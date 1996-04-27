Trade Notifier Pro for Telegram

📘 Tam Kullanım Kılavuzu Mevcut!

En iyi kurulum ve ayar deneyimini sağlamak için, bilmeniz gereken her şeyi kapsayan eksiksiz ve ayrıntılı bir kullanım kılavuzu oluşturduk.

Kılavuz 11 dilde mevcuttur ve HTML formatında olduğu için gezinmesi basit ve sezgiseldir. İstediğiniz zaman kolayca indirip başvurabilirsiniz.

Kullanım Kılavuzu

Amacımız deneyiminizin mükemmel olmasıdır. Kılavuzdaki tüm talimatları izlemenize rağmen hala herhangi bir zorlukla karşılaşırsanız, lütfen bana özel mesaj göndermekten çekinmeyin. Sorununuzu çözmenize yardımcı olmaktan büyük mutluluk duyarım.

Trade Notifier Pro for Telegram: İşlemleriniz, Gerçek Zamanlı, Nerede Olursanız Olun.

Kapanan bir işlemin sonucunu bir daha asla kaçırmayın!

Trade Notifier Pro for Telegram, alım satım hesaplarını gerçek zamanlı olarak izlemek isteyen manuel ve otomatik işlemciler için vazgeçilmez bir yardımcı Uzman Danışman'dır (EA). Bir pozisyon kapatıldığı anda, telefonunuzda, tabletinizde veya bilgisayarınızda doğrudan Telegram'ınıza anında ve zengin ayrıntılı bir bildirim alırsınız.

Bu sadece basit bir bildirim aracı değildir. En sağlam ve güvenli teknolojilerle oluşturulmuş, performansınız üzerinde size tam kontrol ve görünürlük sağlamak üzere tasarlanmış profesyonel bir araçtır.

🚀 Ana Özellikler

  • 📸 Grafik Ekran Görüntülü Bildirimler: Bu bizim en dikkat çeken özelliğimizdir. İşlem detaylarına (kâr/zarar, varlık, lot) ek olarak, EA kapanış anında grafiğin bir görüntüsünü yakalayıp gönderebilir! Bu sonuca yol açan kurulumunuzu, göstergelerinizi ve piyasa bağlamını analiz edin. Eşsiz bir çalışma ve analiz aracıdır.

  • ⚙️ Tamamen Özelleştirilebilir ve Esnek: Kontrol sizin elinizde.
    • Mesaj Şablonları: Yer tutucuları ( {SYMBOL} , {PROFIT} , vb.) ve kalın ve italik için HTML biçimlendirmesini kullanarak kâr ve zarar mesajlarını tamamen özelleştirin.
    • Güçlü Filtreler: Tam olarak ne hakkında bildirim almak istediğinize karar verin. İşlemleri Sihirli Numara (belirli EA'ları izlemek için ideal), varlık sembolü veya minimum finansal sonuca göre filtreleyin. Artık gereksiz bildirimlere son!

  • 📊 Günlük Performans Raporu: Günlük özeti etkinleştirin ve belirlediğiniz bir saatte günün toplam finansal sonucunu, işlem sayısını, kazanma oranını ve işlem gören toplam hacmi içeren eksiksiz bir rapor alın. İlerlemenizi basit ve doğrudan takip edin.

  • 🕊️ Hafif ve Verimli: Bir yardımcı program olarak tasarlanan Trade Notifier Pro for Telegram, tek bir grafiğin arka planında sessizce çalışır. Minimum kaynak tüketimine sahiptir ve diğer alım satım Uzman Danışmanlarınızın performansını etkilemez.

✨ Neden Trade Notifier Pro for Telegram'ı seçmelisiniz?

  • Manuel İşlemciler İçin: Ekrana yapışıp kalmadan kararlarınız hakkında anında geri bildirim alın. İşlem yapın ve hayatınızı yaşayın; sihir gerçekleştiğinde size haber veririz.

  • Geliştiriciler ve Birden Fazla EA Kullanıcıları İçin: Sihirli Numara filtresini kullanarak her bir stratejinizin performansını ayrı ayrı ve gerçek zamanlı olarak izleyin. Hangi robotun her an en iyi performansı gösterdiğini bilin.

  • Güvenlik ve Güvenilirlik: Telegram API ile iletişim, MetaTrader 5'in resmi ve güvenli WebRequest yöntemi kullanılarak yapılır ve bilgilerinizin her zaman korunmasını sağlar.

🛠️ Girdi Parametreleri

EA, kullanım kolaylığı için kategorilere ayrılmış eksiksiz ve sezgisel bir ayarlar paneli sunar:

  • Telegram Ayarları (Token ve Sohbet ID'si)
  • Mesaj Özelleştirme (Kâr ve Zarar için Şablonlar)
  • Bildirim Filtreleri (Sihirli Numara, Sembol, Minimum Sonuç)
  • Ekran Görüntüsü Ayarları (Etkinleştir/Devre Dışı Bırak, Genişlik, Yükseklik)
  • Günlük Özet Ayarları (Etkinleştir/Devre Dışı Bırak, Gönderme Zamanı)

(Her parametrenin ayrıntılı bir açıklaması için kullanım kılavuzumuza başvurun!)

İşlem takibinizi bir üst seviyeye taşıyın.
Trade Notifier Pro for Telegram ile ihtiyacınız olan bilgiye, ihtiyacınız olduğu anda sahip olursunuz. Şimdi satın alın ve bir daha asla bir sonucu kaçırmayın!

Önerilen ürünler
One Click Trader Utility MT5
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Yardımcı programlar
One-Click Trader Utility for MT5 Professional Trading at Your Fingertips One-Click Trader Utility is a premium MT5 tool designed for active traders who need lightning-fast execution and real-time performance metrics. For just $30, transform your trading experience with institutional-grade technology previously available only to professional traders. Key Features Ultra-Fast Execution - Open and close positions with a single click, critical for scalpers and news traders Real-Time Market Metrics -
Boleta Easy Trade Mt5
Silvio Garcia Wohl
Yardımcı programlar
When executing an order, whether through the Metatrader ticket on a computer or the Metatrader app on a mobile device, either manual or pending, Easy Trade will automatically set the take profit and stop loss levels, as well as a limit order with its respective take profit and stop loss levels. It follows the trading strategy for market open (US30, US100, US500), but it can be applied to any market asset.
Symbol Manager for MT5
Taras Slobodyanik
5 (3)
Yardımcı programlar
Symbol Manager or Grid Manager, designed to group orders into one position (by Symbol or by Magic Number). This utility will be useful to multi-currency traders (many EAs), who can have multiple orders on several pairs. You will be able to see the total number of lots, the total profit, and set virtual stop loss and virtual take profit. To set a real TP (or SL), you must first set the virtual value, and then enter the command in this cell: "set". If you want to set real TP/SL for all orders at
Spread Professional mt5
Andriy Sydoruk
Yardımcı programlar
Excellent spread indicator. Reflects the spread on each bar as it is. It should be remembered that the spread is displayed at the time of the bar opening. Therefore, the most correct information will be on the minute bars. Spread is one of the basic forex concepts that any trader should know. If explained clearly, you can describe such an example. The trader buys the EUR / USD pair at the rate of 1.1000. However, he immediately goes into negative territory, for example, by 10 points, as if he bo
Dimatis Sniper
Vincent Teddy Rakotomalala
Yardımcı programlar
Description: Dimatis Sniper is a convenient tool designed to simplify order placement and risk evaluation for traders. By displaying the risk amount directly on the screen, this tool allows traders to assess risk in real-time, facilitating informed decision-making before executing transactions. Key Features: Real-Time Risk Assessment: Evaluate the risk associated with each transaction instantly on your screen, facilitating informed decision-making. Visual Representation of Risks: Use intuitive v
MT5 To Telegram Pro
Biswarup Banerjee
5 (1)
Yardımcı programlar
MT5 to Telegram Pro/Copier , MetaTrader 5 için tasarlanmış güçlü bir Uzman Danışman olup, Telegram mesajlaşma platformu aracılığıyla gerçek zamanlı işlem bildirimleri ve kapsamlı raporlar göndererek trading deneyiminizi geliştirmek için geliştirilmiştir. Sinyal sağlayıcıları ve eğitmenler için ideal olan bu araç, hesabınızda manuel olarak veya diğer EA’lar tarafından yapılan işlemleri kopyalar, özelleştirilebilir uyarılar, gelişmiş işlem yönetimi ve performans içgörüleri için kullanıcı dostu bir
Get news5
Aleksander Gladkov
Yardımcı programlar
Utility for reading news from investing.com To access the site, you need to add WebRequest in the Options terminal menu on the Expert Advisors tab: https://sslecal2.investing.com If reading is successful, a message about writing the file is displayed. The INV_week_this.txt file is written to the MQL5\Files folder of the terminal and is kept up to date, updating data according to its own timer You can attach the utility to any chart with any time frame; just one is enough to support indicators
Size calculator mt5
Smail El Hassar
Yardımcı programlar
Size Calculator allow you to calculate the size you need for your position giving two parametres: the number of pips risked and the money risked, for example if you want to risk 20 USD on 200 pips, then you will need to input 200 in the case reserved for pips and 20 in the case reserved for risk, the size will appear in left top carner of the chart in your metatrader 4 platform,    Size Calculator  support the following symbols : EURUSD GBPUSD AUDUSD NZDUSD  GOLD WTI  EURJPY GBPJPY USDJPY AUDJP
Phone Trade Manager
Krutik Piyushkumar Parekh
Yardımcı programlar
Smart Lot-Size Calculator And Trade Assistant for Mobile Trading Overview: This is the tool every trader in the market must have no matter if you are scalper, swing traders, day trader, or long term trader. This On-The-Go trading tool will help you stay disciplined and also stay free from daily trade management chores, Most traders face common problems like   1. Calculation of proper lot-size of a position to take controlled risk  2. Managing every trade and trailing stop-loss if trades goes in
FREE
Order Blocks Breaker MT5
Suvashish Halder
Göstergeler
Introducing   Order Blocks Breaker , a brand-new way to identify and leverage order blocks in your trading strategy. After developing multiple order block tools with unique concepts, I’m proud to present this tool that takes things to the next level. Unlike previous tools,   Order Blocks Breaker   not only identifies order blocks but also highlights   Breaker Order Blocks —key areas where the price is likely to retest after a breakout. MT4 -  https://www.mql5.com/en/market/product/124101/ This t
MT5 Trade Master
Ervand Oganesyan
Yardımcı programlar
Manuel ticareti basitleştirmek için çok işlevli ticaret panosu. İşlemler ve emir görselleştirme, kar ve zarar hesaplamaları, tek tıklamayla ticaret, emir değişikliği, denge noktası, takip eden zarar durdurma, kısmi zarar durdurma, kısmi kar alma, zamana göre kapanış, öz sermaye zarar durdurma ve kar alma - bunların hepsi bir veya birkaç tıklamayla, kısayol tuşları kullanılarak veya grafikteki seviyelerin basitçe fareyle sürüklenmesiyle mümkündür. Kullanıcı dostu arayüz, gerekli senaryoları test
RiskManagerCalc
Ramadhan Omurana
Yardımcı programlar
Use for risk management and opening positions as per the user settings. The user is allowed to set the stop loss and take profits in pips. The user can also choose the risk percentage per trade that he/she wants to use while opening the trade. The volume of the trade that the user wants to sent shall be calculator according to the stoploss and the risk percentage that the user has selected.
SLTPSetter
Raphael Djangmah Osro Agbo
Yardımcı programlar
SLTPSetter - StopLoss Take Profit Setter HOW DOES IT WORK? Risk and account management is a very critical aspect of trading. Before entering a position, you must be fully aware how much you will be willing to loss both in percentage and value. This is where SLTPSetter gets you covered.  All you need to do is attach the indicator on the chart and PRESS BUY OR SELL automatically, all parameters needed for placing the trades will be provided at the top left corner of the screen. Feel free to adjust
FX Info Spread MT5
Pedro Fernandez
3 (1)
Yardımcı programlar
Minimalist and fully customizable info panel. It works on any chart and timeframe, with 2 - 4 digits brokers and with 3 - 5 digits ones. It can show: Current Spread in pips (1 decimal digit if you are on a 3 - 5 digits broker) ATR (Average True Range) in pips Current Server Time Current GMT Time Important Account Info: Current Leverage and Stop-out Level (%) Time left for the current bar. Very useful on 4 h charts All info labels have a tooltip with the same data Available customizations : Ena
FREE
Lot Size Calculator Advanced MT5
Chi Hong Au Yeung
Yardımcı programlar
Lot Size Calculator Advanced – Drawdown Bakiyesi ile Pozisyon Boyutu Aracı Bu lot boyutu hesaplayıcısı, seçilen risk yüzdesine ve stop loss mesafesine dayanmaktadır. Ayrıca, her işlem için ek risk miktarı özelliği de bulunmaktadır. Bu yaklaşım, riski hemen ikiye katlamak yerine zaman içinde artırarak drawdown'ı sorunsuz bir şekilde yönetmeye yardımcı olur. Bu, daha iyi kontrol ve daha güvenli bir risk yönetimi sağlar. Forex, metaller, endeksler, emtialar ve kripto para birimi ticareti için tasar
Format Charts
Vital H B Engenharia Ltda
5 (1)
Yardımcı programlar
If you use several charts open at the same time, you know how boring it is to apply formats to each chart individually. This script can change all open charts using a single command. Parameters: 1 - Choose symbol to put on charts: apply the selected symbol to all charts. If "current", it does not change the symbol; 2 - Choose timeframe or leave empty: apply the selected timeframe to all charts. If "CURRENT", it does not change the timeframe; 3 - Apply template to the charts: If true, apply the t
FREE
Boleta Easy Trade
Silvio Garcia Wohl
Yardımcı programlar
When executing an order, whether through the Metatrader ticket on a computer or the Metatrader app on a mobile device, either manual or pending, Easy Trade will automatically set the take profit and stop loss levels, as well as a limit order with its respective take profit and stop loss levels. It follows the trading strategy for market open (US30, US100, US500), but it can be applied to any market asset.
FREE
Volatility Data
Makarii Gubaydullin
Göstergeler
Son 4 haftanın her günü için mutlak volatilite Benim #1 çok işlevli yardımcı programım :  66+ özellik içerir, bu gösterge dahil  |   Sorularınız varsa bana ulaşın   |   MT4 sürümü Gösterge ayrı bir pencerede görüntülenir ve grafiğin herhangi bir yerine taşınabilir. Giriş ayarlarında   şu şekilde ayar yapabilirsiniz : Arayüz teması : koyu / beyaz; Hesaplama yöntemi :  fiyat, pip, puan, % değişiklik; Panel boyutu Yazı tipi boyutu ``` ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
EasyTradePad for MT5
Sergey Batudayev
5 (5)
Yardımcı programlar
EasyTradePad – MetaTrader 5 için Ticaret Paneli EasyTradePad   , manuel ve yarı otomatik ticaret için bir araçtır. Panel, emirlerin ve pozisyonların hızlı bir şekilde yönetilmesini ve tek tıklamayla risk yönetimi hesaplamalarının yapılmasını sağlar. Panel Özellikleri: Önceden tanımlanmış risk (% veya mevduat para birimi) ile işlemleri açın ve kapatın SL ve TP'yi puan, yüzde veya parasal değerler olarak ayarlayın Risk-ödül oranını otomatik olarak hesaplayın Zarar durdurmayı breakeven'a taşıyın K
Total Trade Manager SL BE TP
Izzet Deniz Erpolat
3 (2)
Yardımcı programlar
Total trade manager allows you to manage your trade to maximise your profits and minimise your losses. This is an essential for traders that are looking for consistency within their trading.  The features: Partial Stop Loss: This feature allows you to close a partial percentage of your trade once it goes into negative. So if your stop loss is 20 pips, you could close 75% of your trade at 10 pips and let the remainder of the position to continue running. Auto Stop Loss: This means that once you p
BreakEven ProSync
Rosen Kanev Kanev
5 (1)
Yardımcı programlar
For DEMO - please contact me and I will send you demo version to test the product. BreakEven ProSync – Advanced Trade Management Tool for MetaTrader 5 Overview The  BreakEven ProSync  is a powerful utility designed to enhance trade management in   MetaTrader 5 . It provides   one-click break-even functionality ,   hotkey trading ,   position synchronization , and   visual SL/TP tracking —all in a single, user-friendly tool. Perfect for manual traders who want   faster execution   and   better r
Breakevan Utility
Jose Luis Thenier Villa
Yardımcı programlar
BreakEvan Utility  Is a simple tool in a panel with this utilities: This utility will draw a Golden Line in the chart applied showing the breakeven price, considering all the positions opened for that specific symbol. Also the information panel shows: Balance Breakeven Price for that chart Force Breakeven (for that symbol) as ON/OFF Force Breakeven Global (takes into account all trades opened) as ON/OFF Total Lots opened for Symbol Total Lots opened Global And two buttons: Force Breakeven: Whe
The Emerald Tool
Musera Isaac
Yardımcı programlar
The Emerald is a Comprehensive utility integrated with a number of tools including the Currency Strength Meter, Trade/directional signal, signal strength, Current bar countdown timer, Forex market sessions time converter and many more. Can be used in all time frames and all markets The currency strength meter helps you identify which currencies are strong and which currencies are weak. All the 10 major currencies are monitored in real-time. The Emerald can used to predict currency movements whe
Boleta TPSL Mini indice Mini Dolar Brasil
Carlos Ignacio Rincones Pons
Yardımcı programlar
Boleta de negociação, adiciona automáticamente as ordens Take Profit e Stop Loss quando excutada uma ordem de compra ou venda. Ao apertar as teclas de atalho (A, D, ou TAB), serão inseridas duas linhas de pre-visualização, representando as futuras ordens de take profit (azul) e stop loss (vermelho), as quais irão manter o distanciamento especificado pelo usuário. Ditas ordens só serão adicionadas ao ser executada a ordem inicial. Ao operar a mercado, as ordens pendentes de take profit, e stop lo
Start Vwap Custom Midas
Ricardo Almeida Branco
5 (3)
Göstergeler
Attention: New update - 4 major practicality improvements! 1) Alarm 2) Midas text value 3) Click panel 4) Can be connected to an EA to operate in semi-automatic mode Attention - This indicator does not work perfectly in backtest due to MT5 peculiarities (Reading hotkeys or panel clicks) . My suggestion is that you test Automatic Vwap Midas which has automatic operation to analyze the calculation and then buy Start if you think the indicator will match your operating.     This indicator is use
LT Easy Trade Manager
Thiago Duarte
4.39 (33)
Yardımcı programlar
LT Easy Trade Manager is a tool in EA type that makes operation more intuitive. As in other programs, Meta Trader lacks graphical information, even though it is an excellent program. With that in mind we have created this tool. It makes it easy to view the entry point, Take Profit and Stop Loss, as well as the floating profit from operation. It also automatically corrects the SL and TP price (optional) and highlights the price and opening time of the operation (optional). Plus, you can close par
FREE
Trade Manager Assistant MT5
Ianina Nadirova
Yardımcı programlar
Manuel işlemlerinizi geliştirin: Hızlı ve doğru otomatik risk yönetimi için Ticaret Yöneticisi Yardımcısı Ücretsiz demo sürümünü kullanarak Trade Manager Assistant'ın tüm kurulum talimatlarını edinin ve özelliklerini keşfedin. Daha fazla ayrıntı için   https://www.mql5.com/blogs/post/758625 adresine   bakın.       . Manuel işlem yapmak dikkatli analiz ve hızlı kararlar gerektirir, ancak işlem parametreleri üzerindeki uygulama hataları, tutarsızlıklar ve karışıklık riski karları azaltabilir ve g
BoletaMiniPanel
PATRICK ANTONIO MORELO A.
5 (4)
Yardımcı programlar
Simple panel with  Stop loss (Loss), Stop gain (Gain) , Trailing stop (TS) and Breakeven (BE-P). Lot is the number of contracts to be traded. Gain is the number, in points, that the stop gain will be positioned. If you don't want to put stop gain, just put 0 (zero) in place and when you open the order it won't have this stop. Loss is the number, in points, that the stop loss will be placed. If you don't want to put stop loss, just put 0 (zero) in place and when you open the order it won't ha
FREE
Zone Trader MT5
Manuraj Dhanda
Yardımcı programlar
Zone Trader is a utility for manual traders. It was kept as simple as possible without much clutter. User needs to drag the Green Line and Red Line to mark the trading zone and then press the button "Place Orders". That's it. Settings: Percent of equity per order - Default is 1. This equity will be divided among all the orders in the trading zone marked. Layers per Pair - Default 3. Set any number of layers as many you want. ATR Period for stop loss calculation - Default 14.
Advanced Support and Resistance Tool
Batsirayi L Marango
Göstergeler
Advanced Support and Resistance Support and resistance levels are widely used in trading. They are important as they show some key price levels. Before applying any strategy, one may consider it necessary to draw support and resistance. However, this process can take much time especially if one is to analyse a lot of currency pairs, commodities or indices. This Advanced Support and Resistance tool was designed for traders at any level, amateur to professional. It plots key support and resistance
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.98 (551)
Yardımcı programlar
Trade Manager EA’ye hoş geldiniz! Ticaretin daha sezgisel, hassas ve verimli hale gelmesi için tasarlanmış nihai risk yönetim aracı ile tanışın. Bu sadece bir emir verme aracı değil; ticaret planlaması, pozisyon yönetimi ve risk kontrolü için kapsamlı bir çözüm. İster yeni başlayan bir yatırımcı olun, ister deneyimli bir trader ya da hızlı emir gerektiren bir scalper, Trade Manager EA ihtiyaçlarınıza uyum sağlar ve forex, endeksler, emtialar ve kripto paralar dahil tüm piyasalarda esneklik sunar
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (140)
Yardımcı programlar
Ticaret Paneli çok işlevli bir ticaret asistanıdır. Uygulama, manuel ticaret için 50'den fazla ticaret işlevi içerir ve çoğu ticaret işlemini otomatikleştirmenize olanak tanır. Dikkat, uygulama strateji test cihazında çalışmıyor. Satın almadan önce demo sürümünü bir demo hesabında test edebilirsiniz. Demo sürümü burada . Talimatların tamamı buraya . Ticaret. Tek tıklamayla alım satım işlemlerini gerçekleştirmenizi sağlar: Otomatik risk hesaplaması ile bekleyen emir ve pozisyonları açın. Tek tıkl
Gann Model Forecast MT5
Kirill Borovskii
Yardımcı programlar
I present to your attention a powerful utility for predicting the future movement of an asset based on W.D. Ganna’s law of vibration. This utility analyzes the selected market model and provides codes for future possible market movement patterns. If you enter the selected code into the appropriate box, you will receive a forecast of the potential market movement. The utility has the ability to display several potential forecast models. The forecast is not yet tied to time and price and gives th
Grid Manual MT5
Alfiya Fazylova
4.89 (19)
Yardımcı programlar
Grid Manual, sipariş ızgarasıyla çalışmak için kullanılan bir ticaret yardımcı programıdır. Yardımcı program evrenseldir, esnek ayarlara ve sezgisel bir arayüze sahiptir. Sadece kayıpların ortalaması yönünde değil, aynı zamanda kazanç artışı yönünde de bir emir ızgarası ile çalışır. Tüccarın bir emir ızgarası oluşturmasına ve eşlik etmesine gerek yoktur, bu yardımcı programı yapacaktır. Emri açmanız yeterlidir ve Grid manual otomatik olarak ona bir emir ızgarası oluşturacak ve kapanana kadar ona
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.96 (27)
Yardımcı programlar
MT5 to Telegram Signal Provider , hesabınızı bir sinyal sağlayıcı haline getirerek belirtilen sinyalleri Telegram'ın sohbetine, kanalına veya grubuna göndermeyi sağlayan kullanımı kolay, tamamen özelleştirilebilir bir araçtır. Rakip ürünlerin çoğunun aksine, DLL içe aktarması yapmaz. [ Demo ] [ Kılavuz ] [ MT4 Versiyonu ] [ Discord Versiyonu ] [ Telegram Kanalı ]  New: [ Telegram To MT5 ] Kurulum Adım adım bir kullanıcı kılavuzu mevcuttur. Telegram API'si hakkında bilgi gerekmemektedir; ihtiyac
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (2)
Yardımcı programlar
Copy Cat More Trade Copier MT5 (Kopyalayıcı Kedi MT5) , günümüzün ticaret zorluklarına yönelik tasarlanmış yerel bir ticaret kopyalayıcısı ve eksiksiz risk yönetimi ve yürütme çerçevesidir. Prop firması zorluklarından kişisel portföy yönetimine kadar, sağlam yürütme, sermaye koruması, esnek yapılandırma ve gelişmiş ticaret işleme kombinasyonu ile her duruma uyum sağlar. Kopyalayıcı hem Master (gönderici) hem de Slave (alıcı) modunda çalışır, piyasa ve bekleyen emirlerin, ticaret değişikliklerini
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (47)
Yardımcı programlar
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.89 (9)
Yardımcı programlar
EASY Insight AIO – Akıllı ve zahmetsiz yatırım için hepsi bir arada çözüm Genel Bakış Tüm piyasayı — Forex, Altın, Kripto, Endeksler ve hatta Hisseler — saniyeler içinde, manuel grafik incelemesi, gösterge kurulumu ya da karmaşık ayarlar olmadan analiz edebildiğinizi hayal edin. EASY Insight AIO , yapay zekâ destekli yatırım için nihai, kullanıma hazır dışa aktarma aracınızdır. Tüm piyasanın kapsamlı bir anlık görüntüsünü tek bir temiz CSV dosyasında sunar; bu dosya ChatGPT, Claude, Gemini, Pe
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.82 (34)
Yardımcı programlar
MT5 için ticari kopyalayıcı, МetaТrader 5 platformu için bir ticari kopyalayıcıdır   . arasındaki   forex işlemlerini kopyalar.       COPYLOT MT5 sürümü için   herhangi bir hesap   MT5   -   MT5, MT4   -   MT5 (veya COPYLOT MT4 sürümü için   MT4 -   MT4 MT5   -  MT4) Güvenilir fotokopi makinesi! MT4 sürümü Tam tanım   +DEMO +PDF Nasıl alınır Nasıl kurulur     Günlük Dosyaları nasıl alınır?     Nasıl Test Edilir ve Optimize Edilir     Expforex'in tüm ürünleri Ayrıca МТ4 terminali   (МТ4   -  
Risk Manager for MT5
Sergey Batudayev
4.56 (16)
Yardımcı programlar
MT4 için Expert Advisor Risk Manager çok önemli ve bence her yatırımcı için gerekli bir program. Bu Uzman Danışman ile ticaret hesabınızdaki riski kontrol edebileceksiniz. Risk ve kar kontrolü hem parasal hem de yüzdesel olarak yapılabilir. PROMO BUY 1 GET 2 FREE -   https://www.mql5.com/en/blogs/post/754725 Danışman işlevleri Bu risk yöneticisi, riskleri kontrol etmenize yardımcı olacaktır: - bir anlaşma için - günlük - bir hafta için - Bir ay için Ayrıca kontrol edebilirsiniz 1) Ticare
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.31 (26)
Yardımcı programlar
Riskinizi otomatik olarak hesaplarken işlemlere hızlı bir şekilde girip çıkmanıza yardımcı olacak Ticaret Yöneticisi. Aşırı Ticaret, İntikam Ticareti ve Duygusal Ticaretten korunmanıza yardımcı olacak özellikler içerir. İşlemler otomatik olarak yönetilebilir ve hesap performans ölçümleri bir grafikte görselleştirilebilir. Bu özellikler, bu paneli tüm manuel yatırımcılar için ideal kılar ve MetaTrader 5 platformunun geliştirilmesine yardımcı olur. Çoklu Dil desteği. MT4 Sürümü  |  Kullanım Kılavu
Telegram To MT5 Receiver
Levi Dane Benjamin
4.53 (15)
Yardımcı programlar
Üye olduğunuz herhangi bir kanaldan (özel ve kısıtlı olanlar dahil) sinyalleri doğrudan MT5'inize kopyalayın.  Bu araç, kullanıcıyı göz önünde bulundurarak tasarlanmış olup işlemleri yönetmek ve izlemek için ihtiyacınız olan birçok özelliği sunar. Bu ürün, kullanıcı dostu ve görsel olarak çekici bir arayüzde sunulmaktadır. Ayarlarınızı özelleştirin ve ürünü dakikalar içinde kullanmaya başlayın! Kullanıcı Kılavuzu + Demo  | MT4 Sürümü | Discord Sürümü Demo denemek isterseniz lütfen kullanıcı kı
MT5 To Interactivebrokers Copier
Shaoping Kuang
5 (1)
Yardımcı programlar
Mt5 To InterativeBrokers Copier allows you to copy deals from MT5 account to Interactive Brokers. With this, you can run your EA strategy on a MT5 Demo/Real Account, then copy all the deals to Interactive Brokers account real time. Features: 1. Copy or Invert-Copy deals Realtime from MT5 to IB Account. 2. Synchronizing positions of both accounts periodicaly, in case any missing copying. 3. You can choose only Buy position or Sell position. Symbols Setup: General Format:  {MT Symbol} -> {IB S
Entry In The Zone with SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.67 (3)
Yardımcı programlar
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe , Akıllı Para Konseptleri (Smart Money Concepts - SMC) çerçevesine dayalı olarak geliştirilmiş, gerçek zamanlı piyasa analiz aracıdır. Çoklu zaman dilimlerinde dönüş noktalarını ve önemli bölgeleri otomatik olarak analiz eder, yeniden boyama (repaint) yapmayan sinyaller sağlamaya ve İlgi Noktalarını (Points of Interest - POI) vurgulamaya odaklanır. Ayrıca, geri çekilme ve dönüş noktalarını tespit etmeye yardımcı olmak için otomatik Fibonacci seviyeleri ç
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (41)
Yardımcı programlar
Attention: You can view the program operation in the free version  YuClusters DEMO .  YuClusters is a professional market analysis system. The trader has unique opportunities to analyze the flow of orders, trade volumes, price movements using various charts, profiles, indicators, and graphical objects. YuClusters operates on data based on Time&Sales or ticks information, depending on what is available in the quotes of a financial instrument. YuClusters allows you to build graphs by combining da
Take a Break MT5
Eric Emmrich
4.83 (23)
Yardımcı programlar
The most advanced news filter on MQL market - free demo available Take a Break has transformed from a basic news filter into a comprehensive account protection solution. It seamlessly pauses any other Expert Advisors during news events or based on your custom filters, all while safeguarding your EA settings - restoring them automatically when trading resumes for complete peace of mind. Typical use cases: A single news filter for all your EAs. Stop trading during news/high volatility (+ close all
DrawDown Limiter
Haidar, Lionel Haj Ali
5 (20)
Yardımcı programlar
Drawdown Limiter EA You are in the right place if you were searching for Drawdown control, Drawdown limiter, Balance protection, Equity Protection or Daily Drawdown Limit related to Prop Firm, FTMO, or Funded account trading, or if you want to protect your trading account. Have you suffered from controlling your drawdown when trading funded accounts? This EA is meant for you. Prop firms usually set a rule called “Trader Daily Drawdown”, and if it is not respected, you are disqualified.  I am an
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.72 (18)
Yardımcı programlar
Bu ürün, haber saatlerinde tüm uzman danışmanları ve manüel grafikleri filtreler, böylece manüel ticaret kurulumlarınızı veya diğer uzman danışmanlar tarafından girilen işlemleri yok edebilecek ani fiyat dalgalanmaları konusunda endişelenmenize gerek kalmaz. Bu ürün, herhangi bir haber yayınlanmadan önce açık pozisyonlarınızı ve bekleyen emirlerinizi yönetebilen tam bir sipariş yönetim sistemi ile birlikte gelir.   The News Filter'ı   satın aldığınızda, gelecekteki uzman danışmanlar için yerleşi
Trade Copier Pro MT5
Vu Trung Kien
3.67 (3)
Yardımcı programlar
Trade Copier Pro MT5 is a tool to copy trade remotely to multiple MT4, MT5 and cTradfer accounts at different computers/locations over internet. This is an ideal solution for you if you are a signal provider and want to copy your trades to other receivers globally on your own rules. One provider can copy trades to multiple receivers and one receiver can get trade from multiple providers as well. The provider can even set the subscription expiry for each receiver, so that receiver will not be abl
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.57 (70)
Yardımcı programlar
1 tıklama ile ticaret için Ticaret Paneli.   Pozisyonlar ve emirlerle çalışmak!   Grafikten veya klavyeden alım satım. Alım satım panelimizi kullanarak, grafikten tek bir tıklamayla alım satım yapabilir ve alım satım işlemlerini standart MetaTrader kontrolünden 30 kat daha hızlı gerçekleştirebilirsiniz. Bir tüccar için hayatı kolaylaştıran ve bir tüccarın ticaret faaliyetlerini çok daha hızlı ve daha rahat gerçekleştirmesine yardımcı olan parametrelerin ve işlevlerin otomatik hesaplamaları. Graf
Active Lines
Yury Kulikov
5 (2)
Yardımcı programlar
Attention: Demo version for review and testing can be downloaded here . It does not allow trading and can only be run on one chart. Active Lines - a powerful professional tool for operations with lines on charts. Active Lines provides a wide range of actions for events when the price crosses lines. For example: notify, open/modify/close a position, place/remove pending orders. With Active Lines you can assign several tasks to one line, for each of which you can set individual trigger conditions
Trade Assistant 38 in 1
Makarii Gubaydullin
4.9 (21)
Yardımcı programlar
Çok amaçlı araçlar: Lot hesaplayıcı, fiyat analizi, risk/ödül oranı, pozisyon yönetici, arz  talep bölgelerini de içeren 66'den fazla fonksiyon Deneme sürümü   |   Kullanım Kılavuzu   |   MT4 Yardımcı program, strateji test cihazında çalışmaz: Ürünü test etmek için Demo Sürümünü BURADAN indirebilirsiniz. Sorularınız için iletişim İşlem sürecinizi kolaylaştırın, hızlandırın ve otomatikleştirin. Terminalin standart  özelliklerini bu program ile genişletin Yeni işlem açma : Lot / Risk / Risk/Ödül h
Trader Evolution
Siarhei Vashchylka
5 (7)
Yardımcı programlar
" Trader Evolution " - A utility designed for traders who use wave and technical analysis in their work. One tab of the utility is capable of money management and opening orders, and the other can help in making Elliott wave and technical analysis. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Advantages 1. Trading in a few clicks. Immediate and pending orders are available in the panel 2. Money management. The program automatically selects the appropriate lot size 3. Simplifies
Botonera MT5
Jose Antonio Soto Mendoza
5 (1)
Yardımcı programlar
İŞLEM KLAVYESİ Finans piyasalarında çevik ve hassas işlem yapmak için gelişmiş bir araç. DAX, XAU/USD, Forex ve diğer piyasalarda (scalping, gün içi, swing vb.) işlem yapan yatırımcılar için tasarlanan bu tuş takımı, tek tıklamayla ve birden fazla profesyonel yapılandırmayla işlem yapmanızı sağlar. "Günlük Scalping Tuş Takımı", tek tıklamayla işlemleri açmanıza, kapatmanıza ve korumanıza olanak tanır ve zaman kaybetmeden M1/M5'te işlem yapmak için idealdir. Hedging, başabaş noktası, toplam kap
EmoGuardian
Samuel Bandi Roccatello
5 (4)
Yardımcı programlar
EmoGuardian'ı kullanarak alım satım hesabınıza gelişmiş risk limitleri uygulayarak aşırı alım satım, FOMO ve zorlayıcı davranışlardan kaçının. Pozisyonlara otomatik olarak Zarar Durdur ekleyin , EA kayıplarını yönetin , EA'ları otomatik olarak yükleyin/boşaltın.   Riski pozisyon başına, işlem başına, Zaman Aralığı başına, günlük olarak sınırlayın. Risk yönetimi seçenekleri, yatırımcıların hesaplarını patlatmalarına neden olan zorlayıcı davranışlarla özel olarak mücadele etmek için geliştirilmişt
Trading box Order Management MT5
Igor Zizek
4.97 (36)
Yardımcı programlar
Advanced trading tool: One click smart orders that execute under your conditions Developed by trader for trading community:  position size calculator (lot size), open position after price action, strategy builder, set and forget trading, mobile notifications... Risk Management -  Risk percentage position size calculator, gain percentage, target risk reward ratio, spread and commissions are included in calculations 7 Advanced order types  - Set and forget trading with price action automation (OC
Forward Alert To Telegram for MT5
Trinh Dat
4.5 (4)
Yardımcı programlar
The Expert Advisor will help you forward all alert from  MetaTrader 5 to Telegram channel/ group.  All alert must save to folder <Data folder>MQL5\Files\Alerts\ , text file with format *.txt and screenshot with format *.gif or *.png. Parameters: - Telegram Bot Token: - create bot on Telegram and get token. - Telegram Chat ID:  - input your Telegram user ID,  group / channel ID - Forward Alert: - default true, to forward alert. - Send message as caption of Screenshot: - default false, set true t
Mentfx Mmanage mt5
Anton Jere Calmes
4.25 (8)
Yardımcı programlar
The added video will showcase all functionality, effectiveness, and uses of the trade manager. Drag and Drop Trade Manager. Draw your entry and have the tool calculate the rest. Advanced targeting and close portions of a trade directly available in tool (manage trades while you sleep). Market order or limit order on either side with factored spread. Just draw the entry, the tool does the rest. Hotkey setup to make it simple. Draw where you want to enter, and the stop loss, the tool calculates al
MT5 to Discord Signal Provider
Lukas Roth
5 (3)
Yardımcı programlar
MT4 to Discord Signal Provider , ticaret sinyallerini doğrudan Discord'a göndermek için tasarlanmış kullanıcı dostu ve tamamen özelleştirilebilir bir araçtır. Bu araç, ticaret hesabınızı etkili bir sinyal sağlayıcısına dönüştürür. Mesaj formatlarını tarzınıza uyacak şekilde özelleştirin! Kolay kullanım için önceden tasarlanmış şablonlardan seçim yapın ve hangi mesaj öğelerini dahil etmek veya çıkarmak istediğinize karar verin. [ Demo ] [ Kullanım Kılavuzu ] [ MT4 Versiyonu ] [ Telegram Versiyonu
Discord Signal Copier
Trinh Dat
5 (3)
Yardımcı programlar
The product will copy all  Discord  signal   to MT5   ( which you are member  ) , also it can work as remote copier.  Easy to set up. Work with almost signal formats, support to translate other language to English Work with multi channel, multi MT5. Work with Image signal. Copy order instant, auto detect symbol. Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. How to setup and guide: Let read all details about setup and download Discord To MetaTrader
Yazarın diğer ürünleri
Session Highlighter Pro
Jhonatan Wilson Dos Santos De Morais
Göstergeler
Session Highlighter Pro: Piyasa Seanslarını Görselleştirin ve Fethedin! Grafikte hangi işlem seansında (Asya, Londra veya New York) olduğunuzu anlamaya çalışırken hiç kayboldunuz mu? Session Highlighter Pro , en önemli zaman dilimlerini doğrudan grafiğiniz üzerine net ve otomatik olarak çizerek bu sorunu çözen nihai araçtır. Bu gösterge, her seansın periyotlarını renklendirmekle kalmaz, aynı zamanda her birinin en yüksek ve en düşük seviyelerini gösteren hassas bir kanal çizer. Bu, grafiğinizi
FREE
Risk Calculattor
Jhonatan Wilson Dos Santos De Morais
Yardımcı programlar
İşlemlerinizin potansiyel kâr ve zararını doğrudan grafik üzerinde anında hesaplayın. Çevik ve hassas risk yönetimi için vazgeçilmez bir araç. Genel Bakış Risk Calculattor , hız ve doğruluğa değer veren yatırımcılar için vazgeçilmez bir araçtır. Zarar Durdur ve Kâr Al seviyelerinizin finansal değerini manuel olarak hesaplamaktan sıkıldınız mı? Bu Uzman Danışman, grafiğinize doğrudan sezgisel bir panel ekleyerek, emri vermeden saniyeler içinde bir işlemin riskini ve getirisini görselleştirmeniz
FREE
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt