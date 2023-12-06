Erreurs, bugs, questions - page 224
Une nouvelle version sera bientôt disponible avec un certain nombre de corrections dans le domaine des agents à distance. Nous allons changer la fréquence des sondages pour les agents "morts".
La gestion des listes d'agents sera améliorée, car l'utilisation massive de ressources à distance est prévue dans un avenir proche. Au minimum, nous ajouterons un mode "Groupe d'agents", afin que les agents de la même adresse IP soient regroupés en un seul.
Actuellement, les opérations de groupe sur les agents dédiés fonctionnent + il y a une option pour activer/désactiver des partitions entières :
Chers développeurs !
L'onglet "Actualités". L'affichage des actualités est très mal agencé (la taille n'est pas sauvegardée), vous devez étirer la fenêtre à une taille plus confortable à chaque fois que vous la rouvrez.
Dans le testeur, ajoutez un compte à rebours qui indique combien de temps il reste avant la fin des résultats du testeur. MT4 dispose de cette fonction.
Vous pouvez le voir si vous réduisez le testeur à une seule ligne (double-cliquez sur la ligne d'onglets à droite de Agents | Log).
Cette heure ne peut-elle pas être affichée encore plus bas ? Placez-la à côté de"Profil actuel". Ainsi, il ne serait pas nécessaire de faire des doubles clics inutiles.
Bon après-midi.
Professionnels du MQL5, à l'aide !
Ma situation est simple : une classe possède l'attribut suivant
CSymbolInfo *m_symbols[].
Comment l'initialiser depuis l'extérieur ?
Bien sûr, je peux écrire la fonction Init(....,CSymbolInfo *symbols[],...),
mais il s'avère que les paramètres ne peuvent pas être passés de cette façon. Les idées suivantes apparaîtront
Alors comment résoudre mon problème ?
Je dois manquer quelque chose.
J'apprécierais toute réponse.
Vous pouvez essayer la méthode suivante :
CSymbolInfo m_symbols[10] ;
CSymbolInfo* gSymbols[10] ;
//--- copie
for(int i=0;i<10;i++)
gSymboles[i] = GetPointer(m_symboles[i]) ;
Pourquoi le graphique généré est-il si irrégulier?
Vous pouvez le voir dans la capture d'écran ci-jointe :
- période m15
- La moitié de l'écran est un chandelier quotidien, l'autre moitié est horaire.
Je ne peux qu'imaginer comment les Expert Advisors vont fonctionner dessus...
je n'ai pas vu ce bug depuis la naissance de mt5 et il n'a pas encore été corrigé =(
je vois aussi sur l'image que la date près de la ligne verticale se confond avec l'échelle - je ne vois ni l'un ni l'autre
profitant également de cette occasion, je voudrais saluer ma... pour demander :
- quand est-ce que le double-clic sur un objet fonctionnera enfin pour ouvrir ses propriétés, comme dans 4 ?