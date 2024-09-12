X3 Trade est un Expert Advisor facile à utiliser qui fonctionne automatiquement sur toutes les paires de devises. Il vous suffit de choisir la taille du lot et l'horizon temporel pour le trading. Cet EA utilise des algorithmes complexes ainsi que des indicateurs de marché et les mouvements historiques des prix pour éviter d'ouvrir des transactions aléatoires.

X3 Trade se distingue par sa rapidité de réponse et sa flexibilité dans le trading. Il a été conçu pour gérer les fluctuations du marché, vous permettant d'ouvrir des transactions au moment opportun et de les clôturer au meilleur prix.



Cet Expert Advisor a été testé sur une longue période, et nous le proposons désormais gratuitement pour une durée limitée.