Impossible de définir un délai supérieur à 30 minutes.
2011.03.25 10:20:00 period_test (GBPUSD,D1) PERIOD_M5=5 PERIOD_H1=16385
De même, les fonctions Period() et _Period et PERIOD_CURRENT ne me donnent rien.
Que diriez-vous de voir la fonction PeriodSeconds()?
PS Vous devriez également vous familiariser avec la fonction EnumToString().
int _Period
La variable _Period contient la valeur de l'intervalle de temps du graphique actuel.
Vous pouvez également utiliser la fonctionPeriod().
Après avoir exécuté le conseiller expert dans le testeur de stratégie, un graphique avec des transactions et des indicateurs marqués n'est plus affiché, sur aucun conseiller expert. 421build
Existe-t-il un moyen d'afficher sur le graphique les transactions effectuées dans d'autres devises (pas la devise testée) ?
Erreurs toutes, ont-ils cessé de les réparer ?
Il y a un gros problème avec le terminal lorsqu'il fonctionne le week-end(ticket #44727 (du 13.03.2011) auquel personne ne répond).
Il est fort probable que ce problème existe aussi en semaine, mais en raison du flux de citations, son impact est minime.
Encore une fois, pour tout le monde. Oui : j'ai un terminal qui fonctionne depuis vendredi. Il existe un conseiller expert sur le graphique d'un instrument qui fonctionne avec les périodes sélectionnées de cet instrument.
Le dimanche matin, ouvrez un autre graphique du même symbole et ajoutez le même Expert Advisor (EA ne fonctionne qu'avec les dernières N-bars, dans mon cas 250).
Et puis un défilement commence - le trafic commence à augmenter, la ligne OHLC clignote (synchronisation de l'historique) et au lieu de moins d'une seconde, le Conseiller Expert se calcule pendant plusieurs minutes.
Après cela, nous fermons le graphique et essayons à nouveau - tout est 1:1. Parfois, fermer toutes les fenêtres aide.
Voici une vidéo du week-end dernier, maintenant c'est la même chose sur le build 421 : http://www.files.alexstal.ru/forex/20110319_0901_08.avi
P.S. Quelque chose de similaire a été exprimé par sergeev 2011.03.23 16:59 #
De plus, la fonction CopyTime commence à ralentir sauvagement... sans que la raison de ce comportement soit claire.
Afin de ne pas être infondé, je joins le rapport complet des travaux effectués à la recherche de bugs
Il y a un gros problème avec le terminal lorsqu'il fonctionne le week-end ...
OFFTOP : cette vidéo occupe 216 MB. Envisagez de le précompresser (au moins avec un simple archiveur). Vous trouverez ci-joint un exemple de compression (sans perte) de la même vidéo (400x). Il existe un grand nombre de codecs de compression sans perte, dont beaucoup sont parfaitement acceptables pour les services de vidéo en ligne.