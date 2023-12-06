Erreurs, bugs, questions - page 788

Je m'excuse si cela peut être hors sujet. Je n'ai pas trouvé d'endroit plus spécifique pour écrire - donc dans le général, avec le mot-clé "questions" !

Il y avait un développeur appelé Eric He (en gros) dans la section_Works. Plus d'une centaine de travaux ont été réalisés ! Et que s'est-il passé ? Bannie ou autre ? Juste par curiosité, je me demande : ....

 
primer:

Voilà https://www.mql5.com/ru/users/EricHe.
 
fyords:

S'il vous plaît, dites-moi où je me suis trompé.

Il y a un symbole dans l'aperçu du marché, l'historique est chargé.

Dans le testeur, le graphique s'ouvre, les indices sont ajoutés.

Je négocie sur la paire de devises sur laquelle mon conseiller expert est installé, mais pas sur les autres paires.

Si vous utilisez CopyTime (par exemple, dans la fonction IsNewBar()) pour d'autres symboles/horaires, il renvoie souvent une erreur (vous devez attendre et le demander à nouveau). De même pour les autres CopyXXX fi. Ce n'est qu'une supposition, et ce n'est pas clair sans code.

J'ai installé un système d'exploitation sept sous licence et j'ai obtenu une erreur à la compilation.


Impossible d'ouvrir le fichier expert de sortie "C:\Program Files\MetaTrader 5\MQL5\Experts\Champion.ex5" (5) 0 0

Zeleniy:

Essayez d'utiliser la clé "/portable". Il est probable que le fichier ne se trouve pas dans le bon dossier où il est stocké. Ou bien, vous n'avez pas les autorisations suffisantes pour accéder au répertoire.
 
Je ne comprends pas ce 7, j'ai supprimé le terminal de prgramfiles et je l'ai juste installé sur le disque, maintenant tout se compile, mais mes scripts ne s'affichent pas dans le terminal, par exemple j'ai mis le conseiller de la façon suivante : C:\MetaTrader 5\MQL5\Experts\Test.mq5 mais il ne s'affiche pas dans le terminal Test.mq5 et je l'ai mis à jour et rechargé. J'ai ensuite téléchargé l'EA depuis le terminal, il est apparu et fonctionne, mais je ne le trouve pas dans les fichiers.
 
papaklass:

Dans Seven, les fichiers se trouvent à un autre endroit :

c:\Utilisateur\Npapaklass\NAppData\NRoaming\NMetaQuotes\NTerminal.

Cet emplacement de fichier est lié aux droits d'accès, c'est-à-dire à la sécurité.

Je l'ai trouvé, merci, je vais l'essayer.
 
Zeleniy:
Mon terminal est C:\MetaTrader 5\MQL5\Experts et il n'y a rien là.

Fichier->Ouvrir le répertoire de données - c'est le dossier avec lequel mt5 travaille en ce moment.

P. S. Si vous utilisez un bureau à distance, le dossier sera différent, mais vous pouvez en trouver le chemin grâce à l'élément de menu mentionné ci-dessus.

 
Wo merci pour qu'il s'ouvre.

Grâce à la recherche trouve, et ainsi que la façon d'aller alors ces dossiers sont cachés, en général, j'ai un verrou sur les utilisateurs il pend, lors de l'achat d'un ordinateur portable de sorte qu'il était, leur profil ils ont mis.

C'est bien que je puisse appeler le répertoire par le terminal.

 

Après la fermeture du site aujourd'hui, une icône de message est manquante sur certaines pages du site

icône

