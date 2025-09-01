TendencyView
- Indicateurs
- Arnaud Soulas
- Version: 1.0
- Activations: 5
TendencyView est un indicateur/expert MQL5 destiné à afficher et analyser la tendance d’un actif financier (le symbol courant) sur plusieurs unités de temps en parallèle : H1, H4 et D1.
Il calcule des moyennes mobiles rapides et lentes pour chaque timeframe, compare leurs croisements, et en déduit une tendance :
- TREND_UP (hausse) -> MA rapide > MA lente
- TREND_DOWN (baisse) -> MA rapide < MA lente
- TREND_SIDEWAYS (latéral) -> pas de consensus clair
Sur le graphique, quelque soit la période, Il vous affiche un panneaux colorés avec une flèche ▲ (haussière), ▼ (baissière) ou ● (latérale), ainsi que la force de la tendance en % .
Grille pratique pour interpréter la force (%)
-
0 – 0.5 % -> Faible / Négligeable : Ce n'est pas une vraie tendance, c’est plus le bruit de marché.
En générale, il vaut mieux éviter de rentrer sur le marché ou alors pour un scalping.
-
0.5 – 2 % -> Tendance faible : C'est le début d'une tendance via un signal naissant.
Elle nécessite d'être confirmer avec d'autres indicateurs.
-
2 – 5 % -> Tendance moyenne / claire : La tendance est bien installé avec croisement ou décroissement valide.
c'est la zone la plus intéressante pour du Day trading.
-
5 – 10 % → Tendance forte : L'accélération est nette et dynamique.
c'est un bon potentiel, mais il faut faire attention aux excès de volatilité.
-
> 10 % → Tendance extrême : C'est une sur extension ou excès (souvent après une news, un pump, etc.).
-
Le risque de retournement est très fort et peut être violent