Erreurs, bugs, questions - page 253
L'aide actualisée du site web est vérifiée au maximum une fois par semaine lors d'un appel à l'aide.
Ceci est fait pour que des milliers de terminaux ne doivent pas monter inutilement souvent pour des mises à jour.
Ce comportement est raisonnable.
Bild 375, les agents sont assommés tout seuls par tout le monde.
Y aura-t-il une correction après le 10.01.2011 ?
Version et débit binaire du terminal
mt5 375
Description du problème
Redessin de l'indicateur, lorsque le terminal utilise une charge CPU élevée. zq5_92.jpg s95.jpg
--Terminal avec indicateur déjà installé (et toutes les barres)
-Démarrage du redécoupage (et la charge du processeur dans le répartiteur est inférieure à 100)
Informations complémentaires
J'ai comparé avec MT4, il n'y a pas un tel problème et la charge CPU (pic vb4.jpg) n'est pas plus de 40%.
Contrairement à mt5 (375), la charge est beaucoup plus élevée.
J'ai fermé tous les programmes qui chargeaient le CPU et laissé les programmes importants (torrent, antivirus).
et j'ai obtenu zq5_92.jpg s95.jpg
En particulier, il commence à charger beaucoup le CPU avec une surcharge des graphiques.
J'ai vu la même chose sur la construction 370, 373.
Infos système :
GeForse 8600 (512 Mb)
AMD 2.51 GHz
RAM 2,5 Gb
Windows xp sp2 (mais pareil sur MS 7)
Je pense à l'écriture incorrecte du code de l'indicateur, mais à ceci...
J'ai donné le code à un bon programmeur :
"Tout est écrit selon les règles et il n'y a pas d'erreur ici".
Le seul problème est dans le terminal lui-même"
Apportez-moi le code source de l'indicateur, s'il vous plaît. On vous a déjà demandé de le faire. Si vous ne souhaitez pas le publier, joignez-le à la demande dans le Service Desk. Vous ne pouvez pas aider sans le code, même une capture d'écran ou un mot ne peut pas aider.
Je ne discuterai pas car je suis d'accord. c'est oui - c'est vrai ! MAIS !
résoudre d'une manière ou d'une autre avec le redécoupage(https://www.mql5.com/ru/articles/174)
Merci de votre attention !
1. J'ai supprimé tous les comptes, fermé le terminal. Réouvert. Dans toutes les fenêtres avec des graphiques : "ATTENDRE LA MISE À JOUR". J'ai attendu longtemps... J'ai pensé qu'au cours de la journée et demie, les tics s'étaient accumulés et que l'historique devait être téléchargé. Mais aucun miracle ne s'est produit. Est-ce que c'est censé être comme ça : pas de comptes - pas de visualisation de graphiques ? Ou est-ce un bug ? Corrigez-le, si c'est un bogue. Sinon, expliquez ce qu'est la beauté.
2. Création d'un nouveau compte de démonstration. Le nombre de fenêtres lors du chargement du terminal reste le même, mais tous les modèles se sont envolés en enfer. Si je supprime les anciens comptes, cela ne signifie pas que j'abandonne tous mes dessins antérieurs sur les graphiques ! N'est-ce pas évident ? ! Bien sûr, je conserve les modèles au cas où, mais dans l'ensemble, je me suis habitué au fait qu'ils ne vont jamais nulle part lorsque je ferme et rouvre, et lorsque je rafraîchis le terminal. La construction est la plus récente. Veuillez résoudre le problème.
3. de temps en temps, la tension fait des pointes sous le toit de ma maison, pas encore d'onduleur. La machine se bloque, et après le démarrage du système d'exploitation (Windows XP SP2), toutes les constructions graphiques sur les tableaux, réalisées lors de la dernière session (c'est là que tout s'est bloqué) sans fermeture normale du terminal, sont perdues. Il s'avère qu'après avoir démarré le terminal, je retourne à l'avant-dernière construction sauvegardée. J'ai lu un problème similaire il y a quelque temps, il semble, avec l'enregistrement de l'emplacement des fenêtres des graphiques. Fixé ou non - je ne sais pas, je n'ai pas cherché à le savoir, parce que ça ne m'intéresse pas. Mais sur le fait que les dernières constructions s'envolent, n'a pas gardé le silence, parce que j'ai été affecté dans toute son ampleur. Je voudrais vous demander de résoudre le problème, si possible.
Il y a longtemps (bien avant l'abolition du servage), j'ai demandé aux développeurs de MT4 de supprimer les jets de solde négatif dans MT4, et j'avais bon espoir que MT5 les supprime. Mais maintenant j'ai la possibilité d'enregistrer des comptes avec un effet de levier de 1:500 dans MT5 et j'ai eu l'occasion de le vérifier. Résultats (j'ai négocié avec un lot complet) :
Je ne sais pas si les développeurs ont oublié ma demande ou l'ont reportée depuis longtemps, ou s'ils ne peuvent pas résoudre le problème. Mais la demande elle-même est évidente.