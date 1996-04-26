Trade Notifier Pro for Telegram
- Utilità
- Jhonatan Wilson Dos Santos De Morais
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 5
📘 Manuale Utente Completo Disponibile!
Per garantire la migliore esperienza di installazione e configurazione, abbiamo creato un manuale utente completo e dettagliato che copre assolutamente tutto ciò che devi sapere.
Il manuale è disponibile in 11 lingue e, essendo in formato HTML, la navigazione è semplice e intuitiva. Puoi scaricarlo e consultarlo facilmente in qualsiasi momento.
Il nostro obiettivo è che la tua esperienza sia perfetta. Se segui tutte le istruzioni nel manuale e incontri ancora qualche difficoltà, per favore, non esitare a inviarmi un messaggio privato. Sarò più che felice di aiutarti a risolvere il tuo problema.
Trade Notifier Pro for Telegram: Le Tue Operazioni, in Tempo Reale, Ovunque Tu Sia.
Non perdere mai più il risultato di un'operazione chiusa!
Trade Notifier Pro for Telegram è un Expert Advisor di utilità indispensabile per trader manuali e automatici che desiderano un monitoraggio in tempo reale dei loro conti di trading. Nel momento in cui una posizione viene chiusa, ricevi una notifica istantanea e ricca di dettagli direttamente sul tuo Telegram, che sia su telefono, tablet o computer.
Questo non è un semplice notificatore. È uno strumento professionale, costruito con le tecnologie più robuste e sicure, progettato per darti il pieno controllo e la visibilità sulle tue performance.
🚀 Funzionalità Principali
- 📸 Notifiche con Screenshot del Grafico: Questa è la nostra funzionalità di punta. Oltre ai dettagli dell'operazione (profitto/perdita, asset, lotti), l'EA può catturare e inviare un'immagine del grafico nell'esatto momento della chiusura! Analizza il tuo setup, i tuoi indicatori e il contesto di mercato che hanno portato a quel risultato. È uno strumento di studio e analisi senza pari.
- ⚙️ Totalmente Personalizzabile e Flessibile: Il controllo è nelle tue mani.
- Modelli di Messaggio: Personalizza completamente i messaggi di profitto e perdita utilizzando segnaposto ( {SYMBOL} , {PROFIT} , ecc.) e la formattazione HTML per grassetto и corsivo.
- Filtri Potenti: Decidi esattamente su cosa vuoi essere notificato. Filtra le operazioni per Numero Magico (ideale per monitorare EA specifici), per simbolo dell'asset o per un risultato finanziario minimo. Basta notifiche inutili!
- 📊 Report Giornaliero delle Performance: Attiva il riepilogo giornaliero e ricevi, a un orario da te definito, un report completo con il risultato finanziario totale del giorno, il numero di operazioni, il tasso di successo e il volume totale scambiato. Tieni traccia della tua evoluzione in modo semplice e diretto.
- 🕊️ Leggero ed Efficiente: Progettato come un'utilità, Trade Notifier Pro for Telegram funziona silenziosamente in background su un singolo grafico. Ha un consumo di risorse minimo e non interferisce con le performance degli altri tuoi Expert Advisor di trading.
✨ Perché scegliere Trade Notifier Pro for Telegram?
- Per i Trader Manuali: Ottieni un feedback immediato sulle tue decisioni senza dover rimanere incollato allo schermo. Fai trading e vivi la tua vita, ti avviseremo quando accade la magia.
- Per Sviluppatori e Utenti di Multipli EA: Monitora le performance di ciascuna delle tue strategie individualmente e in tempo reale utilizzando il filtro per Numero Magico. Scopri quale robot sta performando meglio in ogni momento.
- Sicurezza e Affidabilità: La comunicazione con l'API di Telegram avviene tramite il metodo WebRequest ufficiale e sicuro di MetaTrader 5, garantendo che le tue informazioni siano sempre protette.
🛠️ Parametri di Input
L'EA offre un pannello di impostazioni completo e intuitivo, raggruppato per categorie per facilitarne l'uso:
- Impostazioni di Telegram (Token e ID Chat)
- Personalizzazione dei Messaggi (Modelli per Profitto e Perdita)
- Filtri di Notifica (Numero Magico, Simbolo, Risultato Minimo)
- Impostazioni dello Screenshot (Abilita/Disabilita, Larghezza, Altezza)
- Impostazioni del Riepilogo Giornaliero (Abilita/Disabilita, Orario di Invio)
(Consulta il nostro manuale utente per una spiegazione dettagliata di ogni parametro!)
Porta il monitoraggio dei tuoi trade al livello successivo.
Con Trade Notifier Pro for Telegram, hai le informazioni di cui hai bisogno, quando ne hai bisogno. Acquista ora e non perdere mai più un risultato!