AlexSTAL:

Espérons que les développeurs nous entendent encore et nous aident à attraper ce bug flottant.....

J'ai exactement la même chose (étant donné que je mets parfois l'ordinateur en veille). Le serveur MQ. Se soigne en secouant le graphique avec la souris. Quant à Servicedesk, ils travaillent avec ma demande. Hier, on m'a posé la question suivante : "Pouvez-vous préciser avec quel point d'accès le terminal fonctionnait ?". Je n'ai pas été en mesure de le préciser car je n'ai pas trouvé d'informations de ce type dans le journal. Donc, si votre session actuelle n'est pas interrompue et qu'il y a un problème, veuillez écrire au Service Desk et demander le "point d'accès".
 
SoundChip:

Depuis quelques jours, le terminal s'arrête lorsque la fenêtre du testeur est ouverte. Quel pourrait être le problème... ?

Ici, il s'avère qu'il y a une limite au nombre de variables définies via l'entrée - 80. Puis le testeur commence à faire des siennes et coupe le terminal.
 

SoundChip:
Voici la réponse des développeurs : https://www.mql5.com/ru/forum/2838
Yedelkin:
Voici la réponse des développeurs : https://www.mql5.com/ru/forum/2838
Oups, je leur ai envoyé un e-mail il y a une semaine, mais ils ne m'ont pas donné de réponse sensée. Ils ont annoncé l'erreur quand je l'ai découverte moi-même. C'est un tuyau.
 

Bonjour !

Pouvez-vous me dire si, lors d'un test utilisant un"algorithme génétique", certaines combinaisons de variables d'entrée sont ignorées et ne sont pas testées.

Question : est-ce fait exprès ?

gisip:

Bonjour !

Pouvez-vous me dire si, lors d'un test utilisant un"algorithme génétique", certaines combinaisons de variables d'entrée sont ignorées et ne sont pas testées.

Question : est-ce fait exprès ?


Consultez le site Modes d'optimisation et l'article Algorithmes génétiques - appareil mathématique

En outre, il y a un article ici Algorithmes génétiques - C'est simple !

 
SoundChip:
Ils n'ont pas trouvé votre demande.
 
SoundChip:
Désolé, il s'avère que j'ai écrit au forum et non au servicedek :)
 

Au secours ! L'indicateur fonctionne bien, affiche et calcule tout, mais

lorsqu'un nouveau tick arrive, il passe à zéro et les lignes sont construites à nouveau, voici une capture d'écran


et ensuite ceci :



et tout revient à la normale :



Et encore à l'arrivée d'une nouvelle tique. Peut-être que quelqu'un a...

 

Il semble que cette fonction soit mise à zéro (à l'arrivée du tic).


b1=ExtStdDev1Buffer[i+ExtStdDevShift] ;
b2=ExtStdDev2Buffer[i+ExtStdDevShift] ;
}
ObjectSetString(0,Label+"11",OBJPROP_TEXT,DoubleToString(b1,5)) ;
ObjectSetString(0,Label+"10",OBJPROP_TEXT,DoubleToString(b2,5)) ;

double d1=A1/1000.0*b1 ;
double d2=A2/1000.0*b2 ;

ObjectSetString(0,Label+"15",OBJPROP_TEXT,DoubleToString(d1,5)) ;
ObjectSetString(0,Label+"14",OBJPROP_TEXT,DoubleToString(d2,5)) ;
