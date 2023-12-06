Erreurs, bugs, questions - page 248
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Je suis désolé... Comment peut-on connaître cette fonctionnalité si elle n'est indiquée nulle part ?
Votre poste :
Dans ce cas particulier, vous devriez utiliser "nous avons oublié d'inclure cette fonctionnalité dans la documentation" ou "nous venons d'ajouter cette fonctionnalité"...
EnumToString:
EnumToString:
1) J'ai donné une capture d'écran de la construction 370...
Pour une raison quelconque, le fichier d'aide de 10 jours n'a pas été mis à jour...
Oui, vérifié... 370 - le fichier d'aide est vieux et non mis à jour... je l'ai ouvert/fermé deux fois - rien... a supprimé le premier fichier metaeditor_Russian.chm que j'ai vu - updated....
Avant cela, j'ai appuyé sur le bouton "Reload later" (ou quel que soit son nom, après avoir chargé une nouvelle aide), mais l'aide a été appelée en même temps - peut-être que cette séquence d'actions est le but ?
2) En outre... Parfois (mais pas très souvent), MetaEditor ne démarre pas la première fois, mais seulement la deuxième :
3) Dans la section " Conversion de type de pointeurs de classes de base en pointeurs de classes dérivées" de l'aide : https://www.mql5.com/ru/forum/2788/page2/#comment_38277 exemple :
((CPatternWW *)X).Value = 3;
dans son propre contexte, bien sûr
J'ai donné une capture d'écran de 370 build...
Donc, pour une raison quelconque, le fichier d'aide n'a pas été mis à jour depuis 10 jours...
Oui, j'ai vérifié... 370 - le fichier d'aide est vieux et ne se met pas à jour... je l'ai ouvert/fermé deux fois - rien... a supprimé le premier fichier metaeditor_Russian.chm - updated....
Avant, je cliquais sur le bouton "Recharger plus tard" (ou quel que soit son nom, après le téléchargement d'une nouvelle aide), mais l'aide était appelée en même temps - peut-être que cette séquence d'actions est le problème ?
1. L'aide est d'abord mise à jour dans la version Onlan, puis le fichier d'aide est mis à jour après un certain temps (du moins c'était le cas avant).
C'est pourquoi je cherche depuis longtemps l'aide actuelle uniquement dans la section documentation.
2. Si je me souviens bien, après le chargement du fichier d'aide proprement dit, un redémarrage obligatoire est nécessaire, donc "Recharger plus tard" peut très bien ne pas permettre la mise à jour de l'aide.
2. Si je me souviens bien, après le chargement du fichier d'aide actuel, un redémarrage obligatoire est nécessaire, donc "Redémarrer plus tard" pourrait bien empêcher la mise à jour du fichier d'aide.
Eh bien, je ne suis pas un enfant... C'est moi qui n'ai pas rechargé le logiciel pendant la journée... alors je l'ai fait, mais le fichier n'a pas été mis à jour....
J'ai même redémarré mon ordinateur - il ne voulait toujours pas se mettre à jour, bien qu'il ait été téléchargé.....
Eh bien, je ne suis pas un enfant après tout... C'est moi qui n'ai pas rechargé le logiciel pendant la journée... alors je l'ai fait, mais le fichier n'a pas été mis à jour....
J'ai même redémarré l'ordinateur - il ne se met toujours pas à jour, bien qu'il ait été téléchargé.....
C'est nouveau alors, je n'ai jamais vu un fichier téléchargé et non mis à jour en même temps.
Comme indiqué plus haut, j'ai opté pour la version en ligne de l'aide et je ne le regrette pas.
Toutes les fonctions commentées obtiennent 'func' - appel ambigu à une fonction surchargée avec les mêmes paramètres.
Toutes les fonctions commentées obtiennent 'func' - appel ambigu à une fonction surchargée avec les mêmes paramètres.
Metaeditor 5.0 Build 370
Chers experts ! Bug ou pas ? ! La fonction se trouve dans la bibliothèque et était auparavant située dans le corps du programme (elle y fonctionnait) - je l'ai retirée car elle était utilisée par plusieurs programmes.
Le résultat de la multiplication n'est en aucun cas satisfaisant et il est égal à 1.#INF. Je suppose que c'est l'infini. Et le résultat correspondant de cette fonction :
2010.12.26 13:52:51 A-BarsInterpreter2 (EURUSD,M15) 0.081 0, alors qu'il devrait être 810.
//convertit les points en leur montant//+----------------------------------------------------------------------------------------------------------+
int MathPointToInt(double A) export
{
int B=int(A*MathPow(10,_Digits)) ;
Print(A," ",B) ;
return(B) ;
}
Bien que la fonction inverse fonctionne clairement...
//Convertit la quantité en points
//+----------------------------------------------------------------------------------------------------------+
double MathIntToPoint(int A) export
{
double B=NormalizeDouble(A*MathPow(10,-_Digits),_Digits) ;
Print("MathIntToPoint=",A," ",B) ;
return (B)
}
? ??
Metaeditor 5.0 Build 370
Chers connaisseurs ! Bug ou pas ? ! La fonction se trouve dans la bibliothèque, elle était auparavant dans le corps du programme (j'y travaillais) - elle a été retirée en raison de l'utilisation de plusieurs programmes.
Le résultat de la multiplication n'est en aucun cas satisfaisant, et il est égal à 1.#INF. Je pense que c'est l'infini. Et le résultat correspondant de la fonction :
2010.12.26 13:52:51 A-BarsInterpreter2 (EURUSD,M15) 0.081 0, alors qu'il devrait être 810.
Metaeditor 5.0 Build 370
Chers connaisseurs ! Bug ou pas ? ! La fonction se trouve dans la bibliothèque, elle était auparavant dans le corps du programme (elle y travaillait) - elle a été retirée en raison de son utilisation par plusieurs programmes.
Le résultat de la multiplication n'est en aucun cas satisfaisant et la valeur est 1.#INF. Je pense que c'est l'infini. Et il en est de même pour le résultat de la fonction :
2010.12.26 13:52:51 A-BarsInterpreter2 (EURUSD,M15) 0.081 0, alors qu'il devrait être 810.
//Transforme les éléments en leur nombre//+----------------------------------------------------------------------------------------------------------+
int MathPointToInt(double A)
{
int B=int(A*MathPow(10,_Digits)) ;
Print(A," ",B) ;
retour (B) ;
}
Bien que la fonction inverse fonctionne bien...
//convertit le montant en points
//+----------------------------------------------------------------------------------------------------------+
double MathIntToPoint(int A)
{
double B=NormalizeDouble(A*MathPow(10,-_Digits),_Digits) ;
Print("MathIntToPoint=",A,",B) ;
retour (B) ;
}
? ??
Veuillez donner plus de détails, bitrate, build, OS...
Peut-être pouvez-vous citer le code ?
Je ne peux pas reproduire ce comportement jusqu'à présent.