Ajouter m_smbinf.RefreshRates() .
Il y a 2 erreurs pendant la compilation : l'erreur interne #-1006 et l'erreur d'écriture EX5. Je n'ai pas trouvé de code 1006 dans la documentation. Comment ces erreurs peuvent-elles être causées ?
Dans la nouvelle construction, il y a toujours un problème de baisse du niveau de marge avec la croissance du bilan, sur les stocks. C'est IBM. Commenté plus en détail dans la demande#435444 .
Y aura-t-il des commentaires ? Comment tester les stocks avec ce problème ?
C'est très simple, il n'y a pas d'erreur :
Vous avez fait deux erreurs dans votre raisonnement :
Mises à jour : J'avais tort, voici la bonne réponse - https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page808#comment_285426
Bonjour, Renat.
J'admets ne pas entrer dans l'exactitude des formules et des calculs, mais je vais expliquer comment je le comprends.
Lelot est constant, donc la marge est presque (selon les fluctuations du taux de change) constante.
Plus loin une formule simple Niveau de marge= Solde / Marge (constante). Ainsi, avec la croissance de la balance, il y a une augmentation du niveau de marge.
Cette action se reflète dans le test de l'eurodollar à une devise. Le comportement opposé de l'action m'a déconcerté.
Comme vous pouvez le voir, le niveau monte.
