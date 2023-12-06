Erreurs, bugs, questions - page 357
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Je n'arrive pas à comprendre ce qui ne va pas :
si deux indicateurs ont les mêmes paramètres, alors l'EA n'ouvre que l'Achat, et si les paramètres sont différents, alors il n'est pas clair comment il ferme les positions.......
En théorie, il devrait clôturer les transactions par le deuxième indicateur, mais ce n'est pas le cas. Le code lui-même :
Oui et il est souhaitable de remplacer
(parce que nous savons exactement quel tableau à n dimensions nous devrions avoir) :
C'est simple.
Commenté par /* */ tous Corps de la fonction OnStart() - l'erreur demeure. Aussi, après avoir redémarré la machine.
Encore une fois, pas d'inludes ou de définitions, rien au niveau global, y compris les variables externes. Je ne veux pas encore réinstaller le terminal))
Les développeurs, HA !!! Que signifie l'erreur interne #108 ???? ?
Écrivez une demande à Servicedesk et joignez le code où l'erreur se produit, s'il vous plaît.
Sans le code, il est difficile de répondre - la classe d'erreur "interne" signifie une violation du compilateur lui-même.
Voici ce qui s'est passé :)
2011.04.10 23:21:03 Le téléchargement de LiveUpdate 'mt5clw' a échoué
2011.04.10 23:20:32 Réseau '734988' : synchronisation du terminal avec MetaQuotes Software Corp.
2011.04.10 23:20:32 Réseau '734988' : autorisé sur MetaQuotes-Demo via Access Point 1 Europe
2011.04.10 23:20:27 LiveUpdate 'mt5clw' a échoué.10 23:20:27 LiveUpdate nouveau terminal 5.00 build 31566 (IDE : 27305, MQL : 55393, Tester : 32668) est disponible
2011.04.10 23:20:26 Network '734988' : l'autorisation sur MetaQuotes-Demo a échoué (Invalid terminal type)
2011.04.10 23:20:26 LiveUpdate new terminal 5.00 build 56676 (IDE : 22220, MQL : 13771, Tester : 10956) est disponible
2011.04.10 23:20:25 Terminal MetaTrader 5 build 425 démarré (MetaQuotes Software Corp.)
C'est simple.
J'ai commenté /* */ tous J'ai commenté le corps de la fonction OnStart() - l'erreur est restée. Y compris, après avoir redémarré la machine.
Ce n'est pas plus simple. C'est la même chose... ...seulement de côté. Et je vous conseille la meilleure façon de le faire.
Écrivez une demande au service d'assistance et joignez le code où l'erreur se produit, s'il vous plaît.
Sans code, il est difficile de répondre - la classe d'erreur "interne" signifie que le compilateur lui-même est défectueux.
Réinstallation du terminal, l'erreur s'est transformée en erreur interne #-3 (solution intéressante pour les erreurs de chiffres avec des nombres négatifs :))))
A écrit à servicedesk.
Développeurs !
Faites d'abord attention au ticket #44727 !
Vous avez dû mettre à jour quelque chose ce week-end ? Tout est cassé en général.
Confirmé, rien ne fonctionne
Confirmé, rien ne fonctionne.
Tous les utilisateurs ont signalé que cela a fonctionné il y a 5 minutes.
Messieurs les shamans ! Eh bien vous là, s'il vous plaît, réparez tout correctement... pour que cela ne se reproduise pas...
Chers développeurs. Vous avez fermé mon application dans SD (problème sérieux - bug flottant. Rend impossible le fonctionnement des indicateurs et des EA), mais rien n'a été réglé. Ce soir, ça s'est reproduit. J'ai téléchargé 1,3Gb de n'importe quoi, n'importe où et pendant la nuit. MT occupe tout le canal, et je ne suis pas le seul à le faire.
Voici une photo :
Faites quelque chose, car cette situation est inacceptable.