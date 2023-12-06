Erreurs, bugs, questions - page 353

Quel est le build du terminal (si vous le savez) et quel DC/Server ?
Je ne comprends pas le terme "construire". Et les DCs/Serveurs sont tous les mêmes partout.
 
Je ne comprends pas le "build". Tous les DCs/Serveurs, les mêmes partout.
Désactiver les pare-feu et les antivirus peut parfois aider ou ajouter l'installateur aux exceptions.
Je ne comprends pas le terme "construire". Je ne comprends pas les termes "build" et "servers".

À propos de la construction, vous pouvez vérifier les propriétés du fichier exe.


Mais s'il est observé sur plusieurs serveurs, il peut s'agir d'une autre raison...

Désactiver les pare-feu et les antivirus peut parfois aider ou ajouter l'installateur aux exceptions.

Kaspersky semble fonctionner sans problème avec le programme d'installation, je ne sais pas pour les autres.

Mais aussi une option...

 
Essayez de télécharger à nouveau le dernier programme d'installation.
 
Désactiver les pare-feu et les anti-virus peut parfois aider, ou ajouter le programme d'installation aux exceptions.
Merci beaucoup à tous, tout a fonctionné ! J'ai du web, c'était le problème.
 

Je prépare un crash test dans servicedesk, mais je ne peux pas résister à l'envie de poster un bug que je n'ai pas encore attrapé :


SZY :o) si votre terminal ne plante pas, c'est que vous ne savez pas l'utiliser :o)
 

Que faut-il nettoyer pour que le terminal réinitialise tous les paramètres des graphiques ouverts lorsque je le rouvre ?

En gros, il s'est ouvert sans aucune carte.

ZS J'ai tué 1,5 heures pour ouvrir le terminal, mais il c... ...et ça ne s'ouvre toujours pas.

 
Que faut-il nettoyer pour que le terminal réinitialise tous les paramètres relatifs aux graphiques ouverts lorsque vous le rouvrez ?


Supprimez le sous-répertoire du profil (généralement Défaut) dans \Profiles\Charts\
 
Supprimez le sous-répertoire des profils (généralement Défaut) dans \Profiles\Charts\.
Le répertoire lui-même ou le nettoyer ?
Le répertoire lui-même ou le nettoyer ?
Le nettoyer suffira probablement.
