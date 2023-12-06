Erreurs, bugs, questions - page 790

Документация по MQL5: Стандартная библиотека / Торговые классы / CSymbolInfo / Refresh
Стандартная библиотека / Торговые классы / CSymbolInfo / Refresh - Документация по MQL5
 

Ajouter m_smbinf.RefreshRates() .

 
Merci, ça marche !
 
Il y a 2 erreurs pendant la compilation : l'erreur interne #-1006 et l'erreur d'écriture EX5. Je n'ai pas trouvé de code 1006 dans la documentation. Comment ces erreurs peuvent-elles être causées ?
 
w1sp:
Il y a 2 erreurs pendant la compilation : l'erreur interne #-1006 et l'erreur d'écriture EX5. Je n'ai pas trouvé de code 1006 dans la documentation. Comment ces erreurs peuvent-elles être causées ?
Salut. Veuillez écrire au Service Desk et joindre le code. Veuillez fournir votrenuméro de construction, le système d'exploitation, le débit binaire. Merci.
 

Dans la nouvelle construction, il y a toujours un problème de baisse du niveau de marge avec la croissance du bilan, sur les stocks. C'est IBM. Commenté plus en détail dans la demande#435444 .


Y aura-t-il des commentaires ? Comment tester les stocks avec ce problème ?

 
Karlson:

Dans la nouvelle construction, il y a toujours un problèmehttp://www.mql5.com/ru/forum/1111/page808#comment_285426а de baisse du niveau de marge avec la croissance du bilan, sur les actions. C'est IBM. Commenté plus en détail dans la demande#435444 .


Y aura-t-il des commentaires ? Comment tester un stock avec un tel problème ?

C'est très simple, il n'y a pas d'erreur :

  1. Le graphique du niveau de marge montre le rapport entre la couverture de marge par transaction et le total des fonds propres du compte. C'est-à-dire qu'il s'agit d'une valeur relative et non d'une valeur absolue en dollars.

  2. Le lot est fixe, ce qui fait que la marge requise dans le cadre de la transaction est entièrement proportionnelle au prix de l'action IBM. Le taux de change n'a pas beaucoup fluctué entre 120 et 133 dollars.

  3. Puisque le solde (fonds propres) augmente et que la couverture de marge est presque fixe (le taux n'a pas beaucoup changé), le taux de marge * 100,0 \les fonds propres vont naturellement diminuer.


Vous avez fait deux erreurs dans votre raisonnement :

  1. Je pensais que la marge avait un rapport avec le solde, oubliant que le volume de la transaction était fixe.

  2. Je n'ai pas prêté attention au fait que c'est le niveau de marge qui est indiqué, et non la marge elle-même (le graphique est spécifiquement fait pour montrer la charge sur le compte).


Mises à jour : J'avais tort, voici la bonne réponse - https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page808#comment_285426

 
Renat:

Marteler des clous avec un microscope peut-il être considéré comme un insecte microscopique ?

a essayé des fonctions non documentées et a fait planter le terminal, bien que le compilateur n'ait pas juré

Cela vaut-il la peine de déranger le SD ?

Je ne vais pas l'utiliser de toute façon, c'est juste un fait intéressant.

 

Bonjour, Renat.

J'admets ne pas entrer dans l'exactitude des formules et des calculs, mais je vais expliquer comment je le comprends.

Lelot est constant, donc la marge est presque (selon les fluctuations du taux de change) constante.

Plus loin une formule simple Niveau de marge= Solde / Marge (constante). Ainsi, avec la croissance de la balance, il y a une augmentation du niveau de marge.

Cette action se reflète dans le test de l'eurodollar à une devise. Le comportement opposé de l'action m'a déconcerté.

Comme vous pouvez le voir, le niveau monte.

 
Urain:

Marteler des clous avec un microscope peut-il être considéré comme un insecte microscopique ?

a essayé des fonctionnalités non documentées et a fait planter le terminal, bien que le compilateur n'ait pas juré

Cela vaut-il la peine de déranger le SD ?

Je ne vais pas l'utiliser de toute façon, c'est juste un fait intéressant.

Cela en vaut vraiment la peine - écrivez-le, s'il vous plaît.
