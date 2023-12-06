Erreurs, bugs, questions - page 356
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
J'ai écrit quelque chose de similaire à ceci, mais vous devriez étiqueter les tableaux différemment - (peu susceptible d'aider, mais au moins
c'est mieux). changez-le :
à ces chaînes de caractères.
Changez aussi :
à cela.
Pas comme ça. Il y a plusieurs constructions, les anciennes méthodes Type() des classes CPositionInfo, COrderInfo et CDealInfo de la bibliothèque standard ont été remplacées par les méthodes PositionType(), OrderType() et DealType(). Ainsi, ces fonctions doivent être corrigées dans les programmes MQL5 précédemment écrits, sinon elles ne fonctionneront pas correctement.
Je réécrirais votre code comme ceci :
Toutes les fenêtres du tableau sont numérotées à partir de zéro. 0 - fenêtre principale du graphique, 1 - fenêtre du premier indicateur, qui est affiché dans une fenêtre séparée. Et ainsi de suite.
Il n'y a aucun doute là-dessus ! Mais où sont les valeurs minimales et maximales, et pourquoi n'apparaissent-elles qu'après avoir manipulé le graphique ?
Veuillez m'éclairer sur la signification de cette erreur.
internal error #108 0 0
lors de la compilation du script ?
Veuillez m'éclairer sur la signification de cette erreur.
lors de la compilation du script ?
D'après ce que j'ai compris, c'est
108 Nom inapproprié pour #define
D'après ce que je comprends.
108 Nom inapproprié pour #define
c'est parce qu'il n'y a pas de définitions ou d'inludes dans le script.
le truc c'est qu'il n'y a pas de définitions ou d'inludes dans le script.
#include
#define
Puis transfert bloc par bloc du script vers un autre normalement compilé. et vous tomberez sur une ligne défectueuse.
Écrivez ce que c'était.
puis transfert bloc par bloc du script vers un autre script normalement compilé. et vous tomberez sur une ligne défectueuse.
Faites-moi savoir ce que c'est.
C'est simple.
J'ai commenté /* */ tous Corps de la fonction OnStart() - l'erreur est restée. Y compris, après avoir redémarré la machine.
Je répète, pas d'inludes ou de définitions, rien au niveau global, y compris les variables externes. Je ne veux pas encore réinstaller le terminal))
Les développeurs, HA !!! Que signifie l'erreur interne #108 ???? ?