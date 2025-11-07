Open Highest Lowest Close Indicator

Cet indicateur est principalement utilisé pour le scalping sur XAUUSD.

Il indique les prix d’ouverture, de plus bas et de plus haut pour :

Le jour actuel

Le jour précédent

La semaine actuelle

La semaine précédente

Le mois actuel

Le mois précédent

Sur la base de ces niveaux de prix, vous pouvez identifier les niveaux sur lesquels le prix est susceptible de réagir.

Si vous avez des questions ou des demandes, n’hésitez pas à me contacter via le chat.

Merci et passez une excellente journée !