Une fois de plus, nous faisons tout pour résoudre automatiquement une énorme couche de problèmes tant au niveau du client que du serveur. Mais si un administrateur importe les mauvaises citations de ses propres mains, nous ne pouvons pas prendre son histoire et la remplacer par une autre.
Décrivez clairement le problème sur le forum du courtier en question ou écrivez à son support technique.
Renat, il ne fonctionne pas correctement PAR CONCEPTION! y compris sur le serveur metaquotes !
La personne a choisi 5 minutes. fait défiler le temps. 1999 est passé, 5 minutes se sont terminées, les barres horaires ont commencé à s'afficher, les barres horaires se sont terminées, les barres journalières ont commencé à s'afficher. C'est un marasme ! Et c'est ainsi que cela fonctionne sur le serveur de démonstration MetaQuotes, également !
Si vous n'avez plus de barres sur la période du graphique, vous ne devez pas afficher les chandeliers sur les échelles de temps supérieures !
3 - mettez votre doigt sur la discussion, quelle requête a-t-elle cherché et combien de temps a-t-il mis pour la trouver ? j'ai été agréablement surpris par le post - dommage qu'il y ait très peu de gens comme ça... Les "malins" essaient toujours d'envoyer une recherche...
Facile. Voici ce que nous faisons : dans le champ de recherche, saisissez "Historique des citations" et demandez au moteur de recherche de nous trouver tout ce qui concerne ce sujet. Sur la quatrième page, nous voyons l'image suivante
N'importe lequel des messages mis en évidence vous conduira à une discussion sur un problème similaire concernant les bars dans l'histoire. Le poste 35 est le mien d'ailleurs.
À partir de ces postes et ci-dessous, tout est décrit en détail et de manière assez populaire.
À mon avis, Renat a tout décrit en détail ici :
Toute ma vie, les serveurs ont eu une fonction pour synchroniser l'historique des autres serveurs. C'est beaucoup plus facile dans MT5.
Très probablement pour des raisons administratives. Du point de vue technique, tout est possible.
Il m'a fallu environ 5 minutes pour le trouver, même si je savais ce qu'il fallait chercher et où chercher. Je n`arrive pas à croire que la discussion sur le thème des "bugs avec historique des citations" n`a pas été trouvée pendant 30 minutes (le thème a été soulevé plusieurs fois, j`aurais aimé ouvrir un fil séparé)...
Y a-t-il une erreur dans la nouvelle version 362(02.12.2010) ? De manière inattendue, la fonction CopyTime, 3ème variante, a cessé de fonctionner. Le script donne
L'historique est chargé, il est présent sur le graphique. Dans la version précédente, tout fonctionnait.
Je reste sur mon opinion - c'est un bug. Vous avez un EA qui travaille sur un timeframe m15 et soudainement il obtient une bougie d'heure ou de jour.... Est-ce normal ?
Les développeurs ont initialement annoncé qu'afin d'éviter les divergences dans les TF et pour un stockage plus compact des données, l'historique de toutes les TF sera restauré à partir de l'historique M1.
L'idée a été mise en œuvre - l'histoire est restaurée à partir de M1, mais il s'est avéré que les sociétés de courtage n'ont pas une histoire aussi profonde de M1 et que devrions-nous faire ?
La solution de MQ est logique, mais elle n'est pas très pratique pour les traders qui veulent s'amuser avec cette histoire.
A Renat
J'ai déjà proposé une solution et je vais la répéter une fois de plus, au cas où les développeurs l'auraient manquée : vous devez saisir les données relatives à la première date de chaque TF dans la structure du fichier historique. Ainsi, vous pourrez retracer la fin de l'histoire autochtone du TF demandé. Il peut être utilisé à la fois pour afficher les données de l'ancien TF sur le graphique et pour donner ces données selon les fonctions mql5.
Le TF dans MT5 est de 21, cela signifie que pendant la formation de l'historique nous devrions sauvegarder 21-date de l'historique du TF, cette quantité d'information n'affectera pas la taille du fichier, mais elle simplifiera grandement le travail avec l'historique.
Nous sommes le 12.12.2010. Cela ne fonctionne toujours pas...
Ce bug introduit lors de la phase d'optimisation a déjà été corrigé. Une version révisée sera publiée lundi.
Désolé pour le dérangement, j'ai exagéré...
Toutes les informations sur le langage sont disponibles dans l'énorme et croissante documentation sur le langage MQL5. En outre, toute la communauté MQL5.est conçue pour aider les traders et les développeurs.
Aucun autre langage de programmation au monde n'offre une telle richesse de documentation et d'informations.
A propos de la spécification : 99,99% de nos visiteurs n'ont pas les connaissances suffisantes pour lire une spécification pure (pour les compilateurs) du langage de programmation. Vous avez fait une excellente remarque sur le niveau général des développeurs qui ne veulent pas savoir et écrire quoi que ce soit.
J'ai écrit que la communauté MQL5 n'écrira pas de bibliothèques standard pour vous. J'ai donné deux raisons : le faible niveau moyen des traders-programmeurs et le manque de motivation de la communauté, et surtout de ses meilleurs membres, pour écrire un code source ouvert pour une plateforme commerciale fermée.
Et pourquoi ne payez-vous pas de l'argent pour développer les bonnes classes, comme vous payez pour des articles ?
Par exemple, "Référence MQL5 / Bibliothèque standard / Classes pour l'organisation des données" - il y a beaucoup de choses à ajouter, comme les tables de hachage, les files d'attente, les piles. Je ne fais pas référence à l'aide, bien sûr, mais au code.
Plus je visite ce forum, plus je me demande sur quelle planète du Soleil se trouve ce forum ?
quelle est la logique ? pourquoi auriez-vous besoin d'une telle information qui ne correspond pas à la réalité ? il est plus logique d'informer le code Expert Advisor et d'afficher sur le graphique l'information qu'il n'y a pas de données, erreur ou NULL , EMPTY, EMPTY_VALUE
selon votre logique, si un vendeur n'a pas de monnaie de 10 kopecks, il devrait me rendre 10p ou 100p en monnaie.
Pourquoi ai-je besoin d'un tel terminal alors que je ne peux pas faire de commerce ni d'analyse technique ? Je ne dirai rien du compilateur, qui a plus de points positifs que négatifs.
ZS : Peut-être que je ne suis pas au courant, mais s'ils donnent des bonus à ceux qui chantent les louanges des méta-citations - alors je m'excuse.
Avez-vous une recette spécifique pour faire cela ?
J'ai donné le point de départ à partir duquel les Meta Quotas ont dansé (tous les TF sont restaurés à partir de M1),
comment font les développeurs dans cette situation, s'il n'y a pas assez d'historique M1 pour afficher le TF mensuel ?
Et vous feriez certainement des histoires si vous aviez une Semaine seulement depuis le début de l'année.
Si vous n'avez pas remarqué qu'en plus de ce que vous avez appelé les sursis, il existe également des conseils pratiques pour corriger la situation.
Rien de votre part à part des plaintes jusqu'à présent.
comment faire ? élémentaire - afficher dans le testeur, comme dans MT4 dans le TestGenerator : unmatched data error (volume limit 5008 at 2010.11.16 10:00)
ne pas faire de trou dans la carte, pourquoi cette visibilité ? cela cause plus de problèmes que de bien.
Je n'ai pas de plaintes de ma part - mais pour discuter des bugs de la plate-forme MT5 - dont je m'attendais à un langage de programmation fort et un terminal de trading pour trader, je répète une fois de plus : pas de questions au compilateur - pour moi c'est le meilleur de tout ce qui est disponible gratuitement, mais le terminal ne m'a pas surpris avec ses erreurs, mais plutôt découragé de faire quoi que ce soit sur MT5.
A mon avis, le terminal MT5 est une "boîte noire avec une souris" - à quel moment décide-t-il de mettre à jour ? qu'a-t-il montré sur le graphique ? qu'a-t-il montré sur l'historique ? comment comparer les données historiques avec d'autres fournisseurs ? un .....
Et nous pouvons écrire et écrire de telles questions comme celle-ci : ce terminal n'a pas été conçu pour l'argent, il n'a pas besoin de précision ici, seulement de visibilité/imitation du travail ?
Peut-être que pour vous l'analyse technique consiste à développer de beaux indicateurs, agréables à l'œil, j'ai des tâches légèrement différentes, je ne peux même pas être confiant dans l'analyse des options du CME en utilisant MT5, parce que la précision est nécessaire, pas les beaux dessins.
Ce n'est pas un hasard si j'écris ici le deuxième jour pratiquement la même chose - parce que pour une raison quelconque, les bugs du compilateur sont éliminés, mais le fait que le terminal lui-même avec ses bugs et ses DT lents dans un pore n'est visible pour personne ? Alors pourquoi avons-nous besoin d'une telle plateforme ? Pour tâter des comptes de démonstration ou des comptes en cents ?
