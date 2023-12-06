Erreurs, bugs, questions - page 251
Mais n'oubliez pas que le langage est utilisé par des programmeurs novices, qui ne connaissent pas les subtilités des valeurs par défaut, de la surcharge des fonctions, des problèmes de compilation, de la spécification obligatoire des quatre paramètres dans certains cas, etc. Les débutants (moi y compris) travaillent avec le texte d'aide, qui est disponible, et essaient de ne pas spéculer sur ce qu'ils ne savent pas. Par exemple, si toutes vos lignes étaient reflétées dans la référence, niLizar ni moi n'aurions eu de problème en premier lieu.
Il y a une section de surcharge de fonction dans la documentation qui dit :
Le compilateur sélectionne la bonne fonction en fonction des types d' arguments et de leur nombre . Larègle par laquelle cette sélection est effectuée s'appelle l'algorithme de correspondance des signatures. La signature fait référence à la liste des types utilisés dans la déclaration de la fonction.
...
La surcharge est la pratique consistant à donner plusieurs valeurs à une fonction. Le choix d'une valeur particulière dépend des types d'arguments reçus par la fonction. La fonction particulière est choisie en fonction de la cohérence de la liste des arguments lorsque la fonction est appelée avec la liste des paramètres dans la déclaration de la fonction.
Lorsqu'une fonction surchargée est appelée, le compilateur doit disposer d'un algorithme pour sélectionner la fonction appropriée. L'algorithme qui effectue cette sélection dépend des conversions de type présentes. La meilleure correspondance doit être unique. Il doit être le meilleur pour au moins un argument et aussi bon que les autres correspondances pour tous les autres arguments.
Vous trouverez ci-dessous un algorithme de correspondance pour chaque argument.
Algorithme de sélection d'une fonction surchargée
Oui, dans l'image, et vous pouvez choisir n'importe quel serveur (parmi les serveurs standard).
J'ai quitté le terminal à 3 heures sur la M5 et je suis revenu et il n'y avait que le prix qui sautait mais pas de barres. J'ai redémarré le terminal et il n'y a que des barres pour ces 3 heures.
J'ai installé le terminal aujourd'hui avec le ticket 373 de mt5 (du forum).
https://download.mql5.com/cdn/web/metaquotes.software.corp/mt5/mt5setup.exe
Et une autre chose - peut-être que c'est moi qui fait une erreur, mais quand vous sélectionnez un nouveau graphique,
il n'y a pas de mise à jour et les barres apparaissent après le redémarrage du terminal. Fig. 3
Et ainsi la ligne de prix se déroule comme ça jusqu'à ce que vous la redémarriez. Les seules barres qui apparaissent sont celles
qui sont apparus depuis le lancement du terminal. Peut-être que je fais quelque chose de mal,
mais j'ai réinstallé 3 fois et essayé de supprimer des fichiers avec des guillemets
Il ne se met toujours pas à jour.
Vous répondez comme un professionnel. Qui peut dire la nature d'une fonction par son apparence. Essayez d'examiner la même question du point de vue d'un non-professionnel.
...J'ai cité une déclaration claire du Manuel, selon laquelle "La plupart des propriétés ne nécessitent pas un numéro de sous-fenêtre". Et a expliqué ce à quoi ce libellé a mené. J'ai proposé d'apporter une clarification spécifique dans une section spécifique du manuel. Au lieu de cela, vous me renvoyez à la section "Surcharge des fonctions" du forum. En même temps (du point de vue d'un débutant), la description de la fonction ChartGetInteger() ne dit rien sur la surcharge.
Bien sûr, j'avais lu sur la surcharge des fonctions il y a quelque temps. Et j'en ai conclu que je ne créerai pas de fonctions surchargées pour moi-même (pour ne pas rencontrer de problèmes).Je n'aurais jamais pu deviner que dans le cas de ChartGetInteger() nous devions parler de surcharge de fonctions, car seuls les professionnels pouvaient en parler immédiatement.
C'est pourquoi je répète encore une fois : les non-professionnels travaillent avec le texte d'aide (j'ajouterais : par rapport à la fonction concrète) qui existe, et essaient de ne pas deviner ce qu'ils ne savent pas. Si vous insistez sur le fait que le Manuel comporte une section "Surcharge des fonctions", et que cette section résout tous les problèmes, je vous suggère de passer à l'étape suivante : faire apparaître dans le texte d'aide d'une fonction spécifique ChartGetInteger() l'information selon laquelle la fonction est surchargeable, et les conséquences que cela peut avoir. Bien que, à mon avis, il soit plus facile de faire dans la Référence ce que j'ai mentionné précédemment au paragraphe 5.
A ajouter. Mes horizons se sont élargis, le problème est donc résolu pour moi. Merci. Maintenant, je parle de m'assurer que d'autres non-professionnels ne marchent pas sur le même râteau. C'est tout. C'est aux développeurs de laisser les choses telles qu'elles sont - alors la discussion d'aujourd'hui se perdra dans le forum, et les nouveaux venus seront laissés seuls avec une description de la fonction spécifique telle qu'elle est.
Veuillez joindre le journal du terminal.
Je suis désolé de l'avoir supprimée alors qu'elle n'était pas nécessaire. Je ne sais pas de quoi il s'agit.
mais ça marche sur Alpari, peut-être que quelqu'un devrait essayer
à installer en utilisant le lien du forum "mt5 updates".
Merci pour votre aide - bonne chance
Je ne sais pas ce qu'il en est maintenant, mais jusqu'à la fin de l'été, Alpari avait des constructions obsolètes. C'est-à-dire que leurs mises à jour ont été retardées de 2 à 4 semaines.
Vous devriez enregistrer un compte Alpari pour le terminal téléchargé ici, alors il sera clair où les barres ne sont pas mises à jour et si c'est la faute du terminal ou non.
Pour référence, le serveur Alpari se trouve ici - 62.213.101.242:443
4. l'exemple ci-dessus montre que le troisième paramètre(sub_window) doit toujours être spécifié pour la deuxième variante de la fonction, même si la propriété elle-même ne nécessite pas de numéro de sous-fenêtre. C'est-à-dire que la deuxième variante de la fonction (qui peut être utilisée à la fois avec deux et trois paramètres) nécessite toujours les quatre paramètres. N'est-ce pas ?
5. Si c'est le cas, nous avons découvert deux choses. Tout d'abord, ma version initiale du problème s'est avérée erronée. Deuxièmement, la raison de cette version erronée est que les informations contenues dans le manuel sont incomplètes. C'est pourquoi je propose de préciser dans le manuel que "Il n'y a pas de valeur par défaut pour la deuxième option, le numéro de sous-fenêtre doit donc toujours être spécifié. Pour la plupart des propriétés qui ne nécessitent pas un numéro de sous-fenêtre, il est nécessaire de spécifier 0 (fenêtre principale du graphique)". Ou quelque chose comme ça.
4. La deuxième variante requiert les quatre paramètres (contrairement à la première variante). Comme nous l'avons découvert plus tôt.
5. Le manuel a besoin de clarification, de plus de références croisées et de plus d'exemples.
PS
Je suggère également aux développeurs, au moins dans la version en ligne du répertoire, d'ajouter un bloc de ce type
Articles sur ce sujet / Voir aussi :
1. ........................................................
2. ........................................................
3. ........................................................
Je suis tout à fait d'accord. Cependant, nous devons tenir compte du fait que cela nécessitera des coûts supplémentaires : temps, main-d'œuvre, etc.
...Et si, pour la version en ligne du Guide, on prévoyait un bloc, dans lequel n'importe qui (l'auteur d'un article, l'auteur d'une question sur le forum) peut entrer le lien vers le matériel existant sur le sujet du site ? Il serait beaucoup plus facile pour les modérateurs de supprimer le lien de gauche que de suivre les nouveaux articles/sujets. Et nous aurons l'occasion de partager ces connaissances avec les "générations futures". :)
Je veux me désabonner sur ce sujet - entrez dans le registre du compte ces paramètres de serveur
(et prescrit environ 15 différents similaires 62.213.101.242:443 et celui-ci aussi d'ailleurs)
J'obtiens toujours le même résultat (Mt5 373) - ne pas enregistrer de nouveau compte de démonstration.
Peut-être que je fais quelque chose de mal, si quelqu'un a quelque chose de similaire, vous pouvez aussi créer une application !
!
On dit que c'est mieux d'expliquer en images. Je vais essayer...
Voici comment on enregistre un nouveau compte sur Alpine
1. Ajouter un serveur à la liste.
2. Ajouter un nouveau compte
Se connecter à un compte existant.
Au moins, tu as un scanner, mais moi, je n'ai pas de réponse.
sur toutes les entrées du serveur alpari, je vais essayer la vôtre.
(par exemple 148.58,....)