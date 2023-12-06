Erreurs, bugs, questions - page 247
Il faut probablement ajouter une telle chose :
Mais je n'ai pas besoin d' un objet des classes mentionnées. Ce dont j'ai besoin, c'est d'une fonction simple pour le type de base chaîne de caractères que j'ai décrit.
Il existe une fonction appelée EnumToString.
Il n'y a pas de telle fonction dans l'aide, mais sur le site web il y en a une.....
Je ne sais pas ce qu'en pensent les experts, mais j'ai lu sur ce site web qu'un site web est un outil flexible...
ressource actualisable, et un manuel est juste un manuel.
Par exemple, il est préférable de se fier à l'aide d'un forum de logiciels plutôt qu'à celle d'un site Web.
dans le manuel !
Oui, c'est un bug, nous le corrigerons après la publication de la version.
En attendant, vous pouvez utiliser ceci
Ce sera dans la prochaine mise à jour.
Je suis désolé... Comment peut-on connaître cette fonctionnalité si elle n'est indiquée nulle part ?
Il existe une telle fonction EnumToString
Dans ce cas particulier, vous devriez utiliser "nous avons oublié d'inclure cette fonctionnalité dans la documentation" ou "nous venons d'ajouter cette fonctionnalité"...
...pour accéder à la méthode d'une classe, qui est la méthode PeriodStr, il faut déclarer la classe appropriée, dans notre cas c'est la classe CIndicator (MQL5 Reference / Standard Library / Classes for working with indicators / Basic classes / CIndicator ). N'est-ce pas ?
Pas besoin de vous faire passer avant les autres...