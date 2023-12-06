Erreurs, bugs, questions - page 230
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Les gens ont demandé très vigoureusement de se débarrasser des trous dans l'histoire, et vous proposez de le faire.
Je ne suggère pas de faire des trous, je suggère d'avoir des informations fiables, je suggère des TF non standard et la possibilité d'accéder au format des données historiques.
Je n'ai pas besoin de l'illusion d'avoir des données, j'ai besoin de fiabilité, comment je vais boucher les trous ou ne pas les boucher est une autre question.
une offre est faite aux développeurs : créer une "case à cocher magique" pour choisir de patcher ou non l'historique.
imho - dans les 5-6 prochains mois, il n'y a pas d'espoir de voir une plateforme à part entière fonctionner sur des comptes réels, et dans 5-6 mois, on ne sait toujours pas à quoi ressemblera MT5 et si elle existera.
imho - dans les 5-6 prochains mois, il n'y a rien à espérer d'une plateforme à part entière pour travailler sur des comptes réels, et dans 5-6 mois, on ne sait toujours pas à quoi ressemblera MT5 et si elle sera là tout court.
Au bon moment et aux bons endroits, les paniqueurs ont été abattus sur place. Dans un troupeau de bisons ou de buffles, un veau qui bêle sans raison est piétiné sans procès.
Peut-être devrions-nous "tirer" sur les comptes de forum concernés ? .... Bien que, oui, je suis d'accord, ce n'est pas humain.
Aux moments et aux endroits appropriés, les personnes paniquées étaient abattues sur place. Dans un troupeau de bisons ou de buffles, un veau qui bêle sans raison est piétiné sans procès.
Peut-être devrions-nous "tirer" sur les comptes de forum concernés ? .... Bien que, oui, je suis d'accord, ce n'est pas humain.
Je suis d'accord, ce n'est pas humain, mais c'est rationnel.
Pour l'instant je suis un alarmiste qui a besoin d'un terminal compréhensible, pas d'un jeu d'ordinateur pour l'argent, avec tous ses défauts MT4 me convient très bien pour le travail sur micro-real, mais hélas, je veux toujours quelque chose de plus, et une telle promesse a été faite par les représentants de methaquot. Je vais vous quitter maintenant. Je n'ai rien à faire ici pendant les 5 prochains mois. Bonne chance.
Et n'oubliez pas d'appeler la ligne directe de n'importe quel talk-show lorsqu'il y a une discussion sur le thème "Ne faut-il pas fermer Dom-2 ?" Plus important encore, vous devriez penser que quelqu'un devrait contrôler les médias et la liberté d'expression, plutôt que de décider si vous devez prendre l'information ou passer à une autre chaîne ou la sauter.
Situation
Je me suis connecté à mon compte pendant le week-end avec le mot de passe de l'investisseur de mt5. Il y a deux positions sur le compte comme il se doit.
Je me suis connecté à un autre compte également avec un mot de passe d'investisseur (récemment ouvert), qui n'a pas encore eu de transactions et dans l'onglet "actifs" je vois les données du compte précédent.
Il s'agit d'un marque-page commercial.
Je ne vois pas la même différence entre "Fonds" et "Marge").
Ce bug introduit lors de la phase d'optimisation a déjà été corrigé. Une version corrigée sera publiée lundi.
Désolé pour le dérangement, on a exagéré...
Je suppose que la sortie de la nouvelle version est retardée ? Ou ai-je encore manqué la meilleure partie... ? :)
Question comme on dit :
Comment l'EA peut-elle charger/télécharger des données dans un fichier ? Et surtout, elle doit fonctionner dans le testeur, oui avec des agents.
Où doit se trouver le fichier pour que l'agent le voie ?
Je serais heureux de le décharger, ou au moins de le charger à partir d'un fichier mais dans un agent.
L'agent démarre sur l'ordre du testeur, donc certaines données lui sont transmises. Je veux contrôler ce processus non seulement par le biais de variables d'instance, mais aussi être en mesure d'envoyer des tableaux.
Comment l'EA peut-elle charger/décharger les données dans le fichier ? Et surtout, cela doit fonctionner dans le testeur, oui avec les agents.
#property tester_file "bla-bla-bla"
https://www.mql5.com/ru/docs/basis/preprosessor/compilation
Vous ne pouvez pas télécharger un fichier. Si vous testez localement (sur des agents locaux uniquement), vous pouvez ouvrir des fichiers dans le dossier partagé des terminaux clients.
#property tester_file "bla-bla-bla"
Propriétés du programme
indicateur du testeur
chaîne de caractères
Nom de l'indicateur personnalisé au format "nom_indicateur.ex5" .Les indicateurs nécessaires aux tests sont déterminés automatiquement à partir de l'appel de la fonction iCustom(), si le paramètre correspondant est spécifié comme une chaîne constante. Pour les autres cas (utilisation de la fonction IndicatorCreate() ou utilisation d'une chaîne non constante dans le paramètre qui définit le nom de l'indicateur), nous avons besoin de cette propriété
fichier_testant
chaîne de caractères
Nom du fichier du testeur, en précisant son extension, entre guillemets (comme une chaîne constante). Le fichier spécifié sera transmis au testeur pour être exploité. Les fichiers d'entrée pour les tests, s'ils sont nécessaires, doivent toujours être spécifiés.
bibliothèque du testeur
chaîne de caractères
Nom de la bibliothèque avec l'extension, entre guillemets. Une bibliothèque peut avoir à la fois une extension dll et une extension ex5. Les bibliothèques nécessaires aux tests sont détectées automatiquement. Cependant, si une bibliothèque est utilisée par un indicateur personnalisé, il faut utiliser la propriété suivante