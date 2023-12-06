Erreurs, bugs, questions - page 241
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Exemple avec commentaires
Bonjour !
C'est mon premier message ici, alors tout d'abord je tiens à remercier les développeurs de la plateforme de trading MetaTrader.Excellent produit ! Bonne chance à vous.
J'ai une question.
J'ai desterminaux clientsMetaTrader installés sur deux machines, un client a la liste suivante de serveurs à connecter
L'autre client :
Lors du téléchargement de l'historique, les données historiques téléchargées par un client sont différentes des données historiques de l'autre client. Et bien sûr, le test du conseiller expert en trading sur ces machines donne des résultats différents.
Veuillez expliquer la situation.
Dans le premier cas, vous avez ouvert un compte de trading sur le serveur Alpari, et dans le second cas, sur notre serveur de démonstration (MetaQuotes-Demo).
Lorsque vous ouvrez un compte de démonstration, sélectionnez MetaQuotes-Demo ou ajoutez l'adresse access.metatrader5.com:443 à la liste des serveurs et mettez le compte en surbrillance sur celle-ci.
Veuillez expliquer cette situation.
Renat et Rosh - merci pour la réponse, mais la question est la suivante : laquelle de ces histoires est pertinente (c'est-à-dire vraiment historique) ?
Le fait que des serveurs différents ont des données historiques différentes est un fait et c'est clair, mais la raison pour laquelle il en est ainsi n'est pas claire. Les différences sont assez importantes, et par conséquent cela affecte de manière critique la configuration du conseiller expert.
... да, это похоже на на рекурсию ...
Pourquoi devraient-ils être les mêmes ?
Renat et Rosh - merci pour la réponse, mais la question est la suivante : laquelle de ces histoires est pertinente (c'est-à-dire vraiment historique) ?
Le fait que des serveurs différents ont des données historiques différentes est un fait et il est clair, mais la raison pour laquelle il en est ainsi n'est pas claire. Les différences sont assez importantes, et par conséquent cela affecte de manière critique la configuration du conseiller expert.
L'histoire du MQ est considérée comme pertinente. Cette question a été soulevée à maintes reprises auparavant ; la source des divergences a été citée comme étant un oubli (indifférence) de la part des courtiers individuels à l'égard des données historiques.
Pourquoi les courtiers se trompent-ils d'histoire ?
Ou les courtiers passent-ils leur temps à le déformer ?
Pourquoi les courtiers se trompent-ils d'histoire ?
Ou les courtiers prennent-ils leur temps pour le déformer ?