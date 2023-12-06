Erreurs, bugs, questions - page 346

AlexSTAL:
Pour être honnête, ce n'est pas comme ça...
C'est une sorte de respect pour les autres. Vous n'avez pas besoin de comprendre les codecs et les logiciels de codage. Mais vous pouvez créer une simple archive ZIP (cela prend une seconde) et réduire le trafic au centuple. Il y a un test bêta gratuit de MT5, n'est-ce pas ?
 
hrenfx:
OFFTOP : cette vidéo occupe 216 MB. Envisagez de le précompresser (au moins avec un simple archiveur). Vous trouverez ci-joint un exemple de compression (sans perte) de la même vidéo (400x). Il existe de nombreux codecs de compression sans perte, dont beaucoup sont parfaitement compris par les services de vidéo en ligne.
il n'y a pas assez de codecs pour le fichier.
 
sergeev:
manque un codec au fichier.

Il s'agissait donc d'un simple exemple hors sujet, et non d'une incitation à l'action.

MSU Screen Capture Lossless Codec

MSU Screen Capture Lossless Codec - MSU кодек для захваченного с экрана видео
  • www.compression.ru
MSU Screen Capture Lossless Codec MSU Graphics & Media Lab (Video Group) Идеи, реализация: Дмитрий Попов News: [13.02.2007] Версия 1.2. [02.04.2006] Версия 1.1. [24.03.2006] Версия 1.0. Скачать! (v1.2) Изменения в версии 1.2: Изменения в версии 1.1: Добавлена поддержка "force key frames". Теперь кодек работает не только в RGB24...
 
Comment obtenir timeDate à partir d'un numéro de barre ?
 
fellow:
Comment obtenir timeDate à partir d'un numéro de barre ?
int  CopyTime(
   string           symbol_name,     // имя символа
   ENUM_TIMEFRAMES   timeframe,       // период
   int              start_pos,       // откуда начнем 
   int              count,           // сколько копируем
   datetime         time_array[]     // массив для копирования времени открытия
   );
 

Veuillez expliquer comment il est possible qu'une transaction dont le volume est supérieur à celui de la position et dont le type est opposé ait une direction non pas "in/out" mais "out".

la dernière colonne est le volume de la position, l'avant-dernier type de position. L'avant-dernière donne a diminué la position et la dernière donne dans cette partie de la table devrait être

La dernière donne dans cette partie du tableau devrait être "in/out" car elle est plus grande que la position et a le type opposé. Mais dans le rapport, c'est "out".

2010.10.04 00:01:00 vendre sur 0.1 83.292 0 0 1 0 1 0.1
2010.10.04 03:49:00 vendre sur 0.1 83.785 0 0 1 1 1 0.2
2010.10.05 16:57:00 acheter sur 0.1 83.123 0 0 1 2 1 0.1
2010.10.05 16:57:00 acheter out 0.2 83.136 96.83 96.83 1 3 -1 0
2010.10.07 09:20:00 acheter sur 0.1 82.633 0 96.83 2 0 0 0.1
2010.10.07 09:39:00 acheter sur 0.1 82.37 0 96.83 2 1 0 0.2
2010.10.07 14:59:00 acheter sur 0.1 82.216 0 96.83 2 2 0 0.3
2010.10.08 14:30:00 acheter sur 0.1 82.074 0 96.83 2 3 0 0.4
2010.10.08 14:30:00 acheter sur 0.1 82.072 0 96.83 2 4 0 0.5
2010.10.08 15:25:00 acheter sur 0.1 81.869 0 96.83 2 5 0 0.6
2010.10.08 15:25:00 acheter sur 0.1 81.921 0 96.83 2 6 0 0.7
2010.10.08 15:25:00 acheter sur 0.1 81.812 0 96.83 2 7 0 0.8
2010.10.08 15:30:00 acheter sur 0.1 81.755 0 96.83 2 8 0 0.9
2010.10.11 00:00:00 acheter sur 0.1 81.58 0 96.83 2 9 0 1
2010.10.11 00:00:00 acheter sur 0.1 81.58 0 96.83 2 10 0 1.1
2010.10.11 00:00:00 acheter sur 0.1 81.56 0 96.83 2 11 0 1.2
2010.10.11 00:00:00 acheter sur 0.1 81.57 0 96.83 2 12 0 1.3
2010.10.11 02:54:00 vendre sur 0.1 82.09 0 96.83 2 13 0 1.2
2010.10.11 02:54:00 vendre out 1.4 82.09 137.04 233.87 2 14


Le rapport lui-même est dans l'atacha.

Il s'avère que l'algorithme entier ne fonctionne pas correctement à cause de cette erreur. C'est la même chose sur la ligne 4.

Dossiers :
ReportHistory-630165.zip  70 kb
 
Apparemment, nous devrons changer l'algorithme parce qu'il n'y a pas de transactions "in/out" dans les rapports du championnat.

Je pense que MQ ne devrait toujours pas avoir sauvegardé l'historique des positions, juste deux colonnes volume et niveau de moyenne, mais tout devient beaucoup plus facile.

Par conséquent, toute erreur dans le rétablissement du volume et du niveau de la position est critique.

 
Urain:
Pourquoi pas ? J'en ai eu plusieurs : https://championship.mql5.com/2010/ru/users/Yedelkin/history_deals
 
Yedelkin:
Pourquoi pas ? J'en ai eu plusieurs : https://championship.mql5.com/2010/ru/users/Yedelkin/history_deals
Oui, en effet, je ne les ai pas tous parcourus :o), merci. Alors c'est une sorte de bug. J'ai échantillonné à la fois manuellement et algorithmiquement selon le rapport de Manov, et c'est un bug dans les deux cas. Je vais vérifier le vôtre, si ce n'est pas un bug, alors c'est le rapport de Manov.
 
Yedelkin:
Toujours un bug dans le rapport, regardez attentivement vos 3 premiers trades. Le troisième métier devrait être "in/out".

Désolé, pas le rapport, mais l'affichage de l'investisseur historique dans le terminal.


