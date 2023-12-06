Erreurs, bugs, questions - page 355
Les agents ont-ils toujours la même histoire que l'ordinateur central ?
Je n'ai pas lu tout le fil de discussion, alors veuillez m'excuser si cela s'est déjà produit.
1. sera-t-il possible de choisir une heure (à ne pas confondre avec une date) pour commencer et arrêter les tests.
2. Comment, dans le testeur, visualiser les transactions sur d'autres paires, à l'exception des paramètres (pour les multidevises - pour un instrument - "ouvrir le graphique" dans les résultats du test, et pour les autres).
1 Cette fonction n'existe pas - sauf si vous la demandez.
2 De plus, cela n'existe pas,
Bonjour !
MT 5.425 Windows 7 x64
Je lance l'indicateur dans une sous-fenêtre (sous-fenêtre 1), j'y place un graphique en utilisant un buffer. Je veux obtenir le prix minimum et maximum de la fenêtre avec ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MAX,1) et ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MIN,1), respectivement.
La sortie est 0, le minimum et le maximum de la fenêtre principale sont affichés correctement (ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MAX) ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MIN)). ChartRedraw(0) ne fonctionne pas. Si le graphique commence à défiler avec la souris, les valeurs mourront - il commence à s'afficher correctement.
Cela se produit lorsque je le démarre pour la première fois, ou lorsque je modifie les valeurs dans les propriétés de l'indicateur.
Peut-être que c'est une erreur, ou peut-être que je fais quelque chose de mal.
Quelle est la signification de cette entrée dans le fichier d'aide ?
CHART_PRICE_MINModificateur minimumdu doublement de la carte- numéro de sous-fenêtre
CHART_PRICE_MAX Maximum du graphiquedouble modificateur r/o - numéro desous-fenêtre
Merci !
Je n'arrive pas à comprendre ce qui ne va pas :
si les paramètres de deux indicateurs sont les mêmes, alors l'EA ouvre seulement un Achat, mais si les paramètres sont différents, alors il n'est pas clair comment il ferme la position.......
En théorie, il devrait clôturer les transactions par le deuxième indicateur, mais ce n'est pas le cas. Le code lui-même :
Est-il possible d'empêcher la mise à jour du terminal pendant l'optimisation ?
Donc si le terminal est en cours d'exécution et n'a pas été mis à jour depuis 5-10 minutes,
Il ne sera pas mis à jour et même s'il l'est, les nouveaux paramètres ne seront pas enregistrés.
Avant de redémarrer le terminal, vous pouvez bien sûr désactiver l'Internet
Le code lui-même : Au début, vous devez marquer les tableaux différemment.
c'est mieux). changez-le :
sur ces lignes
Changez aussi
à ça.