Erreurs, bugs, questions - page 352

Nouveau commentaire
 
Urain:

Imprimez-le dans un fichier et consultez-le dans Excel.

Mais je ne pense pas que cela vous satisfera, c'est pourquoi j'ai demandé des conditions supplémentaires comme "ceci doit être affiché à la volée", etc.

En fait, l'indicateur renvoie plusieurs résultats et je dois les afficher sur un graphique sous forme de tableau, le tableau doit se redessiner lorsque le ou les signaux changent. et c'est tout. Existe-t-il un cours à cet effet ?
 
Graff:
En fait, l'indicateur renvoie plusieurs résultats et j'ai besoin de les afficher sur le graphique sous forme de tableau, le tableau doit se redessiner lorsque le ou les signaux changent. et c'est tout. Existe-t-il un cours à cet effet ?

https://www.mql5.com/ru/articles/179

https://www.mql5.com/ru/articles/228

dans le second cas je n'ai pas vu s'il existe des méthodes pour afficher les données à l'écran, mais la première me semble être la meilleure.

Взгляни на рынок через готовые классы
Взгляни на рынок через готовые классы
  • 2010.10.26
  • Dmitriy Skub
  • www.mql5.com
Не секрет, что большую часть информации об окружающем мире человек получает при помощи зрения. Справедливо это и в такой области как трейдинг. Новая платформа MetaTrader 5 и язык MQL5 открывают новые возможности для представления визуальной информации трейдеру. В данной статье предлагается универсальная и расширяемая система классов, которая берет на себя всю черновую работу по организации вывода произвольной текстовой информации.
 
gdtt:

https://www.mql5.com/ru/articles/179

https://www.mql5.com/ru/articles/228

dans le second cas, je n'ai pas vu s'il existait des méthodes pour afficher les données à l'écran, mais le premier me semble correct.

Bibliothèque pour la création de graphiques à l'aide de l'API Google Chart
 

La section d'aide indique que la fonction renvoie une valeur int, mais le compilateur se plaint que la valeur n'est pas explicitement exprimée.

int res=FileWriteArray(han,array);
possible loss of data due to type conversion

après la conversion explicite tout va bien

int res=(int)FileWriteArray(han,array);
Ce n'est pas un gros problème, mais ça ne devrait pas l'être.
Документация по MQL5: Основы языка / Типы данных / Целые типы / Типы char, short, int и long
Документация по MQL5: Основы языка / Типы данных / Целые типы / Типы char, short, int и long
  • www.mql5.com
Основы языка / Типы данных / Целые типы / Типы char, short, int и long - Документация по MQL5
 
Urain:

La section d'aide indique que la fonction renvoie une valeur int, mais le compilateur se plaint que la valeur n'est pas explicitement exprimée.

après la conversion explicite, tout va bien

C'est une petite chose, mais ça ne devrait pas être comme ça.
Vous avez raison. Nous allons le corriger.
 

Il y a un trou de 9 ans dans les cotations du GBPUSD M1. En même temps, il y a déjà des citations pour la période manquante sur M2. Si toutes les TF sont calculées à partir de l'historique de M1, la situation n'est pas claire.

Et le plus ennuyeux est que les cotations M1 ne sont non seulement pas affichées dans le graphique (on pourrait se référer au grand volume), mais elles ne sont pas disponibles dans la fonction d'obtention des données, comme Bars(symbol,PERIOD_M1,beg,end) ou CopyRates(symbol,PERIOD_M1,beg,end,rates).


ZS et surtout, il y a peu, tout fonctionnait bien et tous les devis étaient disponibles.

 
Urain:

Il y a un trou de 9 ans dans les cotations du GBPUSD M1. En même temps, il y a déjà des citations pour la période manquante sur M2. Si toutes les TF sont calculées à partir de l'historique de M1, la situation n'est pas claire.

Et le plus ennuyeux est que les cotations M1 ne sont non seulement pas affichées dans le graphique (on pourrait se référer au grand volume), mais elles ne sont pas disponibles dans la fonction d'obtention des données, comme Bars(symbol,PERIOD_M1,beg,end) ou CopyRates(symbol,PERIOD_M1,beg,end,rates).


ZS et surtout, il y a peu, tout fonctionnait bien et tous les devis étaient disponibles.


Veuillez faire une demande à servicedesk avec le log du terminal.
 
antt:
Veuillez soumettre une demande à servicedesk avec le log du terminal.

J'ai fait une erreur avec #69449, mais la build est ancienne, en fait c'est la build 425, mais maintenant je ne peux pas ajouter un commentaire de clarification.

ZZS Il y a un journal du terminal dans lequel il est visible que la construction est nouvelle.

 

Bonjour. Je reçois cette erreur lors de l'installation de mt5 :

Pouvez-vous me dire comment y remédier ?

[Supprimé]  
Kokos:

Bonjour. Je reçois cette erreur lors de l'installation de mt5 :

Pouvez-vous me dire comment y remédier ?

Quel est le build du terminal (si vous le savez) et quel DC/Server ?
1...345346347348349350351352353354355356357358359...3184
Nouveau commentaire