Session Highlighter Pro : Visualisez et Conquérez les Sessions de Marché !

Vous êtes-vous déjà perdu sur le graphique en essayant d'identifier dans quelle session de trading (Asie, Londres ou New York) vous vous trouvez ? Session Highlighter Pro est l'outil ultime pour résoudre ce problème, en dessinant de manière claire et automatique les fuseaux horaires les plus importants directement sur votre graphique.

Cet indicateur ne se contente pas de colorer les périodes de chaque session, il dessine également un canal précis montrant le plus haut et le plus bas de chacune. Cela transforme votre graphique en une carte visuelle des zones de liquidité et des points potentiels de support et de résistance.

🚀 Avantages Clés

✅ Clarté Visuelle Immédiate : Sachez instantanément quelle session est active, ce qui vous aide à appliquer la bonne stratégie.

📈 Niveaux de Support et de Résistance : Les plus hauts et les plus bas de chaque session sont automatiquement dessinés comme niveaux clés.

🔔 Alertes Sonores : Ne manquez plus jamais le début d'une session importante avec des alertes personnalisables.

🎨 Entièrement Personnalisable : Modifiez les couleurs, les horaires et les sessions pour adapter l'indicateur à votre style.

⚙️ Léger et Efficace : Ne surcharge pas votre plateforme, fonctionnant de manière fluide et stable.

🛠️ Paramètres d'Entrée

L'indicateur est divisé en groupes pour une configuration facile :