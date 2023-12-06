Erreurs, bugs, questions - page 233
Quels sont les bugs ?
Le testeur fonctionnait, maintenant après la mise à jour il n'y a même pas de paramètres d'entrée dans l'expert. Et ils étaient...
Les experts ne sont pas mis sur le tableau.
Quel expert a publié une mise à jour aussi stupide ?
Qu'a-t-il amélioré ?
Qu'est-ce qu'il a vérifié ?
Comment a-t-il rendu son travail ?
Comment ce travail était-il accepté ?
Comment ce "travail" commun a-t-il été rendu public ?
Pouvez-vous écrire au Service Desk et leur communiquer tous les détails nécessaires ?
La désactivation du défilement automatique dans le journal du testeur ne fonctionne pas.
Besoin de plus de détails.
Peut-être la raison est-elle que trop d'entrées sont affichées ?
1. Les fenêtres de MT s'effondrent après le démarrage du débogueur :
était.
Après le démarrage du débogueur
est devenu
2. Lorsque vous faites passer le testeur par les paramètres avec une liste déroulante. Le testeur exécute la liste normalement.
Après la première exécution "Run Single Test", la vue se transforme en chiffres et les valeurs définies sont abaissées :
3. S'il vous plaît faire, comme MT4, qu'il serait possible de désactiver l'affichage du graphique à l'exécution de test, mais les piles un tas de cartes et puis s'asseoir et de les fermer, et par accident vous pouvez fermer la mise en place souhaitée.
La possibilité de définir la vitesse de rendu pendant les tests et, si vous le souhaitez, de cocher l'option de ne pas afficher le graphique.
5. Le concept même de débogueur est une courbe, sans la possibilité d'exécuter le débogage sur l'historique avec affichage de graphique testable. Alors, je commence à déboguer et j'attends un tic, ou, mieux encore, le week-end, il ne fonctionne pas du tout sur les tics. La seule chose qui reste à faire est de modifier le conseiller expert pour qu'il fonctionne sur le minuteur pour le débogage. Et il n'y a rien à vérifier sans historique - bon, un tick a commencé, bon, il a été initié - pas de constructions qui dépendent des changements de prix - c'est-à-dire que rien ne peut être vérifié. La seule chose qui reste à faire est d'écrire des alertes et de les exécuter dans le testeur pour vérifier ce qu'il écrit dans le journal. Eh bien, ce débogueur n'est d'aucune utilité alors. Vous pouvez au moins regarder quelque chose dans la fenêtre du graphique dans MT4 en utilisant inform(). Mais ici, vous écrivez pratiquement à l'aveuglette.
6. Merci pour le styler - très pratique.
Une demande : c'est très inconfortable et inhabituel quand le styliste met des crochets comme ça :
ce serait beaucoup mieux si le styliste mettait les supports comme ça :
Il est difficile d'argumenter sur ce qui est bien et ce qui est mal. Je pense que c'est une question d'habitude et de goût.
La meilleure solution, à mon avis, serait de permettre à l'utilisateur de choisir la façon de disposer les parenthèses, c'est-à-dire d'ajouter un autre paramètre quelque part ici :
Tout à fait d'accord. C'est pourquoi je ne l'utilise pas dans MT5, bien qu'il soit très utile, je dois souvent formater le nouveau code à la main pour faciliter la recherche.
Dans les IDE modernes, il est possible de personnaliser tout cela, en plus d'un ensemble prêt à l'emploi de plusieurs styles standard.
Je ne doute pas que MQ prévoit de l'implémenter, c'est une fonctionnalité trop évidente. Il y a juste beaucoup de choses plus importantes à faire en ce moment.