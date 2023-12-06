Erreurs, bugs, questions - page 237
Le problème du chargement de l'indicateur est une erreur de compilation. Nous sommes en train de préparer une mise à jour.
Bild 370. Tout est pareil... Par exemple, l'indicateur iCustom ne peut pas être chargé. Tout a été recompilé 10 fois, le cache a été vidé, que faire d'autre ?
2010.12.17 17:12:51 Core 1 2010.12.01 00:00:00 Expert supprimé car l'indicateur 43 ne peut pas être chargé [4802]
2010.12.17 17:12:51 Core 1 chargement du FEOP EURUSD,H1 a échoué
Pouvez-vous écrire au Service Desk avec tous les détails dont vous avez besoin ?
L'insertion de #property tester_indicator "FEOP.ex5" dans le code de l'EA a aidé, mais.. :
1) cela fonctionnait avant sans elle
2) l'aide MQL décrit l'utilisation de cette propriété comme"Nom d'indicateur personnalisé au format "nom_indicateur.ex5" .Lesindicateurs nécessaires aux tests sont déterminés automatiquement à partir de l'appel de la fonction iCustom(), si le paramètre correspondant est spécifié comme une chaîne constante. Pour les autres cas (utilisation de la fonction IndicatorCreate() ou utilisation d'une chaîne non constante dans le paramètre spécifiant le nom de l'indicateur), cette propriété doit être... "
c'est-à-dire qu'en fait, iCustom ne détermine pas automatiquement les indicateurs nécessaires aux tests à partir de l'appel de la fonction, tel qu'il est déclaré.
Dans mql4, il était possible de définir la couleur de remplissage des objets Rectangle, Triangle, Ellipse.
Dans mql5, je n'ai pas trouvé une telle option, et les objets ne sont affichés que sous forme de contours.
Une question : les développeurs ont-ils oublié d'inclure une telle fonctionnalité ou l'ont-ils intentionnellement supprimée ?
Si cela est encore possible, veuillez préciser la fonctionnalité qui le permet.
Aide dans MetaTrader 5 → Analytique → Objets → Formes → Ellipse
Les paramètres généraux des objets sont décrits dans la section correspondante.
Pour remplir un objet avec la couleur de ses lignes, vous devez activer l'option "Dessiner l'objet comme arrière-plan" dans l'onglet "Général".
Oui, je l'ai, merci.
J'ai besoin de mettre le drapeau OBJPROP_BACK à true.
J'ai retéléchargé et installé MT5 sur un autre disque, ouvert un nouveau compte de démonstration sur MetaQuotes-Demo. Version 370.
Je peux connecter des EAs à partir du dossier Advisors, et il n'y a que des fichiers non compilés au format mq5.
Mais ils sont attachés au graphique et leurs propriétés sont disponibles dans le testeur.
Maintenant, il n'y a plus besoin de les compiler ?
Mes Expert Advisors aux formats mq5 et ex5 copiés dans le dossier Experts ne sont pas visibles dans le navigateur et ne sont pas disponibles dans le menu "Insérer-Experts".
La version du système d'exploitation est Vista 32 bits.
Le code du conseiller expert du dossier Exemples - Moyenne mobile.
Messieurs, savez-vous comment calculer le croisement du prix avec une diagonale(ligne de tendance) ?
Depuis MT4, double niveau=(TimeCurrent()-T1)*(P2-P1)/(T2-T1)+P1 ;
Tu l'as.
J'ai trouvé où télécharger les experts.
Je suis dans C:\Users\user\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\...