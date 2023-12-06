Erreurs, bugs, questions - page 353
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Quel est le build du terminal (si vous le savez) et quel DC/Server ?
Je ne comprends pas le "build". Tous les DCs/Serveurs, les mêmes partout.
Je ne comprends pas le terme "construire". Je ne comprends pas les termes "build" et "servers".
À propos de la construction, vous pouvez vérifier les propriétés du fichier exe.
Mais s'il est observé sur plusieurs serveurs, il peut s'agir d'une autre raison...
Désactiver les pare-feu et les antivirus peut parfois aider ou ajouter l'installateur aux exceptions.
Kaspersky semble fonctionner sans problème avec le programme d'installation, je ne sais pas pour les autres.
Mais aussi une option...
Désactiver les pare-feu et les anti-virus peut parfois aider, ou ajouter le programme d'installation aux exceptions.
Je prépare un crash test dans servicedesk, mais je ne peux pas résister à l'envie de poster un bug que je n'ai pas encore attrapé :
SZY :o) si votre terminal ne plante pas, c'est que vous ne savez pas l'utiliser :o)
Que faut-il nettoyer pour que le terminal réinitialise tous les paramètres des graphiques ouverts lorsque je le rouvre ?
En gros, il s'est ouvert sans aucune carte.
ZS J'ai tué 1,5 heures pour ouvrir le terminal, mais il c... ...et ça ne s'ouvre toujours pas.
Que faut-il nettoyer pour que le terminal réinitialise tous les paramètres relatifs aux graphiques ouverts lorsque vous le rouvrez ?
Supprimez le sous-répertoire des profils (généralement Défaut) dans \Profiles\Charts\.
Le répertoire lui-même ou le nettoyer ?