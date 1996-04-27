📘 Tam Kullanım Kılavuzu Mevcut! En iyi kurulum ve ayar deneyimini sağlamak için, bilmeniz gereken her şeyi kapsayan eksiksiz ve ayrıntılı bir kullanım kılavuzu oluşturduk. Kılavuz 11 dilde mevcuttur ve HTML formatında olduğu için gezinmesi basit ve sezgiseldir. İstediğiniz zaman kolayca indirip başvurabilirsiniz. Kullanım Kılavuzu Amacımız deneyiminizin mükemmel olmasıdır. Kılavuzdaki tüm talimatları izlemenize rağmen hala herhangi bir zorlukla karşılaşırsanız, lütfen bana özel mesaj göndermekten çekinmeyin. Sorununuzu çözmenize yardımcı olmaktan büyük mutluluk duyarım.

Trade Notifier Pro for Telegram: İşlemleriniz, Gerçek Zamanlı, Nerede Olursanız Olun.

Kapanan bir işlemin sonucunu bir daha asla kaçırmayın!

Trade Notifier Pro for Telegram, alım satım hesaplarını gerçek zamanlı olarak izlemek isteyen manuel ve otomatik işlemciler için vazgeçilmez bir yardımcı Uzman Danışman'dır (EA). Bir pozisyon kapatıldığı anda, telefonunuzda, tabletinizde veya bilgisayarınızda doğrudan Telegram'ınıza anında ve zengin ayrıntılı bir bildirim alırsınız.

Bu sadece basit bir bildirim aracı değildir. En sağlam ve güvenli teknolojilerle oluşturulmuş, performansınız üzerinde size tam kontrol ve görünürlük sağlamak üzere tasarlanmış profesyonel bir araçtır.

🚀 Ana Özellikler

📸 Grafik Ekran Görüntülü Bildirimler: Bu bizim en dikkat çeken özelliğimizdir. İşlem detaylarına (kâr/zarar, varlık, lot) ek olarak, EA kapanış anında grafiğin bir görüntüsünü yakalayıp gönderebilir! Bu sonuca yol açan kurulumunuzu, göstergelerinizi ve piyasa bağlamını analiz edin. Eşsiz bir çalışma ve analiz aracıdır.

⚙️ Tamamen Özelleştirilebilir ve Esnek: Kontrol sizin elinizde. Mesaj Şablonları: Yer tutucuları ( {SYMBOL} , {PROFIT} , vb.) ve kalın ve italik için HTML biçimlendirmesini kullanarak kâr ve zarar mesajlarını tamamen özelleştirin. Güçlü Filtreler: Tam olarak ne hakkında bildirim almak istediğinize karar verin. İşlemleri Sihirli Numara (belirli EA'ları izlemek için ideal), varlık sembolü veya minimum finansal sonuca göre filtreleyin. Artık gereksiz bildirimlere son!

📊 Günlük Performans Raporu: Günlük özeti etkinleştirin ve belirlediğiniz bir saatte günün toplam finansal sonucunu, işlem sayısını, kazanma oranını ve işlem gören toplam hacmi içeren eksiksiz bir rapor alın. İlerlemenizi basit ve doğrudan takip edin.

🕊️ Hafif ve Verimli: Bir yardımcı program olarak tasarlanan Trade Notifier Pro for Telegram, tek bir grafiğin arka planında sessizce çalışır. Minimum kaynak tüketimine sahiptir ve diğer alım satım Uzman Danışmanlarınızın performansını etkilemez.

✨ Neden Trade Notifier Pro for Telegram'ı seçmelisiniz?

Manuel İşlemciler İçin: Ekrana yapışıp kalmadan kararlarınız hakkında anında geri bildirim alın. İşlem yapın ve hayatınızı yaşayın; sihir gerçekleştiğinde size haber veririz.

Geliştiriciler ve Birden Fazla EA Kullanıcıları İçin: Sihirli Numara filtresini kullanarak her bir stratejinizin performansını ayrı ayrı ve gerçek zamanlı olarak izleyin. Hangi robotun her an en iyi performansı gösterdiğini bilin.

Güvenlik ve Güvenilirlik: Telegram API ile iletişim, MetaTrader 5'in resmi ve güvenli WebRequest yöntemi kullanılarak yapılır ve bilgilerinizin her zaman korunmasını sağlar.

🛠️ Girdi Parametreleri

EA, kullanım kolaylığı için kategorilere ayrılmış eksiksiz ve sezgisel bir ayarlar paneli sunar:

Telegram Ayarları (Token ve Sohbet ID'si)

Mesaj Özelleştirme (Kâr ve Zarar için Şablonlar)

Bildirim Filtreleri (Sihirli Numara, Sembol, Minimum Sonuç)

Ekran Görüntüsü Ayarları (Etkinleştir/Devre Dışı Bırak, Genişlik, Yükseklik)

Günlük Özet Ayarları (Etkinleştir/Devre Dışı Bırak, Gönderme Zamanı)

İşlem takibinizi bir üst seviyeye taşıyın.

Trade Notifier Pro for Telegram ile ihtiyacınız olan bilgiye, ihtiyacınız olduğu anda sahip olursunuz. Şimdi satın alın ve bir daha asla bir sonucu kaçırmayın!