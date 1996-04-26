Trade Notifier Pro for Telegram

📘 Manuel de l'utilisateur complet disponible !

Pour garantir la meilleure expérience d'installation et de configuration, nous avons créé un manuel d'utilisation complet et détaillé qui couvre absolument tout ce que vous devez savoir.

Le manuel est disponible en 11 langues et, comme il est au format HTML, la navigation est simple et intuitive. Vous pouvez facilement le télécharger et le consulter à tout moment.

Manuel de l'utilisateur

Notre objectif est que votre expérience soit parfaite. Si vous suivez toutes les instructions du manuel et que vous rencontrez encore des difficultés, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé. Je serai ravi de vous aider à résoudre votre problème.

Trade Notifier Pro for Telegram : Vos transactions, en temps réel, où que vous soyez.

Ne manquez plus jamais le résultat d'une transaction clôturée !

Trade Notifier Pro for Telegram est un Expert Advisor utilitaire indispensable pour les traders manuels et automatisés qui souhaitent un suivi en temps réel de leurs comptes de trading. Dès qu'une position est clôturée, vous recevez une notification instantanée et richement détaillée directement sur votre Telegram, que ce soit sur votre téléphone, tablette ou ordinateur.

Ce n'est pas un simple notificateur. C'est un outil professionnel, conçu avec les technologies les plus robustes et sécurisées, pour vous donner un contrôle et une visibilité totale sur vos performances.

🚀 Fonctionnalités principales

  • 📸 Notifications avec capture d'écran du graphique : C'est notre fonctionnalité phare. En plus des détails de la transaction (profit/perte, actif, lot), l'EA peut capturer et envoyer une image du graphique au moment exact de la clôture ! Analysez votre configuration, vos indicateurs et le contexte du marché qui ont mené à ce résultat. C'est un outil d'étude et d'analyse sans pareil.

  • ⚙️ Entièrement personnalisable et flexible : Vous avez le contrôle.
    • Modèles de message : Personnalisez entièrement les messages de profit et de perte en utilisant des balises de remplacement ( {SYMBOL} , {PROFIT} , etc.) et le formatage HTML pour le gras et l'italique.
    • Filtres puissants : Décidez exactement de ce dont vous voulez être notifié. Filtrez les transactions par Nombre Magique (idéal pour surveiller des EA spécifiques), par symbole de l'actif, ou par un résultat financier minimum. Fini les notifications inutiles !

  • 📊 Rapport de performance quotidien : Activez le résumé quotidien et recevez, à une heure que vous définissez, un rapport complet avec le résultat financier total de la journée, le nombre de transactions, le taux de réussite et le volume total échangé. Suivez vos progrès simplement et directement.

  • 🕊️ Léger et efficace : Conçu comme un utilitaire, Trade Notifier Pro for Telegram fonctionne silencieusement en arrière-plan sur un seul graphique. Sa consommation de ressources est minimale et n'interfère pas avec les performances de vos autres Experts Advisors de trading.

✨ Pourquoi choisir Trade Notifier Pro for Telegram ?

  • Pour les traders manuels : Obtenez un retour immédiat sur vos décisions sans avoir à rester collé à l'écran. Tradez et vivez votre vie, nous vous préviendrons quand la magie opère.

  • Pour les développeurs et utilisateurs de plusieurs EA : Surveillez les performances de chacune de vos stratégies individuellement et en temps réel grâce au filtre par Nombre Magique. Sachez quel robot est le plus performant à tout moment.

  • Sécurité et fiabilité : La communication avec l'API de Telegram se fait via la méthode officielle et sécurisée WebRequest de MetaTrader 5, garantissant que vos informations sont toujours protégées.

🛠️ Paramètres d'entrée

L'EA offre un panneau de configuration complet et intuitif, regroupé par catégories pour une utilisation facile :

  • Paramètres Telegram (Jeton et ID de Chat)
  • Personnalisation des messages (Modèles pour profit et perte)
  • Filtres de notification (Nombre Magique, Symbole, Résultat minimum)
  • Paramètres de capture d'écran (Activer/Désactiver, Largeur, Hauteur)
  • Paramètres du résumé quotidien (Activer/Désactiver, Heure d'envoi)

(Consultez notre manuel de l'utilisateur pour une explication détaillée de chaque paramètre !)

Faites passer votre surveillance de trading au niveau supérieur.
Avec Trade Notifier Pro for Telegram, vous avez l'information dont vous avez besoin, quand vous en avez besoin. Achetez maintenant et ne manquez plus jamais un résultat !

