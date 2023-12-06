Erreurs, bugs, questions - page 228
Bonjour. J'ai l'intention d'utiliser le MT5 pour l'analyse technique, c'est-à-dire le traitement des données en temps réel. Je veux que ce soit rapide. Je ne pense pas trader sur ce terminal, car la plateforme est nouvelle, mais pourquoi pas sur la démo ? Je n'ai jamais connu un temps aussi long. Je n'ai jamais connu un temps aussi long. Vos informations sont utiles. Je suis attiré par les possibilités de MT5. Vous pouvez facilement accéder à l'heure et au calendrier du système Windows via l'API et faire en sorte que la barre ne soit pas mise à jour. Ce n'est certainement pas une chose, mais c'est très important. Le bon fonctionnement du programme implique la saisie de divers contrôles pour s'assurer que les données calculées sont correctes, dans le sens de ne pas perdre d'argent d'autant plus. Si le programmeur n'a pas tenu compte d'un élément, mais qu'il aurait pu le faire, qui est à blâmer ?
Je ne peux m'empêcher de répondre, même si je n'ai aucune envie de poster sur ce forum :
J'avais également l'intention d'utiliser MT5 pour l'analyse technique, fatigué d'errer entre mes programmes sur Delphi et les codes MT4 - j'ai commencé à tout réécrire sur MT5, et il n'y a pas eu que des difficultés, mais de véritables problèmes : OOP limité (peut être surmonté), l'incapacité de créer leur TF non standard (ne pouvait pas surmonter que c'était pratique pour moi), l'incapacité de télécharger leurs données historiques (j'ai espéré que les développeurs vont remplir leur promesse et de divulguer le format de données .hcc-files - je n'ai pas vu cette information), le support de qualité seulement pour le serveur metaquotes et le manque de support des sociétés de courtage (pas pratique, parce que vous devez trader sur d'autres serveurs - souvent non synchrone des serveurs temps interne - les ombres de bougies différentes créent des problèmes pour les Expert Advisors), juste des mises à jour absurdes de nouvelles constructions - les sections de code de travail cessent de fonctionner, etc. etc.
Eh bien, s'il n'y a personne à blâmer, je me sens déjà coupable d'avoir passé une demi-année sur la plateforme MT4/MT5 au lieu d'étudier les mêmes neuf, tradestation et ainsi de suite.
MT5 est un grand avantage - compilateur puissant, modèle Windows piloté par les événements, il vous permet de créer des codes non inférieurs au niveau de C++ et Pascal/Delphi.
Je suis tout de suite d'accord avec vous, si quelqu'un en a besoin - oui, je veux beaucoup des plateformes gratuites, et je ne sépare pas du tout les mouches et les escalopes))))
encore une fois, pas vous, pas votre entreprise et ils ont tout fait....
Mais si l'on creuse un peu plus, on s'aperçoit qu'il n'y a qu'une seule raison : se plaindre de qui est plus proche et où il est plus proche, plutôt que de savoir qui est à blâmer et qui est responsable.
Une fois encore, nous veillons tous à ce qu'une énorme couche de tâches, tant chez le client que sur le serveur, soit résolue automatiquement. Mais si un administrateur importe les mauvaises citations de ses propres mains, alors nous ne pouvons pas prendre son histoire et la remplacer par une autre.
Décrivez clairement le problème sur le forum du courtier en question ou écrivez à son support technique.
C'est étonnant de voir combien de fois les gens désactivent leur perception critique de la réalité.
OK, je suis d'accord avec vous - ce n'est pas votre faute, ce sont tous les représentants ineptes de la DC, cela ne me rassure pas - parce que jusqu'à présent j'ai perdu confiance dans la plate-forme en général, sur MT5 il n'y a pas de support de qualité de la part de la DC, et sur MT4 il n'y a pas de forum russe, où ils ne crieraient pas dans chaque post en trompant la DC, tout ne fonctionne pas parce que la DC l'a fait ainsi, et les méta-citations les aident
C'est la réalité.
Peut-être que je ne perçois pas bien la réalité ? Je suis d'accord - mon opinion pour vous est juste une plainte d'un autre utilisateur ou programmeur, ne répondez pas à mon message, je ne demande pas ou n'exige pas...
Ce sont deux documents différents et ils ont deux objectifs différents.
Vous avez besoin d'une spécification pour décrire explicitement toutes les constructions du langage, point par point. Par exemple, une spécification pour C#. En fait, je prendrais la spécification en C++ comme exemple, elle est plus rigoureuse et sans ambiguïté, mais je n'arrive pas à trouver la référence à la volée.La spécification est nécessaire pour que je puisse l'ouvrir et dire au développeur que 1.3.5 dit une chose et que le compilateur en génère une autre. Ça existe ? Ça n'existe pas, il y a le Manuel... du voyageur de la galaxie MQL5
À propos, ce n'est pas un mauvais guide, à certains endroits il est très bien écrit, mais ce n'est pas une spécification.
OK, sans vouloir vous offenser, je détestais moi-même écrire de la documentation sur les logiciels, et j'ai souvent dû le faire, et même en anglais. Mais il faut faire le rush à temps, c'est probablement encore trop tôt, il faut d'abord éliminer les bugs. J'en juge par votre forum sur les erreurs ou alors vous allez recommencer à hurler sur ma hargne.
Je vais terminer cette série de castings, car pour les débutants en programmation, et ceux qui n'ont que des connaissances en programmation MQL4, il n'est pas clair ce qu'est la POO et pourquoi elle est nécessaire.
Oh là là, je demande le cahier des charges et on me donne un lien vers le manuel... Essayez de comprendre la différence entre le guide de l'utilisateur et la spécification linguistique.
Toutes les informations sur le langage sont disponibles dans l'énorme et croissante documentation MQL5. De plus, toute la communauté MQL5.est construite pour aider les traders et les développeurs.
Aucun autre langage de programmation au monde n'offre une telle richesse de documentation et d'informations.
A propos de la spécification : 99,99% de nos visiteurs n'ont pas les connaissances suffisantes pour lire une spécification pure (pour les compilateurs) du langage de programmation. Vous avez fait une excellente remarque sur le niveau général des développeurs qui ne veulent pas savoir et écrire quoi que ce soit.
IgorM:
Votre entreprise est-elle nouvelle sur ce marché ? Vous ne pouvez pas vous permettre de faire de la qualité, et d'être responsable non seulement du côté client, mais aussi du côté serveur ? En tant qu'utilisateur, je ne me soucie pas de savoir à quoi cela ressemblera - même physiquement, verser de l'histoire de qualité sur des disquettes 5,25". Quant aux questions au courtier - pourquoi ? J'ai plusieurs fois contacté le service d'assistance, j'ai probablement eu de la chance avec des personnes incompétentes qui ne peuvent pas aider dans les questions techniques - et dans la partie MT5 ils répondent - cette plateforme de trading est en mode test et nous ne pouvons pas encore fournir des informations spécifiques à son sujet.
1. Sur le fait d'être responsable du courtier ou du négociant :
Imaginez une situation où VOUS (juste VOUS) vous présentez dans une banque suisse réputée et demandez à pouvoir entrer dans la chambre forte pendant une heure (sans aucun témoin), en tenant plusieurs sacs dans vos mains.
Ou voici une deuxième option - Demandez à être autorisé à accéder à leur logiciel pendant quelques jours, un accès physique au matériel.
Nous savons tous comment ça se termine ici.
2. La question ne devrait pas être pour le courtier, mais pour vous - pourquoi ?
Pourquoi ouvrir un compte réel chez le courtier ? Pourquoi déposer votre argent sale chez ce courtier ?
3. Pourquoi voulez-vous ouvrir un compte réel avec ce courtier ?
Malheureusement, dans la plupart des cas, notre équipe d'assistance n'a qu'une connaissance superficielle des caractéristiques du produit nouvellement introduit (ceci ne s'applique pas seulement à MT5). Et ils répondent souvent par des phrases généralisées.
J'ai déjà connu quelques situations où la configuration du serveur chez Alpari présentait des bizarreries et des incohérences, et tout le monde a d'abord rejeté la faute sur MT5. Quand nous avons finalement compris qu'il s'agissait d'un problème avec les paramètres du serveur d'Alpari.
IgorM:
N'êtes-vous pas offensé que même le célèbre Alpari ait retiré votre publicité MT5 des pages de sélection des plateformes de trading ? Et sur le forum mql4 les gens s'extasient sur l'interdiction des lots avec le passage à MT5 et que MT4 n'est plus supporté même par les développeurs, imho - juste vos difficultés d'organisation et gâcher le prestige de la plateforme - pourquoi sortir une plateforme de trading pleine de bugs tant des DC que des développeurs ?
4. La décision de mettre ou non de la publicité est probablement l'affaire des sociétés de courtage. Il n'en reste pas moins qu'Alpari travaille depuis longtemps avec MT5 et que, à mon avis, elle réussit assez bien à tester cette plateforme.
Cela montre donc qu'ils s'y intéressent.
Chacun fait exactement ce qu'il est censé faire, tout en respectant ses propres intérêts. Qu'est-ce que les griefs ont à voir avec ça ?
5. Le manque de locos a été annoncé à l'avance. Et c'est un problème mondial ? Certains courtiers ont décidé d'abandonner complètement MT4 et de passer à MT5 ?
6. Quant à "ne supporte pas", qu'en est-il des deux dernières versions de MT4 ? Peut-être les représentants de MQ ont-ils déclaré quelque part que dans deux ans, tout le monde devra obligatoirement passer à MT5 ?
Si ma mémoire est bonne, Alpari ne va pas se séparer de MT4 (du moins selon eux "jusqu'au dernier client").
7. Le caractère brut de la plateforme et son adéquation à un trading réel est, me semble-t-il, un sujet distinct. Et c'est au courtier et au trader d'en décider. Des comptes réels sont déjà ouverts, donc au moins il y a ceux qui ont trouvé la plateforme établie.
PS
Et maintenant, plus en détail, à titre d'exemple.
Prenons ce poste
Pourquoi un tel graphique est-il généré?
Sur la capture d'écran ci-jointe, vous pouvez voir :
- période m15
- La moitié de l'écran est occupée par les bougies quotidiennes, l'autre moitié par les bougies horaires.
Je me demande comment les EA vont travailler dessus.
ce bug existe depuis la naissance de mt5 et il n'a pas encore été corrigé =(
Et comment l'aimez-vous ? Je parle déjà du fait que le sujet a été discuté 30 fois, je garderai le silence sur la réponse de MQ au problème.
Mais sur quel serveur (chez quel courtier) cette image est-elle apparue, il n'est pas nécessaire de le préciser ? Peut-être que MQ fera une "allusion" au problème à son service clientèle (s'il n'est pas au courant) ... :)
Devons-nous déclarer qu'il s'agit d'un "glitch" ou d'un "bug" ? majestic : Dois-je le déclarer comme un " bug ", un " défaut " ou un inconvénient de la plateforme de trading ?
Pourquoi confonds-tu les mouches avec les escalopes ?
Les erreurs de terminal sont une chose.
Les défauts des courtiers sont une autre chose.
Si le courtier n'a pas d'historique - qu'est-ce que MQ a à voir avec lui ?
Je suis en train de parler à un courtier de soutien récemment. J'ai demandé : pourquoi y a-t-il si peu d'histoire, pas plus de 2 mois même pour les majors ? - (c'est sur MT4).
La réponse est que nous avons plus de 700 symboles et que le terminal MT4 ne peut pas stocker plus de 2 mois d'historique. Je leur ai dit : "Hé, vous, ce n'est pas le problème de MT, c'est le problème de votre entreprise qui a décidé de limiter l'historique des instruments. C'est tout, ils ont commencé à parler différemment.
Vous dites figurativement à BMW que la voiture n'est pas confortable à conduire dans le village de Razdolbaevo et que vous devez régulièrement dépenser beaucoup d'argent pour réparer la suspension.
Vous devriez peut-être déménager dans un autre village où les routes sont meilleures.
+1
Je le déplacerais, la suspension est plus importante...
Je reste sur mon opinion - c'est un bug. Votre conseiller expert travaille sur une échelle de temps m15, et soudainement il obtient une bougie horaire ou quotidienne ... Est-ce normal ?
Quant au double contrôle, quelqu'un a écrit... eh bien, dans mt4 il suffisait de vérifier l'absence de bougies... mais comment déterminer par programme que vous avez obtenu une bougie d'un autre timeframe est un mystère pour moi.
Vous devrez fouiller dans 220 pages pour savoir si cela a été discuté ou non ? J'en doute...
Je ne vais pas écrire au courtier ... car je connais déjà la réponse : nous n'avons pas de cotation minute... alors profitez de l'horaire et du quotidien sur m15 .... hahaha...
mes autres questions n'ont toujours pas reçu de réponse... même de la part des "gars intelligents"
Si vous avez le sentiment que l'essentiel est d'attaquer le marché, et que vous ne voulez pas faire de faux pas, et que vous ne devez rien faire de personnel, comme on dit... Je passe par 15 builds et je creuse mt5, parce que c'est très intéressant d'approfondir l'histoire sur différentes timeframes.... Mais je ne peux pas encore l'utiliser, malheureusement... je n'ai aucune envie d'attendre quelques secondes que la ligne change d'avis... elle rebondira et ira là où je l'ai mise ;)
J'attends patiemment les nouvelles constructions et j'espère qu'en donnant la priorité aux robots commerciaux, MQ n'oubliera pas les gens ;)
MQ est comme Windows... tout le monde dit quelque chose de mal mais ils l'utilisent quand même... parce qu'il n'y a pas d'alternative valable... Bonjour Linuxoids )
C'est dommage qu'un tel talent disparaisse chez vous - vous devriez vous faire embaucher aux méthaquotas, cela résoudrait tous vos problèmes à coup sûr, tandis que Renat écrit depuis la moitié de la nuit - "mais il est toujours là" :
Je ne sais pas si MT5 a des bugs ou s'il y a des administrateurs impuissants et des blondes dans le serveur ou si des utilisateurs ineptes essaient d'utiliser MT5 - tout n'est pas comme il devrait être. Ce qui est intéressant, c'est que Renat a expliqué les deux premiers problèmes, et maintenant vous... "... et vous venez expliquer le troisième problème à la volée.
L'analogie avec l'industrie automobile m'a rappelé que la situation de MT5 est similaire à celle d'AvtoVAZ - ils ont investi beaucoup d'argent dans l'usine et fabriquent de bonnes voitures, mais il y a un problème : ces voitures sont achetées par des idiots véreux qui tombent en panne dans leurs mains mais ne peuvent pas conduire.
SZS : Ma première voiture était domestique, je n'en achèterai pas d'autre - je veux vivre.
Je pense toujours qu'il s'agit d'un bug. Vous avez un EA qui travaille sur un timeframe m15 et soudainement il obtient une bougie d'heure ou de jour.... Est-ce normal ?
Quant au double contrôle, quelqu'un a écrit... eh bien, dans mt4 il suffisait de vérifier l'absence de bougies... mais comment déterminer par programme que vous avez obtenu une bougie d'un autre timeframe est un mystère pour moi.
Vous devrez fouiller dans 220 pages pour savoir si cela a été discuté ou non ? J'en doute...
Je ne vais pas écrire au courtier ... car je connais déjà la réponse : nous n'avons pas de cotation minute... alors profitez de l'horaire et du quotidien sur m15 .... hahaha...
mes autres questions n'ont pas reçu de réponse... même pas de la part des "intelligents".
1. Quant à cette situation.
Lorsqu'un EA "voit" des bougies d'une heure au lieu de celles de 15 minutes dans l'historique, ce n'est peut-être pas normal (mais ce n'est pas un problème complexe de trading, et certainement pas un problème de développeur).
Il s'agit, comme on l'a remarqué à juste titre, d'un problème des sociétés de courtage (et nous n'entrerons pas dans les détails pour expliquer pourquoi la société de courtage n'a pas téléchargé l'historique de haute qualité sur le serveur).
Et à mon avis, tout EA devrait gérer ces situations dans son code, et le programmeur ou le client du code devrait décider de ce qu'il faut faire dans cette situation.
2. S'il y a une certaine question et que quelque chose est un mystère, vous devez la poser sur ce sujet. Peu importe que le post soit formulé de manière logique ou illogique.
Nous le découvrirons au fur et à mesure. Mais dès que vous rencontrez une difficulté alors immédiatement crier partout sur le net - "Bug !!!", "Les développeurs sont à blâmer !!!", "Lokov pas de logiciel à l'égout !!!" etc.
3. Non seulement je le ferai, mais je l'ai fait. Et pour une recherche rapide, il existe un moteur de recherche. Pensez simplement à l'utiliser et à savoir au moins approximativement ce que vous cherchez.
3 - s'il vous plaît, pointez du doigt la discussion, quelle est la requête dans la recherche et combien de temps a-t-il fallu pour la trouver ? j'ai été agréablement surpris par le post - dommage qu'il y ait très peu de gens comme ça... Les "malins" essaient toujours d'envoyer une recherche...
2 - répéter les questions ou utiliser le moteur de recherche ? )
1 - mt4 n'avait pas de telles absurdités, donc 5 a ajouté au désordre... Je regardais avec mes yeux et si j'avais juste exécuté l'EA, je n'aurais jamais su pour le problème...
toall : Comprenez bien que personne ne cherche de coupable, c'est juste qu'en tant que trader ou même utilisateur de n'importe quel autre programme, je veux l'exécuter et faire ce pour quoi il a été conçu et non pas revérifier les résultats de son travail....
Quoi qu'il en soit, à propos des bougies - oubliez ça... Je ne vois pas l'intérêt d'en discuter davantage...