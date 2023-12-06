Erreurs, bugs, questions - page 252
Au moins, vous pouvez scanner, mais le mien dit "n/a".
sur tous les paramètres du serveur alpari je vais essayer les vôtres
La description ci-dessus !(par exemple 148.58,....)
La capture d'écran 3 est un compte de démonstration réel dont je dispose au moment de la rédaction de cet article.
Seule la boîte de dialogue avec les détails du compte est manquante.
L'IP et le Port sont ceux exposés dans les captures d'écran présentées.
PS
Le nom du compte ne doit pas contenir de chiffres (il ne doit y avoir que des lettres)...
Bild 375, les agents sont assommés tout seuls par tout le monde.
Question : comment accéder aux variables globales créées lors des tests.
Je veux que l'indicateur reçoive des données sur les fonds propres et le solde de l'EA pendant les tests pour obtenir le solde et les fonds propres synchronisés de l'xpert travaillant sous le graphique.
Sinon, quelle est l'utilité des variables globales pendant les tests et comment les vérifier ?
Les valeurs des variables transmises à l'agent pour les tests sont affichées dans le journal des tests, ainsi que le résultat.
Pour résoudre votre problème, vous pouvez créer un parser et recevoir les données nécessaires à transmettre à l'indicateur pour la visualisation.
Mais pour l'instant, il n'y a aucun moyen de renvoyer quoi que ce soit de l'agent, sauf le résultat. Et il n'y en a qu'un seul et il ne suffit pas pour toutes les caractéristiques de la passe effectuée par l'agent.
Il est probable qu'un jour MQ résoudra cette question.
Si l'indicateur est appelé depuis le conseiller expert, ils travaillent dans le même environnement et ont accès aux variables globales communes.
EnumToString:
1) J'ai donné une capture d'écran de la construction 370...
Pour une raison quelconque, le fichier d'aide de 10 jours n'a pas été mis à jour...
Oui, vérifié... 370 - le fichier d'aide est vieux et non mis à jour... je l'ai ouvert/fermé deux fois - rien... a supprimé le premier fichier metaeditor_Russian.chm que j'ai vu - updated....
Avant cela, j'ai appuyé sur le bouton "Reload later" (ou quel que soit son nom, après avoir chargé une nouvelle aide), mais l'aide a été appelée en même temps - peut-être que cette séquence d'actions est le but ?
2) En outre... Parfois (mais pas très souvent) que MetaEditor de la première fois ne démarre pas, seulement la deuxième :
3) Dans la section " Conversion de type de pointeurs de classes de base en pointeurs de classes dérivées" de l'aide : https://www.mql5.com/ru/forum/2788/page2/#comment_38277 exemple :
((CPatternWW *)X).Value = 3;dans son propre contexte, bien sûr
Oui, j'ai vérifié... 370 - l'aide est ancienne et n'est pas mise à jour... ouvert/fermé deux fois - rien... a supprimé le premier fichier metaeditor_Russian.chm - updated....
Avant cela, j'ai appuyé sur le bouton "Recharger plus tard" (ou quel que soit le nom qu'on lui donne après le chargement d'une nouvelle aide), mais j'ai appelé l'aide en même temps - cette séquence d'actions peut-elle être la cause ?
Il y a quelques mois, les développeurs ont expliqué que les fichiers d'aide sont mis à jour beaucoup moins fréquemment que les builds. Pour éviter de gaspiller des mégaoctets de fichiers d'aide. Pour l'accélérer, ils ont recommandé la méthode que vous avez utilisée.
Si c'est le cas... il n'y a rien à dire....
Pourquoi s'embêter ???? Il pourrait encore faire une demande....
La logique algorithmique est défectueuse....
Et en général, j'ai remarqué depuis longtemps ... que les questions non désirées ne reçoivent que très rarement une réponse (par exemple, le même zigzag) ...
Je suis dans le service avant communiqué étroitement avec les entreprises étrangères sur le sujet des erreurs et la non réalisation ...
Ils n'ont donc que 30% à ignorer vos commentaires - les autres sont tellement intéressés par la résolution des problèmes, qu'ils ne regardent même pas dans leur bouche.....
P.S. Il y a un peu plus d'un an et demi, je travaillais en tant que responsable du département informatique d'une grande holding dans la ville de Samara.....
J'ai également rencontré cette position po___iska avec NinjaTrader (travail par intérêt personnel).....
Je suis prêt à répondre de chaque mot que j'ai écrit n'importe où.
C'est quoi la course pour ????
Peut-être que je ne me suis pas exprimé correctement. L'idée est que les documents d'aide sont mis à jour quotidiennement sur le serveur MQ, mais par petites portions. Mettre à jour l'aide en même temps que les builds signifie que vous téléchargez à chaque fois du terminal utilisateur des mégaoctets d'informations avec une petite quantité de "nouvelles parties". Par conséquent, il est plus pratique de mettre à jour l'aide moins fréquemment que les builds, c'est-à-dire lorsque suffisamment de mises à jour de "parties" sont accumulées. La méthode non standard est connue de vous.