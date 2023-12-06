Erreurs, bugs, questions - page 358
Chers développeurs. Vous avez fermé mon application dans SD (problème sérieux - bug flottant. Rend impossible le fonctionnement des indicateurs et des conseillers), mais rien n'a été réglé. Ce soir, ça s'est reproduit. J'ai téléchargé 1,3Gb de n'importe quoi, n'importe où et pendant la nuit. MT occupe tout le canal, et je ne suis pas le seul à le faire.
Voici une photo :
Faites quelque chose, car cette situation est inacceptable.
Bienvenue dans notre club !
Un bogue avec le trafic sauvage a été localisé et reproduit pendant le week-end. Le problème était une perte de synchronisation avec les points d'accès. Nous sommes en train de le réparer.
Ce qui est intéressant, c'est que c'est du trafic sortant, je n'ai jamais vu ça sur mon terminal. Cela pourrait-il être lié à l'envoi de l'historique à des agents externes sur le réseau lorsque MetaTester est en cours d'exécution ?
Mon terminal a téléchargé 84 mb en 3 heures aujourd'hui et a donné 3 mb de rien. Le testeur n'a pas été allumé pendant l'essai.
Mon terminal a transféré quelque chose comme 12Mb samedi ( !). Et moi qui pensais que c'était la réception sur la droite...
J'aurais aimé faire une capture d'écran. Ce n'est pas critique pour moi, mais ce qu'il transmet n'est pas clair.
ZS. que quelque chose que j'ai un avatar disparaît. mettre l'avatar à nouveau, il est à nouveau après un certain temps disparaît.
J'étais bien pendant le week-end. Déjà 92,6 téléchargements.
Pendant que j'écrivais ce billet, il était à 93,5.
Il y a 3 graphiques EURUSD ouverts sur différents horizons temporels.
Mon terminal a téléchargé 84 mb en 3 heures aujourd'hui et n'a donné que 3 mb de rien. Le testeur ne s'est pas allumé pendant l'essai.
probablement un nouveau type de terminal torrent ))))
je confirme, je ne comprends pas non plus pourquoi le terminal n'a pas seulement téléchargé l'historique, mais aussi quelque part ou quelque chose a téléchargé