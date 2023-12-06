Erreurs, bugs, questions - page 346
Pour être honnête, ce n'est pas comme ça...
OFFTOP : cette vidéo occupe 216 MB. Envisagez de le précompresser (au moins avec un simple archiveur). Vous trouverez ci-joint un exemple de compression (sans perte) de la même vidéo (400x). Il existe de nombreux codecs de compression sans perte, dont beaucoup sont parfaitement compris par les services de vidéo en ligne.
manque un codec au fichier.
Il s'agissait donc d'un simple exemple hors sujet, et non d'une incitation à l'action.
MSU Screen Capture Lossless Codec
Comment obtenir timeDate à partir d'un numéro de barre ?
Veuillez expliquer comment il est possible qu'une transaction dont le volume est supérieur à celui de la position et dont le type est opposé ait une direction non pas "in/out" mais "out".
la dernière colonne est le volume de la position, l'avant-dernier type de position. L'avant-dernière donne a diminué la position et la dernière donne dans cette partie de la table devrait être
La dernière donne dans cette partie du tableau devrait être "in/out" car elle est plus grande que la position et a le type opposé. Mais dans le rapport, c'est "out".
Le rapport lui-même est dans l'atacha.
Il s'avère que l'algorithme entier ne fonctionne pas correctement à cause de cette erreur. C'est la même chose sur la ligne 4.
Apparemment, nous devrons changer l'algorithme parce qu'il n'y a pas de transactions "in/out" dans les rapports du championnat.
Je pense que MQ ne devrait toujours pas avoir sauvegardé l'historique des positions, juste deux colonnes volume et niveau de moyenne, mais tout devient beaucoup plus facile.
Par conséquent, toute erreur dans le rétablissement du volume et du niveau de la position est critique.
il n'y a pas du tout d'opérations "entrée/sortie" dans les rapports du championnat.
Pourquoi pas ? J'en ai eu plusieurs : https://championship.mql5.com/2010/ru/users/Yedelkin/history_deals
Toujours un bug dans le rapport, regardez attentivement vos 3 premiers trades. Le troisième métier devrait être "in/out".
Désolé, pas le rapport, mais l'affichage de l'investisseur historique dans le terminal.