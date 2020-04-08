Pine script scalping indicator est un système analytique multicouche conçu pour l’interprétation précise des microfluctuations de prix dans des conditions de forte volatilité. Son noyau repose sur un modèle complexe de filtrage dynamique des séries de prix, combiné à des projections inter-unités de temps et à une approximation non linéaire des vecteurs de tendance.

Contrairement aux outils classiques d’analyse technique, cet indicateur ne se limite pas à une approche d’oscillateur statique, mais utilise une interprétation hybride des flux de données de marché avec des vérifications de cohérence multi-niveaux le long des contours de tendance. Le système met en œuvre le concept de « scalping adaptatif », permettant à l’opérateur d’obtenir des signaux analytiques stables même dans des zones de bruit chaotique.

L’indicateur s’installe dans une fenêtre séparée du terminal et affiche une structure d’analyse directionnelle multicanal avec un accent sur les zones de probabilité extrême. Les grappes de signaux sont marquées par des étiquettes visuelles, garantissant une interprétation instantanée des états du marché en temps réel.

Avantages :

Interprétation adaptative des données basée sur un filtrage inter-unités de temps.

Détection automatique des zones clés où la probabilité d’impulsions de prix atteint des maxima locaux.

Courbes dynamiques codées par couleur en fonction de l’état de la tendance.

Possibilité de combiner avec des algorithmes externes pour construire des systèmes de trading complexes.

Haute résistance au bruit du marché et aux fluctuations erronées.

Application universelle : trading intraday, scalping, stratégies algorithmiques.

Mode d’utilisation :

Installez l’indicateur sur un graphique de travail dans MetaTrader 5. Passez sur des unités de temps à haute fréquence (M1–M15). Interprétez la courbe dynamique selon sa couleur et ses marqueurs : la direction du canal coloré indique la phase de la tendance dominante. Utilisez les étiquettes de signal comme points de référence pour les entrées ou sorties dans des scénarios de scalping. Pour des résultats optimaux, combinez Pine script scalping indicator avec des filtres de volume et des niveaux de liquidité.

Paramètres d’entrée :

KPeriod — période de calcul de base pour le filtrage primaire des données.

DPeriod — période de la ligne de signal utilisée dans l’analyse croisée.

Slowing — coefficient de lissage régulant l’inertie des réactions.

MAMethod — méthode de moyenne mobile (SMA/EMA/SMMA/LWMA) utilisée dans le filtrage.

PriceField — type d’échantillonnage de prix (Low/High ou Close/Close).

LevelOverbought — niveau supérieur indiquant la zone de surachat.

LevelOversold — niveau inférieur indiquant la zone de survente.

ShowLabels — active l’affichage des marqueurs de signal sur le graphique.

TextBuy — étiquette de texte pour les clusters d’activité haussière.

TextSell — étiquette de texte pour les clusters d’activité baissière.

BuyTextColor — couleur du marqueur pour les scénarios haussiers.

SellTextColor — couleur du marqueur pour les scénarios baissiers.

FontSize — taille de police de l’étiquette.

LabelYOffset — décalage vertical de l’étiquette.

LabelHalfBars — largeur horizontale du bloc de signal en barres.

LabelHalfHeight — amplitude verticale du bloc de signal.

ObjPrefix — préfixe unique des objets garantissant l’isolation de la visualisation.

TrendTF — unité de temps supérieure utilisée pour l’analyse de tendance.

FastMAPeriodHTF — période de la moyenne mobile rapide pour l’analyse de tendance.

SlowMAPeriodHTF — période de la moyenne mobile lente pour l’analyse de tendance.

TrendMAMethodHTF — méthode de calcul de la moyenne mobile sur l’unité de temps supérieure.

MinSlopeHTF — pente minimale de la moyenne mobile lente requise pour confirmer la tendance.



