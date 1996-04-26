Risk Calculattor

Calculez instantanément le profit et la perte potentiels de vos transactions directement sur le graphique. Un outil essentiel pour une gestion des risques agile et précise.

Aperçu

Le Risk Calculattor est un outil indispensable pour les traders qui apprécient la rapidité et la précision. Fatigué de calculer manuellement la valeur financière de votre Stop Loss et de votre Take Profit ? Cet Expert Advisor ajoute un panneau intuitif directement sur votre graphique, vous permettant de visualiser le risque et la récompense d'une transaction en quelques secondes, avant même de passer l'ordre.

Avec une interface épurée et performante, cet outil s'intègre parfaitement à votre environnement de trading, fournissant des informations cruciales sans encombrer votre graphique ni ralentir votre ordinateur.

Caractéristiques Clés

  • Calcul Instantané : Saisissez la taille du lot, la distance en points pour votre Take Profit et Stop Loss, et voyez immédiatement les valeurs correspondantes dans la devise de votre compte.
  • 📈 Interface Intuitive sur le Graphique : Un panneau moderne et convivial, positionné pour ne pas interférer avec votre analyse technique.
  • 💲 Valeur du Point en Temps Réel : Le calculateur affiche la valeur monétaire de chaque point (valeur du tick) pour le symbole actuel, vous aidant à mieux comprendre la volatilité.
  • 🌐 Compatibilité Universelle : Fonctionne parfaitement avec n'importe quel symbole sur votre plateforme MetaTrader 5 (Forex, indices, matières premières, etc.).
  • Léger et Efficace : Conçu pour consommer un minimum de ressources, garantissant que votre plateforme reste rapide et réactive.

Comment Utiliser

  1. Attachez l'Expert Advisor à n'importe quel graphique.
  2. Le panneau du calculateur apparaîtra dans le coin supérieur droit.
  3. Saisissez les valeurs souhaitées dans les champs Lot Size, Take (pts) et Stop (pts).
  4. Cliquez sur le bouton "Calculate".
  5. Les résultats financiers pour "Take" (profit) et "Stop" (perte) s'afficheront instantanément.

Optimisez votre gestion des risques et prenez des décisions de trading plus intelligentes et mieux informées. Obtenez le Risk Calculattor et élevez votre analyse pré-transaction à un niveau supérieur !

