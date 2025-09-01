TendencyView est un indicateur/expert MQL5 destiné à afficher et analyser la tendance d’un actif financier (le symbol courant) sur plusieurs unités de temps en parallèle : H1, H4 et D1.

Il calcule des moyennes mobiles rapides et lentes pour chaque timeframe, compare leurs croisements, et en déduit une tendance :

TREND_UP (hausse) -> MA rapide > MA lente

(hausse) -> MA rapide > MA lente TREND_DOWN (baisse) -> MA rapide < MA lente

(baisse) -> MA rapide < MA lente TREND_SIDEWAYS (latéral) -> pas de consensus clair

Sur le graphique, quelque soit la période, Il vous affiche un panneaux colorés avec une flèche ▲ (haussière), ▼ (baissière) ou ● (latérale), ainsi que la force de la tendance en % .

Grille pratique pour interpréter la force (%)

0 – 0.5 % -> Faible / Négligeable : Ce n'est pas une vraie tendance, c’est plus le bruit de marché.

En générale, il vaut mieux éviter de rentrer sur le marché ou alors pour un scalping.

0.5 – 2 % -> Tendance faible : C'est le début d'une tendance via un signal naissant.

Elle nécessite d'être confirmer avec d'autres indicateurs.

2 – 5 % -> Tendance moyenne / claire : La tendance est bien installé avec croisement ou décroissement valide.

c'est la zone la plus intéressante pour du Day trading.

5 – 10 % → Tendance forte : L'accélération est nette et dynamique.

c'est un bon potentiel, mais il faut faire attention aux excès de volatilité.

> 10 % → Tendance extrême : C'est une sur extension ou excès (souvent après une news, un pump, etc.).

Le risque de retournement est très fort et peut être violent

Cette affichage est une véritable aide dans la prise de décision de vos trades.



