart des courtiers ; environnements à faible spread recommandés (non recommandé pour Exness).
  • Optimisé pour les comptes utilisant le dollar américain comme devise de base, mais personnalisable pour les autres.

Prise en charge des VPS ou de l'hébergement local ; environnements à faible latence privilégiés.





















































































Avis 6
shahbaz112
200
shahbaz112 2025.08.17 17:23 
 

The All Pair Engine EA is very outstanding—consistent, intuitive, and great EA . It performs well even in volatile markets and runs smoothly with minimal oversight. Setup is easy, and updates continually improve performance. Phathutshedzo provides outstanding support, making this a highly profitable EA. Thanks Phathutshedzo

Ontongtrader
203
Ontongtrader 2025.08.14 01:17 
 

just bought this ae, been monitoring the result.

張志銘
32
張志銘 2025.08.12 17:39 
 

This is a useful trading tool and worth buying

Produits recommandés
DoIt Gold Guardian MT5
Diego Arribas Lopez
Experts
[ MT4 Version ] DoIt Gold Guardian — Confident, Stress-Free Automation for Gold (XAUUSD) DoIt Gold Guardian is designed for traders who want to capitalize on gold’s explosive movements with confidence, control, and simplicity. Specialized for long trades only , it focuses on catching the most powerful bullish phases of gold — while protecting your capital through dynamic, intelligent risk management. Built for traders who seek consistent growth without fear of volatility , it delivers prof
Grid Following Robot MT5
Songkiet Manoharn
Experts
Grid-Trading Buy and Sell Options:  You can set the system to place buy orders below the market price and sell orders above it. This ensures profits during price movements in either direction.   Adjustable Parameter: Maximum and Minimum Price Levels:  Define the range within which the grid operates. Grid Distance:  Set the spacing between each buy and sell order, allowing you to control the frequency of trades. Volume (Lot Sizes):  Adjust the trading volume for each order to manage risk and pote
Price Pulse Catcher
Takeshi Shibuki
Experts
PPC: Price Pulse Catcher is an Expert Advisor that uses stochastic as its main trading indicator. A module that executes only buys and a module that executes only sells perform trades while switching appropriately according to medium-term trends. If the medium-term direction of the market is clear, it is possible to select and operate only one or the other. As an indicator of medium-term trends, we use the moving average of the longer time frame of the chart to which Expert Advisor is applied.
Night Scalper EU
Dua Yong Rew
5 (1)
Experts
Night Scalper is a professionally coded night scalper that trades during the quiet session one hour before and after rollover timing. It is designed to trade EURUSD ( M5 timeframe ), though it is not limited to this currency pair. It does not use dangerous strategies, such as grid or martingale strategies, so it is a safe Expert Advisor. It is recommended to use a tight spread broker, preferably an ECN broker with good liquidity. For a list of brokers that work well with this EA, please visit my
Pullback trading robot
Mpaleng Tumelo Lehlokoa
Experts
Introducing the Pullback Trading Robot, your ultimate solution for navigating the dynamic world of trading with precision and confidence. Designed to excel on higher timeframes, this sophisticated automated system harnesses the power of mean reversion strategies to thrive in weaker trending market conditions. Key Features: Mean Reversion Strategy: The Pullback Trading Robot utilizes a mean reversion strategy, strategically entering trades during market pullbacks to capitalize on price reversals.
Fake out strategy
Julian Gonzalez Conde
Experts
This expert advisor finds and operates the Fake out pattern, the search algorithm and its management can be adjusted from the Bot's configuration parameters.  Features: - Designed to operate with any type of asset. - It is possible to set the time range in which the expert advisor will operate. - Trailing stop managed internally by the algorithm. - Partial position closing (partial profit taking), when the price has moved in favour of the position. - Take profit automatically adjusted by t
Superior GOLD Rentable
Jairo Elias Montesinos Paredes
Experts
Superior GOLD Rentable es un EA que utiliza 3 indicadores, Accelerator Oscillator, MACD, RSI, lo cual le permite hacer operaciones efectivas y minimizando el riesgo de perdida. Este  EA usa stop loss para todas las órdenes, el EA no utiliza ningún método de negociación peligroso: sin cuadrícula, sin martingala,... Superior GOLD Rentable esta optimizado para trabajar con los metales y en especial con el ORO, en la temporalidad de 15m, aunque puede trabajar en cualquier marco temporal;  Sin embarg
Duende MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Experts
Salut les commerçants ! Je présente la Stratégie "Duende", Duende est un algorithme qui détecte des modèles de différents niveaux hauts et bas, où ils restent constants pour faire de bonnes entrées, avec un système de récupération interrogeant diverses choses comme le seuil de rentabilité et les croisements entre pairs Il a prouvé qu'il contrôlait plusieurs devises sans problème, avec un contrôle puissant des nouvelles pendant le marché il est possible de le gérer avec tous les symboles dont v
DYJ Moving Average Cross
Daying Cao
Experts
The  DYJ Moving Average Cross is a unique High quality and easy to use and affordable trading tool because we have incorporated a number of proprietary features and   Moving Average   indicators. The Indicator is based on the following idea: crossing of two Moving Average lines (Fast and slow ) is used as a signal for opening and closing a position together. Go Long when Fast MA (MA1) crosses above Slow MA (MA2). Go Short when Fast MA (MA1) crosses below Slow MA (MA2). The EA uses dynamic alloca
Ai GbPUsD MT5
Tais Miranda Hoffmann
2.17 (12)
Experts
Only 5 copies for $260, next price: $280(3 copies left) For testing, in the settings, it is better to enable the full trade option. An expert based on artificial intelligence ( AI ) For GBPUSD in time frame 15 and 30 minutes, 1 and 4 hours and daily With Relatively large number of signals (To receive all the signals: activate the full trade option in the settings and run the expert at the same time in several time frames) Has a TP and a SL Without the use of dangerous strategies such as marting
LRY LS Robot
Ruiyuan Luo
Experts
LRY SL Robot is a fully automated multi-currency trading robot, trading according to the "rise-fall ratio". EA operating environment EA can run in any currency, at any time. The minimum capital is $300. Parameters Lot - lot size for pending orders. Open Percentage - Start trading "percentage signals" Close Percentage - Turn off trading "percentage signals" Compound Interest - As the balance increased, so did the number of orders Move Stop Loss - Change distance of stop loss line after earnings A
EUR 5 of 8
Tomas Michalek
Experts
Plug & Play portfolio - series of high-quality EURUSD H1 strategies for maximized success. The fifth strategy from the EUR-8 portfolio uses the direction of the MACD indicator for recognizing the trend and then set the pending order according to KeltnerChannel. This fully automatic EA was Triple tested  - backtest on 'Out of sample data', robustness tests  and portfolio correlation. Easy set-up. You define only risk amount and you are good to go. Learn   why I do   Monte Carlo, robustness and
Ai UsDCaD MT5
Tais Miranda Hoffmann
2.33 (3)
Experts
Only 5 copies for $220, next price: $240(3 copies left) For testing, in the settings, it is better to enable the full trade option. An expert based on artificial intelligence ( AI ) For USDCAD in time frame 15 and 30 minutes, 1 and 4 hours and daily With Relatively large number of signals (To receive all the signals: activate the full trade option in the settings and run the expert at the same time in several time frames) Has a TP and a SL Without the use of dangerous strategies such as marting
Quantum Pips AI MT5
Rodrigo Arana Garcia
5 (2)
Experts
Bienvenue sur Quantum Pips AI, un conseiller expert de nouvelle génération! Seuls 2/5 exemplaires seront vendus à ce prix. Ensuite, le prix augmentera automatiquement pour s'assurer que les performances du robot sont adéquates pour les comptes réels. Contactez-moi   après l'achat et   recevez   un   indicateur gratuit   (d'une   valeur de   plus   de   65$) Quantum Pips AI est un Expert Advisor de pointe méticuleusement conçu pour tirer profit du   marché   des   changes.   Ce   système   intel
Gold Hold
Angel Torres
Experts
Live Signal: https://www.fxblue.com/live/settings/goldholdea Important You must load the correct .set configuration file before running the system. The platform does not allow setting a Stop Loss that is too low or too tight. If you use the default parameters, the results will be inferior to what is expected. The configuration file is available in the Discussion section, along with results and, soon, audited accounts of the system. Special Offer First 5 copies: 99 USD Next 5 copies: 199 USD Fina
NTG10xPro
Moein Zohary Binazirfoumany
Experts
This Expert Advisor Makes efficient use of market fluctuation using multiple criteria. Initial deposit value is criteria for final return of the EA. we recommend using at least $500. Along with increasing initial deposit value, it s recommended to increase trading lot size relatively. Other input parameters are optimized for GBPUSD. To be used for other pairs it must be optimized separately.
Nova CHK Trader
Anita Monus
Experts
Nova CHK Trader is engineered around the Chaikin Oscillator , a volume-weighted indicator that combines price action with money flow dynamics. By tapping into the relationship between accumulation, distribution, and price momentum, this EA identifies moments when institutional interest aligns with breakout potential. Nova CHK Trader doesn’t chase volatility — it reads the market’s underlying intent. With logic built around Chaikin momentum shifts, it pinpoints early directional cues and confirms
FHeikenAshiSmoothed
Francisco Jesus Alonso Martin
Experts
EA Heiken Ashi Smoothed - Smooth and Accurate Trading Optimize your trading with the power of Heiken Ashi Smoothed. This expert advisor (EA) is designed for traders looking for clear trends and reliable signals. Based on Heiken Ashi candles with smoothing, it filters out market noise and maximizes entry and exit opportunities. What does this EA offer?  Accurate trading: Identifies trends more clearly while avoiding false signals.  Advanced risk management: Configure dynamic Stop Loss and Take
Gold AI Robot
Antonio Simon Del Vecchio
5 (1)
Experts
Bonus : recevez 1 EA gratuit (pour 2 comptes) – contactez-moi après l’achat Gold AI Robot – Robot de trading avancé pour XAUUSD (Or) avec IA et détection de retracements Filtre IA et recherche de retracements clés pour identifier des opportunités précises sur le marché de l’or. Gold AI Robot fonctionne sur XAUUSD (Or) en timeframe H1. Il analyse les mouvements de prix pour détecter des retracements significatifs, ouvre des positions de manière progressive et applique une gestion globale du risq
Nova ALG Trader
Anita Monus
Experts
Nova ALG Trader is built around the legendary Alligator indicator — reimagined with modern execution and precision timing. This Expert Advisor harnesses the power of trend confirmation and directional bias using the proven logic of smoothed moving averages and market “sleep/wake” phases. Rather than reacting to price after the move has started, Nova ALG Trader positions you before the trend unfolds — capturing emerging momentum with clean, structure-based entries and dynamic trade management. Wh
Finanix Gold EA MT5
Charles Linzon Dy
Experts
Finanix Gold EA   is the result of two years of extensive research and backtesting, ensuring that it is built on a solid foundation of   data-driven insights   and   proven trading strategies. This expert advisor is fine-tuned for trading   XAUUSD/Gold . It is also capable of trading any instrument. Introducing the cutting-edge   Finanix Gold EA , powered by advanced mathematical functions and unparalleled computation capabilities. This revolutionary tool is designed to provide traders with a c
Savage Gold
Angel Torres
Experts
Live Signal: https://www.fxblue.com/users/savagegold Important You must load the correct .set configuration file before running the system. The platform does not allow setting a Stop Loss that is too low or too tight. If you use the default parameters, the results will be inferior to what is expected. The configuration file is available in the Discussion section, along with results and, soon, audited accounts of the system. Special Offer First 5 copies: 99 USD Next 5 copies: 199 USD Final price
Divinon
Daniel Suk
5 (1)
Experts
Divinon – Adaptive Multi-Strategy Trading System Divinon EA is a fully automated trading system originally designed for M15 USD/JPY , but with its extensive set of inputs, it’s highly versatile and can be tailored for virtually any market or timeframe. It combines multi-indicator technical analysis (Bulls Power, Bears Power, ADX, ATR) with advanced money management and grid system to deliver adaptable and consistent trading performance. Key Features Multi-indicator logic – Uses Bulls Power, Bea
FREE
AI Smart Concept
Rafael Dias Casabona
Experts
**Expert Advisor Smart Money EUR/USD H1** Transformez votre trading avec notre Expert Advisor avancé basé sur le concept Smart Money, conçu spécifiquement pour EUR/USD sur la période H1. Cet algorithme sophistiqué identifie les mouvements d'argent institutionnel et les changements de structure de marché pour capturer des opportunités de trading à haute probabilité. **Caractéristiques Principales:** - Implémentation avancée du concept Smart Money - Optimisé pour EUR/USD période H1 - Analyse de
The EURUSD looking at the Majors
Marta Gonzalez
Experts
The EURUSD looking at the Majors  is a Multipair System for operate the  EURUSD !!!!!IMPORTANT!!!!!   THIS EA IS FOR USED IN EURUSD ONLY.  !!!!!IMPORTANT!!!!!  This system detects a multi-pair entry point based on the value of the majors and operates that entry in the EURUSD with its own and efficient algorithm. All tickets have an SL and TP and use optimized trailing. You have to use the name of the value in your broker, in the corresponding inputs. Very stable growth curve as result of s
CyberVision EA
Eduard Nagayev
2.88 (33)
Experts
CyberVision EA is a technology I developed during my undergraduate studies. CyberVision EA is not just an advisor, it is a high-speed computing machine that can generate historical data. CyberVision EA is not just an EA, it is a high-speed computing machine that works with recurrent neural network (RNN) and generative adversarial network (GAN), and my EA also uses data quantization. Live Signal High:  https://www.mql5.com/ru/signals/2221931 Live Signal:  https://www.mql5.com/en/signals/2218278 C
EA Wavex
Kyaw Zan Tun
Experts
This Expert Advisor is designed around a Trend Following strategy combined with Market Structure analysis to identify and follow reliable price movements. It avoids short-term noise and focuses on aligning trades with the broader market direction. Trading Logic: The EA analyzes price structure and trend conditions to determine optimal entry and exit points. It is built to follow market momentum rather than predict sudden reversals. Risk Management: Equipped with a robust risk management system,
Gold Wave Rider
Banafsheh Dastafshan
Experts
Gold Wave Rider EA has been written for gold trades.  Obviously you can find your settings for other symbols. You will have the bet results on 5M Timeframe.   The default settings are the best for normal traders, however if you want you can manage the risk of high profit and loss. The EA trades the trend using several MAs, price action and RSI confirmations through identified candle numbers. Limited copies of FREE version finished. The price is 30$ and will be raised 10$ by every 5 purchases. La
Boom 500 Saturno
Ignacio Agustin Mene Franco
Experts
Hello community, On this occasion, I'm introducing you to Boom500 Saturn The Star Pack along with Crash 500 Saturn The EA is based on chasing short-term trend candles accompanied by a triple strategy 2 moving averages, 1 RSI, and an ADX for more effective trading. You start with a minimum balance of $500 USD for it to work well. The parameters are set as shown in the image. It operates on an M1 timeframe (1 minute). The first 5 copies will be sold at $199 USD, final price $499 USD. E
Range Breakout EveryDay
Serhii Honcharov
Experts
Range Breakout with new ranges every day for better results. Inputs for every day with size filter. You can optimize it for every day with your settings , or i can send profitable settings for live trading longterm. Its not grid system its only for persons who know what is algotrading and not looking for overfitting grid strategies which can blow your account.
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.97 (281)
Experts
Bonjour à tous les traders ! Je suis Quantum Queen, la nouvelle recrue de la famille Quantum des Expert Advisors. Ma spécialité ? L'OR. Je trade la paire XAUUSD avec précision et confiance, vous offrant des opportunités de trading inégalées sur le marché de l'or. Je suis là pour vous prouver que je suis l'Expert Advisor en trading d'or le plus avancé jamais créé. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Prix
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
5 (8)
Experts
Pour la première fois sur cette plateforme | Un EA qui comprend le marché Pour la première fois sur cette plateforme, un Expert Advisor (EA) utilise toute la puissance de Deep Seek. Combiné à la stratégie Dynamic Reversal Zoning, cela donne naissance à un système qui ne se contente pas de détecter les mouvements du marché — il les comprend réellement. Signal en direct __________ Configuration Unité de temps : H1 Effet de levier : min. 1:30 Dépôt : min. 200 $ Symbole : XAUUSD Broker : tous le
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (17)
Experts
AxonShift — Système de trading algorithmique avec logique d’exécution adaptative AxonShift est un algorithme de trading autonome, conçu et optimisé spécifiquement pour le marché de l’or (XAUUSD) sur l’unité de temps H1. Il repose sur une architecture modulaire, capable d’interpréter le comportement du marché en combinant les dynamiques à court terme et les impulsions structurelles de moyen terme. Le système évite les réactions excessives aux bruits de marché ainsi que les stratégies de haute fré
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
5 (32)
Experts
Quantum Baron EA Il y a une raison pour laquelle le pétrole est appelé l'or noir — et maintenant, avec Quantum Baron EA, vous pouvez l'exploiter avec une précision et une confiance inégalées. Conçu pour dominer le monde à indice d'octane élevé du XTIUSD (pétrole brut) sur le graphique M30, Quantum Baron est votre arme ultime pour monter de niveau et trader avec une précision d'élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setu
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
4.93 (14)
Experts
Aria Connector EA – V4 (Machine d'Apprentissage + Modèle d'Apprentissage XGBoost +112 IA Payantes et Gratuites + Système de Vote + Prompts Externes et Éditables) Alors que la plupart des EA sur le marché prétendent utiliser "l'IA" ou les "réseaux de neurones" mais n'exécutent en réalité que des scripts de base, Aria Connector EA V4 redéfinit ce que signifie le trading véritablement alimenté par l'IA. Ce n'est pas de la théorie, pas du battage médiatique marketing, c'est une connexion directe e
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (477)
Experts
Présentation       Quantum Emperor EA   , le conseiller expert MQL5 révolutionnaire qui transforme la façon dont vous négociez la prestigieuse paire GBPUSD ! Développé par une équipe de traders expérimentés avec une expérience commerciale de plus de 13 ans. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Achetez Quantum Emperor EA et vous pourriez obtenir Quantum StarMan   gratuitement !*** Demandez en privé pour p
Mad Turtle
Gennady Sergienko
5 (17)
Experts
Symbole XAUUSD Unité de temps H1-M15 (n’importe laquelle) Type Intelligence artificielle Prise en charge des ordres uniques OUI Dépôt minimum 50 USD (ou équivalent dans une autre devise) Compatible avec TOUS les courtiers OUI (compatible avec les courtiers à 2 ou 3 décimales. Toute devise de compte. Tout nom de symbole. Tout fuseau horaire GMT.) Exécution sans configuration préalable OUI Si vous vous intéressez à l’intelligence artificielle appliquée au trading, abonnez‑vous à ma chaîne. J’étu
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.75 (118)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
5 (8)
Experts
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.43 (83)
Experts
PROP FIRM PRÊT !   (   télécharger SETFILE   ) WARNING : Il ne reste que quelques exemplaires au prix actuel ! Prix ​​final : 990$ Obtenez 1 EA gratuitement (pour 2 comptes commerciaux) -> contactez-moi après l'achat Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bienvenue chez le Faucheur d'Or ! S'appuyant sur le très réussi Goldtrade Pro, cet EA a été conçu pour fonctionner sur plusieurs périodes en même temps et a la possibilité de définir la fréquence d
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.95 (119)
Experts
Quantum Bitcoin EA   : Il n'y a rien d'impossible, il s'agit simplement de trouver comment le faire ! Entrez dans le futur du trading   Bitcoin   avec   Quantum Bitcoin EA   , le dernier chef-d'œuvre de l'un des meilleurs vendeurs MQL5. Conçu pour les traders qui exigent performance, précision et stabilité, Quantum Bitcoin redéfinit ce qui est possible dans le monde volatil des crypto-monnaies. IMPORTANT !   Après l'achat, veuillez m'envoyer un message privé pour recevoir le manuel d'installa
VolumeHedger
Huseyin Furkan Ozturk
5 (18)
Experts
VolumeHedger EA [Live Signals]   ,  [My Channel]   ,  [Set Files]   ,   [ Blog ] Comptes recommandés : Standard à fort effet de levier, ECN, Raw ; Cent ; Propfirm (FTMO etc.) Le développeur de cet EA a prouvé son professionnalisme grâce à la qualité de ses autres robots. Avec Volume Hedger EA  Grâce à la fonctionnalité de définition de stratégie d’entrée avec un indicateur personnalisé, vous n’aurez plus besoin d’acheter plusieurs EA ! Cet EA est un algorithme de trading avancé combinant strat
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (6)
Experts
Chaîne de trading Forex EA sur MQL5 : Rejoignez ma chaîne MQL5 pour suivre mes dernières actualités. Ma communauté de plus de 14 000 membres sur MQL5 . Plus que 3 EXEMPLAIRES SUR 10 À 399 $ ! Le prix passera ensuite à 499 $. - REAL SIGNAL Faible risque : https://www.mql5.com/en/signals/2302784 IC Markets - Risque élevé : https://www.mql5.com/en/signals/2310008 Les instructions d'installation complètes pour le bon fonctionnement d'EA AI Gold Sniper sont mises à jour à l'adresse   commentaire
Scalp Unscalp
Connor Michael Woodson
3.89 (9)
Experts
Scalp Unscalp est un système de scalping bidirectionnel à court terme qui tente d'extraire rapidement un profit grâce à des entrées très précises. Le signal en direct de Scalp Unscalp arrive bientôt ! Le prix actuel sera augmenté. Prix limité à 199 USD Pas de grille, pas de martingale. Chaque trade est exécuté individuellement Stop loss fixe disponible, avec système de trailing stop dynamique virtuel Panneau de trading interactif et réglages précis de la taille des lots Recommandé Graphique : E
SGear
Olesia Kusmenko
5 (3)
Experts
Promotion de fin d'été – Offre limitée ! Un modèle de tarification par paliers s'applique : chaque cinquième achat augmente le prix de 50 $. À chaque nouvel acheteur, le niveau de prix suivant se rapproche, rendant votre entrée plus coûteuse. Sécurisez SGear au prix actuel avant que la prochaine augmentation de prix ne soit déclenchée. Cette vente est limitée, tant en temps qu'en quantité. Après cela, le prix du marché régulier s'appliquera. Cliquez ici -> SGear Signal pour suivre le signal en
Syna
William Brandon Autry
5 (3)
Experts
Présentation de Syna Version 3+ - Le Système de Trading IA Révolutionnaire à Double Fonction J'ai le plaisir de présenter Syna Version 3+, une avancée révolutionnaire dans la technologie de trading alimentée par l'IA. Cette version offre un accès API direct sans précédent aux principaux fournisseurs d'IA, notamment OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek et l'écosystème étendu de modèles d'OpenRouter. Désormais avec des capacités d'entrée Vision, une gestion automatique des cl
EA New Player
Vitali Vasilenka
5 (9)
Experts
EA New Player — Conseiller en trading nouvelle génération Offre spéciale dès le lancement : 10 premiers exemplaires : 350 $, 20 exemplaires suivants : 500 $. EA New Player est un conseiller en trading unique pour MT5, basé sur 7 stratégies de trading classiques différentes. Ce conseiller a été créé sans intelligence artificielle, uniquement à partir d'outils d'analyse technique éprouvés. Sa principale caractéristique est la transparence de sa logique, la simplicité de ses paramètres et sa polyv
SmartChoise
Gabriel Costin Floricel
4.25 (56)
Experts
SmartChoise EA – Système de Trading Alimenté par Réseau de Neurones pour XAU/USD (Or) sur la Période M1 Le manuel utilisateur est disponible via le lien sur ma page de profil — il contient des explications détaillées sur tous les réglages et options. Sur la chaîne Telegram, vous pouvez également trouver plusieurs comptes utilisant SmartChoise avec différents soldes, niveaux de risque et configurations. C’est un excellent moyen de voir la performance réelle de l’EA auprès de plusieurs courtiers e
VectorPrime EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (9)
Experts
VectorPrime — Système algorithmique avec logique vectorielle multicouche VectorPrime est un système de trading autonome conçu pour une exécution structurée dans des conditions de marché multi-unités de temps. Son cœur repose sur le concept d’ analyse vectorielle , où la dynamique des prix est décomposée en impulsions directionnelles et en structures matricielles. Le système n’interprète pas le marché comme une suite de signaux isolés, mais comme un ensemble de vecteurs interconnectés formant une
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.54 (26)
Experts
Burning Grid EA MT5 – Multi-Pair Grid Power with Adaptive Risk Trade up to 35 forex pairs simultaneously with intelligent strategy selection, flexible risk profiles, and dynamic drawdown control. Manual: https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html Latest Setfiles : https://www.mql5.com/en/blogs/post/764010 Community : https://www.mql5.com/en/messages/0151274c579fdb01 Blog Posts:   https://www.mql5.com/en/users/mqlcharmant77/blog My Expert Advisors: https://www.mql5.com/en/us
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (23)
Experts
IMPORTANT   : Ce package ne sera vendu au prix actuel que pour un nombre très limité d'exemplaires.    Le prix va monter à 1499$ très rapidement    +100 stratégies incluses   et plus à venir ! BONUS   : À partir de 999$ ou plus --> choisissez  5     de mes autres EA gratuitement !  TOUS LES FICHIERS CONFIGURÉS GUIDE COMPLET DE CONFIGURATION ET D'OPTIMISATION GUIDE VIDÉO SIGNAUX EN DIRECT EXAMEN (tiers) Bienvenue dans le SYSTÈME D'ÉCLATEMENT ULTIME ! Je suis heureux de vous présenter l'Ultimat
AlphaCore X
Arseny Potyekhin
3.69 (26)
Experts
AlphaCore X AlphaCore X EA est un système de trading de pointe qui surmonte la complexité des marchés financiers grâce à une combinaison d’analyses pilotées par l’IA et d’algorithmes basés sur les données. En intégrant ChatGPT-o1 , le tout dernier GPT-4.5 , des modèles avancés de machine learning et une approche Big Data robuste, AlphaCore X atteint un nouveau niveau de précision, d’adaptabilité et d’efficacité. Cet Expert Advisor impressionne par sa stratégie innovante, son interaction fluide
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.78 (18)
Experts
Stock Indexes EA is a sophisticated   trading robot   meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the   US30 . This expert advisor employs advanced algorithms and technical indicators to analyze market trends, identify potential entry and exit points, and execute trades with precision. A news filter   has also been added to the robot, which prevents it from opening a position during   important economic news , minimizing the risk. In robot, you can also specify the days and hours w
Bomber Corporation EA
Ihor Otkydach
4.42 (12)
Experts
Je suis ravi de vous présenter l'Expert Advisor que j'ai développé suite à de nombreuses demandes d'utilisateurs de ma stratégie de trading et de mon indicateur propriétaires, Divergence Bomber. Detailed installation and setup instructions –  link Live Signal: "Bomber M15 Channel" -  link J'ai donc créé l'Expert Advisor "Bomber Corporation" basé sur mon algorithme original pour identifier et trader les divergences MACD. C'est un système de trading automatisé qui : Est conforme aux réglementatio
ENEA mt5
Vitalii Tkachenko
5 (3)
Experts
Prix : 404$ -> 550$ Signal :   ENEA Kılavuz :  Manual ENEA mt5 – Changement de régime + GPT5 avec Modèles de Markov Cachés (HMM) ENEA mt5 est un algorithme de trading entièrement automatisé et de pointe qui combine la puissance de l’intelligence artificielle sous la forme de ChatGPT-5 avec l’analyse statistique précise d’un Modèle de Markov Caché (HMM). Il surveille le marché en temps réel, identifiant même les états de marché complexes et difficiles à détecter (régimes), et ajuste dynamiquem
Swing Master EA
Ihor Otkydach
4.78 (67)
Experts
Voici un EA puissant que je te présente, construit sur mon système de trading manuel — Algo Pumping . J'ai sérieusement boosté cette stratégie, ajouté plein d'améliorations, de filtres et de technologies de pointe, et maintenant je lance ce robot de trading qui : Trade avec l'algorithme avancé Algo Pumping Swing Trading, Pose systématiquement des Stop Loss pour protéger ton capital, Est parfait pour le "Prop Firm Trading" comme pour le "Trading personnel", Ne fait pas de martingale ni de gros gr
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.5 (131)
Experts
The Bitcoin Robot MT5 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our Bitcoin Robot employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities. No grid, no martingale, no hedging, EA only open one position at the same time. Bit
Bitcoin Robot Grid MT5
MQL TOOLS SL
4.93 (42)
Experts
Bitcoin Robot Grid MT5 is an intelligent trading system designed to automate BTCUSD trading using the grid trading strategy. This method takes advantage of market fluctuations by placing a structured series of buy and sell orders at predefined price levels. The robot continuously monitors market conditions and executes trades according to its preset parameters, allowing for consistent market engagement without the need for manual intervention. Bitcoin Robot Grid is the perfect solution for trad
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.2 (86)
Experts
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (23)
Experts
Vortex - votre investissement dans l'avenir Le conseiller expert Vortex Gold EA a été conçu spécialement pour négocier l'or (XAU/USD) sur la plateforme Metatrader. Construit à l'aide d'indicateurs exclusifs et d'algorithmes secrets de l'auteur, cet EA utilise une stratégie de négociation complète conçue pour capturer les mouvements rentables sur le marché de l'or. Les éléments clés de cette stratégie comprennent des indicateurs classiques tels que l'indicateur CCI et l'indicateur parabolique, q
Plus de l'auteur
Gold Throne
DRT Circle
4.33 (6)
Experts
Gold Throne EA – Système de trading en grille sans Martingale pour l'or (XAUUSD) L'EA Gold Throne est un Expert Advisor conçu exclusivement pour le trading de l'or (XAUUSD). Il utilise une méthodologie de trading en grille structurée, évitant ainsi le recours à la gestion de l'argent par martingale. Au lieu d'augmenter la taille des lots de manière exponentielle après des pertes, l'EA utilise une approche de taille de lot fixe ou ajustable progressivement, offrant aux traders un meilleur contr
Cybrus AI
DRT Circle
3.67 (3)
Experts
Cybrus AI - XAUUSD EA Cybrus AI est un système de trading automatisé méticuleusement conçu, spécialement conçu pour le trading de la paire XAU/USD (OR). La volatilité inhérente au trading de l'or exige une grande précision, une analyse complète et des stratégies de gestion des risques rigoureuses. Cybrus AI Expert Advisor intègre efficacement ces composants essentiels dans une solution de trading sophistiquée visant à optimiser les transactions sur l'or. Cybrus AI intègre des stratégies intell
Gold Throne MT4
DRT Circle
4.5 (2)
Experts
Gold Throne EA – Système de trading en grille sans Martingale pour l'or (XAUUSD) L'EA Gold Throne est un Expert Advisor conçu exclusivement pour le trading de l'or (XAUUSD). Il utilise une méthodologie de trading en grille structurée, évitant ainsi le recours à la gestion de l'argent par martingale. Au lieu d'augmenter la taille des lots de manière exponentielle après des pertes, l'EA utilise une approche de taille de lot fixe ou ajustable progressivement, offrant aux traders un meilleur contr
GoldTick
DRT Circle
3.33 (9)
Experts
GoldTick EA — Conçu avec précision pour XAUUSD GoldTick EA est un Expert Advisor robuste et flexible, conçu exclusivement pour le trading de l'or XAUUSD. Conçu avec une attention particulière portée au comportement du marché et à la structure de prix spécifiques à l'or, cet EA intègre deux stratégies internes performantes qui fonctionnent harmonieusement ou indépendamment selon votre configuration. Que vous soyez un trader prudent ou un stratège à haute fréquence, GoldTick EA vous offre les outi
BitAlgoX
DRT Circle
4 (4)
Experts
BitAlgoX – Expert Advisor pour BTCUSD Présentation : BitAlgoX est un Expert Advisor MQL5 hautement spécialisé, conçu exclusivement pour le trading BTCUSD. Il regroupe quatre stratégies intégrées soigneusement calibrées, adaptées spécifiquement à la volatilité et au comportement unique du Bitcoin face au dollar américain. Chaque stratégie a été développée en tenant compte des variations de prix des cryptomonnaies, que ce soit lors de marchés en tendance, d'événements d'actualité importants ou d
US100 Fusion
DRT Circle
4.2 (5)
Experts
US100 Fusion – Expert Advisor pour NASDAQ (US100) Moteur de trading de précision avec fonctionnalité multi-stratégies Présentation : US100 Fusion est un Expert Advisor (EA) spécialisé, développé spécifiquement pour le trading de l'indice NASDAQ (US100) sur la plateforme MetaTrader 5. Il intègre trois stratégies uniques et intégrées en interne, chacune conçue pour gérer la volatilité et le comportement technique de l'US100. Ce système multicouche offre aux traders une flexibilité et une adaptab
GoldTick MT4
DRT Circle
Experts
GoldTick EA — Conçu avec précision pour XAUUSD GoldTick EA est un Expert Advisor robuste et flexible, conçu exclusivement pour le trading de l'or XAUUSD. Conçu avec une attention particulière portée au comportement du marché et à la structure de prix spécifiques à l'or, cet EA intègre deux stratégies internes performantes qui fonctionnent harmonieusement ou indépendamment selon votre configuration. Que vous soyez un trader prudent ou un stratège à haute fréquence, GoldTick EA vous offre les out
GBP Gods
DRT Circle
Experts
Conseiller expert GBP Gods pour la paire GBPUSD GBP Gods est un expert-conseil (EA) sophistiqué qui intègre une variété de stratégies avancées pour optimiser l'exécution des transactions à court et à long terme. Il utilise un système de gestion du capital robuste pour protéger les investissements, garantissant que chaque transaction est protégée par un Stop Loss et un Take Profit, tout en exécutant une transaction à la fois pour maintenir une gestion efficace du capital. En plus d'analyser le
AllPair Engine MT4
DRT Circle
5 (3)
Experts
AllPair Engine – EA multi-stratégies pour les principales paires de devises | AUDUSD, EURUSD, GBPUSD, USDCAD, USDCHF, USDJPY Description AllPair Engine est un Expert Advisor de précision conçu pour fonctionner sur six paires de devises majeures du Forex. Plutôt que d'adopter une approche de trading universelle, cet EA intègre six stratégies uniques, chacune soigneusement structurée autour des tendances comportementales d'une paire de devises spécifique : AUDUSD, EURUSD, GBPUSD, USDCAD, USDCHF
Cybrus AI MT4
DRT Circle
Experts
Cybrus AI - XAUUSD EA Cybrus AI est un système de trading automatisé méticuleusement conçu, spécialement conçu pour le trading de la paire XAU/USD (OR). La volatilité inhérente au trading de l'or exige une grande précision, une analyse complète et des stratégies de gestion des risques rigoureuses. Cybrus AI Expert Advisor intègre efficacement ces composants essentiels dans une solution de trading sophistiquée visant à optimiser les transactions sur l'or. Cybrus AI intègre des stratégies intell
US100 Fusion MT4
DRT Circle
Experts
US100 Fusion – Expert Advisor pour NASDAQ (US100) Moteur de trading de précision avec fonctionnalité multi-stratégies Présentation : US100 Fusion est un Expert Advisor (EA) spécialisé, développé spécifiquement pour le trading de l'indice NASDAQ (US100) sur la plateforme MetaTrader 5. Il intègre trois stratégies uniques et intégrées en interne, chacune conçue pour gérer la volatilité et le comportement technique de l'US100. Ce système multicouche offre aux traders une flexibilité et une adaptab
GBP Gods MT4
DRT Circle
Experts
Conseiller expert GBP Gods pour la paire GBPUSD GBP Gods est un expert-conseil (EA) sophistiqué qui intègre une variété de stratégies avancées pour optimiser l'exécution des transactions à court et à long terme. Il utilise un système de gestion du capital robuste pour protéger les investissements, garantissant que chaque transaction est protégée par un Stop Loss et un Take Profit, tout en exécutant une transaction à la fois pour maintenir une gestion efficace du capital. En plus d'analyser le
BitAlgoX MT4
DRT Circle
Experts
BitAlgoX – Expert Advisor pour BTCUSD Présentation : BitAlgoX est un Expert Advisor MQL5 hautement spécialisé, conçu exclusivement pour le trading BTCUSD. Il regroupe quatre stratégies intégrées soigneusement calibrées, adaptées spécifiquement à la volatilité et au comportement unique du Bitcoin face au dollar américain. Chaque stratégie a été développée en tenant compte des variations de prix des cryptomonnaies, que ce soit lors de marchés en tendance, d'événements d'actualité importants ou de
Filtrer:
Ralph Lips
1282
Ralph Lips 2025.08.27 21:21 
 

Definitely one of the fastest methods to burn your account to the ground. Even low risk is insane!

DRT Circle
4155
Réponse du développeur Phathutshedzo Tshivhasa 2025.09.05 07:02
RR has been updated you can now set it manually even 1:1 if you wish SL and TP can be controlled manually, and also the performance of the EA has been updated
shahbaz112
200
shahbaz112 2025.08.17 17:23 
 

The All Pair Engine EA is very outstanding—consistent, intuitive, and great EA . It performs well even in volatile markets and runs smoothly with minimal oversight. Setup is easy, and updates continually improve performance. Phathutshedzo provides outstanding support, making this a highly profitable EA. Thanks Phathutshedzo

Ontongtrader
203
Ontongtrader 2025.08.14 01:17 
 

just bought this ae, been monitoring the result.

張志銘
32
張志銘 2025.08.12 17:39 
 

This is a useful trading tool and worth buying

akira1212
137
akira1212 2025.08.06 15:20 
 

This is a very dangerous EA. My account went bankrupt within 20 days of using it. The losses are 10-20 times greater than the profits, so unless you have a very high win rate, you won't see any profits. It was just rubbish to me. I'll never use it again.

maddeekay
58
maddeekay 2025.08.03 18:42 
 

purchased the EA a week ago and have 23 trades in total, with 21 in profit and 2 losses (on demo). Only traded on 3 days which is short period of testing, but looking good so far with account in profit overall. Support from the seller has also been good and takes around 2 days to respond, which isn't too bad. Set files and supplied guide are easy to follow, have also supplied details of trades in comments.

Répondre à l'avis