Urain:
Так что это или баг терминала, или серверной истории. Но скорее терминала, тк отчёты на чемпе скорее с серверной истории восстанавливались.
C'est drôle. Je ne faisais pas attention. Explications claires.
Je l'ai trouvé, il propose par défaut un tri par heure et doit trier par numéro de transaction. Alors tout est correct.
Il n'y a donc pas d'erreurs ? Le but est de compter/trier les transactions par numéro de ticket, et non par heure.
Je ne faisais qu'un examen superficiel des rapports, je ne calculais pas les états de position.
Exactement, c'est juste que lorsque vous enregistrez un rapport, il n'y a pas d'automatisation de ce processus et il faut le surveiller attentivement. Je ne pense pas que tous les utilisateurs y prêteront attention et, par conséquent, il y aura des bogues lors de l'analyse du rapport.
ZS J'ai ajouté le tri après avoir analysé le rapport. En conséquence, tout a fonctionné pour moi, mais je prédis que plus d'un programmeur aura du mal avec cette fonctionnalité.
Pendant l'optimisation, le nom du paramètre d'optimisation est affiché dans le coin supérieur droit du graphique d' optimisation.
Lors de l'observation de l'optimisation, cette inscription est gênante car le nouveau maximum est toujours caché derrière cette inscription.
Renat, déplaçons-le dans le coin supérieur gauche ! Ou dans le coin inférieur droit. Ou en bas à gauche... N'importe où, enlevez-le juste du coin supérieur droit, pour l'amour de Dieu. S'il vous plaît ! :)
// Ou au moins le rendre pâle et le mettre en arrière-plan pour qu'il ne masque pas l'information.
S'il vous plaît, dites-moi où je me suis trompé. J'essaie d'écrire un script simple qui supprime les positions et les ordres en attente sur l'instrument actuel. Ici :Le script se bloque lorsqu'il y a une position. En le déboguant, j'ai découvert qu'il se bloque lors de la vérification de la position. Lorsque la condition de boucle while(check_position()==true) commence à être vérifiée, le contrôle est transmis à check_position() et la première fois que la fonction est exécutée normalement, elle renvoie true. Mais alors le corps de la boucle n'est pas exécuté ; il recommence à vérifier la condition et le contrôle arrive à check_position() et après l'opérateur return(order_exsist) ne retourne pas à la condition de la boucle ; il va au début de la fonction check_position(). S'il vous plaît, dites-moi où j'ai fait une erreur.
S'il y a une position, vous obtiendrez une boucle infinie car
Est égal àIl n'y a aucun moyen de sortir de la boucle dans le code car il n'y a pas de rupture dans le corps de l'opérateur ;