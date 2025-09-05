AntiSwapCleaner est un Expert Advisor (EA) conçu pour protéger un compte de trading contre les pertes liées aux swaps négatifs (les frais overnight facturés lors du maintien d’une position ouverte).

Il fonctionne en arrière-plan et Surveille les positions ouvertes correspondant à un Magic Number donné (ou manuelles si activé).

Il Calcule le swap applicable à chaque position (long ou short) et Compare le profit actuel de la position avec le swap estimé.

Si le profit est inférieur au swap (i.e. position risque de coûter plus cher en frais que ce qu’elle rapporte), alors la position est signalée pour fermeture

Par la suite, Il Ferme automatiquement la position si la condition est remplie, sauf si le mode Debug est activé (dans ce cas, il ne fait qu’afficher un rapport).

Fonctionnement général

Contrôle de la plage horaire

Le script ne fait rien tant que l’heure serveur n’est pas comprise entre SurveillanceStartHour et SurveillanceEndHour:SurveillanceEndMinute .



Parcours des positions ouvertes

Pour chaque position : Récupération du ticket , symbole , profit et Magic Number .

Vérification qu’elle correspond au Magic Number ou est manuelle si IncludeManualTrades = true . Analyse du swap applicable Selon le type de position ( BUY ou SELL ), l’EA lit le swap long/short du symbole.

Si mercredi et TripleSwapWednesday = true , le swap est multiplié par 3. Décision Si profit < |swap| → la position est considérée non rentable (risque de perte liée au swap).

Elle est alors marquée pour fermeture (si DebugMode = false ). Fermeture La position est fermée avec trade.PositionClose(ticket) .

En cas d’échec, l’erreur est loggée avec GetLastError() .

Avantages :

Protège contre les pertes passives liées au swap .

Permet de tester en toute sécurité grâce au mode Debug.

Flexible (choix du Magic Number, inclusion des trades manuels, adaptation mercredi).

Limites :

Fonctionne uniquement dans la plage horaire définie (ne surveille pas en dehors).

Peut fermer prématurément une position légèrement perdante qui aurait pu redevenir positive.

Dépend du broker (tous n’appliquent pas le triple swap le mercredi de la même manière).

Avertissement important :

Toutes les positions ouvertes après le démarrage d’AntiSwapCleaner sont surveillées et peuvent être fermées automatiquement si elles remplissent les conditions (profit < swap applicable). 👉 Cela implique qu’il faut synchroniser l’heure de fin du robot qui ouvre les positions (ex: Gold Edge) avec l’heure de fin d’AntiSwapCleaner.

Sinon, il existe un risque que des positions nouvellement ouvertes soient fermées immédiatement par AntiSwapCleaner.

Le mode Debug qui n'exécute pas les ordres de fermetures vous aidera au paramétrage.

Liste des brokers / plateformes fréquemment concernés :

Admiral Markets

La plupart des brokers Forex/CFD sur MT4 / MT5 (norme de l'industrie)

LiteFinance , FP Markets , FundedNext , et autres brokers populaires suivent cette règle généralisée

Description des paramètres :

MagicNumberGoldEdge

Type : entier ( int )

Valeur par défaut : Magic number de votre bot

Description : Le numéro magique qui identifie les positions ouvertes par un EA spécifique (ici "Gold Edge").

Utilité : Filtrer uniquement les positions ouvertes par cet EA.

Remarque : Si IncludeManualTrades = true , le script surveillera aussi les positions sans Magic Number (= 0).

SurveillanceStartHour

Type : entier ( int )

Valeur par défaut : 21

Description : Heure de début de la plage horaire de surveillance (au format 24h).

Exemple : 21 = 21h00 (heure serveur).

SurveillanceEndHour

Type : entier ( int )

Valeur par défaut : 23

Description : Heure de fin de la plage horaire de surveillance.

SurveillanceEndMinute

Type : entier ( int )

Valeur par défaut : 59

Description : Minute de fin de la plage horaire.

Exemple : Avec SurveillanceEndHour = 23 et SurveillanceEndMinute = 59 , la surveillance s’arrête à 23h59.

DebugMode

Type : booléen ( true/false )

Valeur par défaut : true

Description : Mode de test. true → l’EA n’exécute pas de fermeture réelle , il affiche uniquement un rapport. false → l’EA ferme réellement les positions qui répondent aux critères.



TripleSwapWednesday

Type : booléen ( true/false )

Valeur par défaut : true

Description : Active la règle du triple swap le mercredi (pratique courante des brokers).

Effet : Multiplie le swap applicable par 3 si day_of_week == 3 (mercredi).

IncludeManualTrades

Type : booléen ( true/false )

Valeur par défaut : false

Description : Définit si l’EA doit aussi surveiller les positions manuelles (sans Magic Number).

Effet : false → seules les positions avec MagicNumberGoldEdge sont surveillées. true → les positions manuelles (Magic=0) sont incluses dans la surveillance.

























