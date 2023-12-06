Erreurs, bugs, questions - page 244
Espérons que les développeurs nous entendent encore et nous aident à attraper ce bug flottant.....
Depuis quelques jours, le terminal s'arrête lorsque la fenêtre du testeur est ouverte. Quel pourrait être le problème... ?
SoundChip:
Вот, разобрался, оказывается есть ограничение на количество переменных, определяемых через input - 80. Далее тестер начинает глючить и отключать терминал.
Voici la réponse des développeurs : https://www.mql5.com/ru/forum/2838
Bonjour !
Pouvez-vous me dire si, lors d'un test utilisant un"algorithme génétique", certaines combinaisons de variables d'entrée sont ignorées et ne sont pas testées.
Question : est-ce fait exprès ?
Bonjour !
Consultez le site Modes d'optimisation et l'article Algorithmes génétiques - appareil mathématique
En outre, il y a un article ici Algorithmes génétiques - C'est simple !
Oups, j'ai écrit au service après-vente il y a une semaine, mais ils ne m'ont pas donné de réponse sensée. Ils ont annoncé l'erreur quand je l'ai découverte moi-même. Des tuyaux.
Au secours ! L'indicateur fonctionne bien, affiche et calcule tout, mais
lorsqu'un nouveau tick arrive, il passe à zéro et les lignes sont construites à nouveau, voici une capture d'écran
et ensuite ceci :
et tout revient à la normale :
Et encore à l'arrivée d'une nouvelle tique. Peut-être que quelqu'un a...
Il semble que cette fonction soit mise à zéro (à l'arrivée du tic).
b1=ExtStdDev1Buffer[i+ExtStdDevShift] ;
b2=ExtStdDev2Buffer[i+ExtStdDevShift] ;
}
ObjectSetString(0,Label+"11",OBJPROP_TEXT,DoubleToString(b1,5)) ;
ObjectSetString(0,Label+"10",OBJPROP_TEXT,DoubleToString(b2,5)) ;
double d1=A1/1000.0*b1 ;
double d2=A2/1000.0*b2 ;
ObjectSetString(0,Label+"15",OBJPROP_TEXT,DoubleToString(d1,5)) ;
ObjectSetString(0,Label+"14",OBJPROP_TEXT,DoubleToString(d2,5)) ;