denkir:

Il faut probablement ajouter une telle chose :

Mais je n'ai pas besoin d' un objet des classes mentionnées. Ce dont j'ai besoin, c'est d'une fonction simple pour le type de base chaîne de caractères que j'ai décrit.


Il existe une fonction EnumToString
 
uncleVic:
Il existe une fonction appelée EnumToString.

Il n'y a pas de telle fonction dans l'aide, mais sur le site web il y en a une.....


 
AlexSTAL:

Il n'y a pas de telle fonction dans l'aide, mais sur le site web il y en a une.....


Ce sera dans la prochaine mise à jour.
 

Je ne sais pas ce qu'en pensent les experts, mais j'ai lu sur ce site web qu'un site web est un outil flexible...

ressource actualisable, et un manuel est juste un manuel.

Par exemple, il est préférable de se fier à l'aide d'un forum de logiciels plutôt qu'à celle d'un site Web.

dans le manuel !

 
alexluek:

Je ne sais pas ce qu'en pensent les experts, mais j'ai lu sur ce site web qu'un site web est un outil flexible...

ressource actualisable, et un manuel est juste un manuel.

c'est-à-dire qu'il vaut mieux croire l'aide sur le forum des programmeurs que l'aide sur le site de l

l'aide du manuel !

Supprimez le fichier d' aide de MQL5 et appuyez sur F1 dans MetaEditor 5 - cela téléchargera la dernière version, qui correspond à la version en ligne.
mql5:

Oui, c'est un bug, nous le corrigerons après la publication de la version.

En attendant, vous pouvez utiliser ceci


a.set((int)1,(int)2,Long);
D'ailleurs, la surcharge entre long et ulong ne fonctionne pas même avec cet appel.
 
uncleVic:
Ce sera dans la prochaine mise à jour.

Je suis désolé... Comment peut-on connaître cette fonctionnalité si elle n'est indiquée nulle part ?

Votre poste :

oncleVic:
Il existe une telle fonction EnumToString

Dans ce cas particulier, vous devriez utiliser "nous avons oublié d'inclure cette fonctionnalité dans la documentation" ou "nous venons d'ajouter cette fonctionnalité"...

 
Yedelkin:

...pour accéder à la méthode d'une classe, qui est la méthode PeriodStr, il faut déclarer la classe appropriée, dans notre cas c'est la classe CIndicator (MQL5 Reference / Standard Library / Classes for working with indicators / Basic classes / CIndicator ). N'est-ce pas ?

Pour utiliser la méthode d'une classe, vous devez déclarer une instance de cette classe.
 
uncleVic:
Il existe une fonction EnumToString
Merci beaucoup - c'est la meilleure option dans mon cas :-)
 
AlexSTAL:

Je suis désolé... Comment peut-on connaître cette fonctionnalité si elle n'est indiquée nulle part ?

Votre poste :

Dans ce cas particulier, vous devriez utiliser "nous avons oublié d'inclure cette fonctionnalité dans la documentation" ou "nous venons d'ajouter cette fonctionnalité"...

Pas besoin de vous faire passer avant les autres...

Vous n'avez pas tout à fait raison. La fonctionnalité est apparue sur 14.12(https://www.mql5.com/ru/forum/23/page10/#comment_37671), c'est juste que le terminal local n'a pas encore mis à jour l'aide.
