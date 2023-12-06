Erreurs, bugs, questions - page 352
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Imprimez-le dans un fichier et consultez-le dans Excel.
Mais je ne pense pas que cela vous satisfera, c'est pourquoi j'ai demandé des conditions supplémentaires comme "ceci doit être affiché à la volée", etc.
En fait, l'indicateur renvoie plusieurs résultats et j'ai besoin de les afficher sur le graphique sous forme de tableau, le tableau doit se redessiner lorsque le ou les signaux changent. et c'est tout. Existe-t-il un cours à cet effet ?
https://www.mql5.com/ru/articles/179
https://www.mql5.com/ru/articles/228
dans le second cas je n'ai pas vu s'il existe des méthodes pour afficher les données à l'écran, mais la première me semble être la meilleure.
https://www.mql5.com/ru/articles/179
https://www.mql5.com/ru/articles/228
dans le second cas, je n'ai pas vu s'il existait des méthodes pour afficher les données à l'écran, mais le premier me semble correct.
La section d'aide indique que la fonction renvoie une valeur int, mais le compilateur se plaint que la valeur n'est pas explicitement exprimée.
après la conversion explicite tout va bienCe n'est pas un gros problème, mais ça ne devrait pas l'être.
La section d'aide indique que la fonction renvoie une valeur int, mais le compilateur se plaint que la valeur n'est pas explicitement exprimée.
après la conversion explicite, tout va bienC'est une petite chose, mais ça ne devrait pas être comme ça.
Il y a un trou de 9 ans dans les cotations du GBPUSD M1. En même temps, il y a déjà des citations pour la période manquante sur M2. Si toutes les TF sont calculées à partir de l'historique de M1, la situation n'est pas claire.
Et le plus ennuyeux est que les cotations M1 ne sont non seulement pas affichées dans le graphique (on pourrait se référer au grand volume), mais elles ne sont pas disponibles dans la fonction d'obtention des données, comme Bars(symbol,PERIOD_M1,beg,end) ou CopyRates(symbol,PERIOD_M1,beg,end,rates).
ZS et surtout, il y a peu, tout fonctionnait bien et tous les devis étaient disponibles.
Il y a un trou de 9 ans dans les cotations du GBPUSD M1. En même temps, il y a déjà des citations pour la période manquante sur M2. Si toutes les TF sont calculées à partir de l'historique de M1, la situation n'est pas claire.
Et le plus ennuyeux est que les cotations M1 ne sont non seulement pas affichées dans le graphique (on pourrait se référer au grand volume), mais elles ne sont pas disponibles dans la fonction d'obtention des données, comme Bars(symbol,PERIOD_M1,beg,end) ou CopyRates(symbol,PERIOD_M1,beg,end,rates).
ZS et surtout, il y a peu, tout fonctionnait bien et tous les devis étaient disponibles.
Veuillez soumettre une demande à servicedesk avec le log du terminal.
J'ai fait une erreur avec #69449, mais la build est ancienne, en fait c'est la build 425, mais maintenant je ne peux pas ajouter un commentaire de clarification.
ZZS Il y a un journal du terminal dans lequel il est visible que la construction est nouvelle.
Bonjour. Je reçois cette erreur lors de l'installation de mt5 :
Pouvez-vous me dire comment y remédier ?
Bonjour. Je reçois cette erreur lors de l'installation de mt5 :
Pouvez-vous me dire comment y remédier ?