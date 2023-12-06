Erreurs, bugs, questions - page 225
Aux développeurs.
Bien sûr, cela n'est pas directement lié à MT5, mais c'est important pour mon projet actuel - Si je comprends bien, lorsque l'on ferme plusieurs "positions" (ordres) ouvertes par un symbole dans MT4, les ordres perdants sont traités en premier ?
Par exemple, s'il y a 10 positions ouvertes (ordres ouverts) dans MT4, qui seront toutes fermées par le serveur à un certain prix, dans quel ordre le processus de fermeture aura-t-il lieu ?
PS
Je suis particulièrement intéressé par la situation du serveur MT4.
ce bug est présent depuis la naissance de mt5 et il n'a pas encore été corrigé =(
Si je ne me trompe pas, c'est un bug du côté des sociétés de courtage et personne ne s'en préoccupe, bien qu'il y ait quelques sociétés de courtage avec des comptes réels - c'est une des raisons pour lesquelles je me suis refroidi à MT5, car je ne vois pas l'intérêt de tester mes codes sur des comptes MT5
il y a aussi un bug avec le fait de ne pas dessiner la barre zéro - seule la ligne Ask montre le prix actuel à l'écran.
Écoutez !
Si les étoiles sont allumées -
Cela signifie que quelqu'un a besoin d'eux.
Donc quelqu'un veut qu'ils le soient ?
Est-ce que ça veut dire que quelqu'un appelle ces boules de crachat
Une perle ?
Vladimir Maïakovski
ZS : Désolé pour la citation de Maïakovski - je n'ai pas pu résister, j'adore ce verset.
Pourquoi le graphique généré est-il si irrégulier?
Vous pouvez le voir dans la capture d'écran ci-jointe :
- période m15
- La moitié de l'écran est un chandelier quotidien, l'autre moitié est horaire.
et dans l'image vous pouvez voir que la date près de la ligne verticale se confond avec l'échelle - aucune des deux n'est visible
Oui, ça devrait l'être.
- Quand le double-clic sur un objet ouvrira-t-il ses propriétés comme dans 4 ?
- dessiner une capture d'écran de bug de ce serveur ?
- mais il s'agit d'un bug évident. l'utilisation de la ligne verticale s'avère être possible uniquement en arrière-plan
- c'est-à-dire que nous pouvons oublier la fonctionnalité précédente ou qu'il y aura une case à cocher pour régler le comportement ?
enfin, mais pas des moindres :
- dans la version 4, l'indice, lorsque l'on fait glisser l'objet, était affiché dans le coin supérieur droit, pour une raison quelconque, il a été fait dans le coin gauche - cela gêne. au début, cela m'a gêné quand il n'était pas transparent.
- Pour une raison quelconque, pas toujours, mais souvent lorsqu'une ligne de tendance est attachée à un graphique ou que sa position est modifiée, le terminal devient vraiment lent... Il semble que plus on s'éloigne de l'extrémité droite du graphique, plus on décroche... c'est-à-dire qu'il se fige pendant quelques secondes...
- ...et cette ligne disparaît après avoir changé de position et réapparaît en quelques secondes... ou bien vous tirez sur l'extrémité, la relâchez et elle s'envole au milieu de nulle part... puis elle revient... parfois...
- C'est encore plus drôle lorsque tous les objets du tableau se mettent à voler dans tous les sens... Surtout au début, lorsque vous ouvrez certains TF pour la première fois.
Quoi qu'il en soit, jusqu'à présent, toutes mes tentatives d'ouvrir Five se sont soldées par une déception... =(
Bonjour, chers développeurs. Dans le langage MKL5, il existe une fonction ArrayMaximum qui recherche l'élément maximal dans un tableau numérique unidimensionnel. Que pensez-vous de la création d'une fonction similaire pour rechercher les index maximaux des éléments dans un tableau multidimensionnel? Pour dire la vérité, j'en ai besoin. Merci.
Oui, montrez l'erreur exacte du serveur MetaQuotes-Demo, s'il vous plaît.
nous sommes en novembre 94... Je ne sais pas de quelle heure datent les chandeliers du jour - j'ai juste appuyé sur "aller à la fin du graphique".
Que diriez-vous de le mettre en œuvre vous-même ?
1. Si je ne me trompe pas, l'Eur a été officiellement introduit en 1999.
Il est évident qu'elle existait déjà à titre expérimental avant cela, mais c'est un sujet distinct.
2. Quelque part (je ne me souviens plus où), il a été dit que pour le championnat, l'histoire était préparée depuis 2005...