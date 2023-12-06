Erreurs, bugs, questions - page 222
Une demande aux développeurs. Bien que le travail sur MT5 soit en pleine ébullition et que des modifications soient encore apportées, il serait très agréable d'augmenter le nombre de passes d'optimisation.
D'après ce que j'ai compris, la solution pour un si grand nombre de tâches est trouvée pour environ 10 000 variantes ; peut-être un peu plus ou un peu moins. Quelques heures de recherche sur un processeur et les meilleures variantes ont été trouvées.
La polyvalence des tests MQL5+OP+Multicore vous permet d'entrevoir de nouveaux horizons de tâches (par exemple, la recherche de modèles) qui peuvent être résolues à l'aide des outils MT5.
Mais voilà le problème :
L'article publié sur votre site présente un exemple d'algorithme génétique https://www.mql5.com/ru/articles/55 où il a fallu 3^100 avances par force brute pour résoudre un problème de recherche sur 100 barres - eh bien c'est un peu plus que LongInt :) alors que la solution a été trouvée en 17 000 itérations. L'algorithme génétique peut trouver des solutions pour beaucoup plus de variantes que LongInt. Et cette limitation est totalement infondée et obsolète. Eh bien, sauf qu'à ce stade final de MT5, il sera difficile de le faire.
Une très grande demande aux développeurs, si ce n'est pas trop difficile, faites en sorte que le nombre de passes soit au moins 2^LongInt (2 à la puissance).
Serj_Che 2010.12.07 00:16 #
vyv :
Quelqu'un va-t-il me répondre ?
Ils en ont parlé ici. https://www.mql5.com/ru/forum/1997/page6/#comment_31644
Peut-être serait-il préférable de poser la question ici.
Oh, il s'avère que cette amélioration est nécessaire pour beaucoup. Peut-être que vous pouvez l'essayer après tout ?
Renat Fatkhullin :
"Si nous arrivons à la conclusion qu'un produit peut être amélioré qualitativement, nous le faisons. Peu importe si nous devons tout réécrire à partir de zéro ou non. Nous n'avons pas peur de ça!
Rétrospectivement, tout notre travail est caractérisé par un désir constant d'améliorer les produits, un désir d'optimisation. C'est le mot que nous avons mis dans notre slogan : Optimiser et diriger !
Quelles sont ces erreurs ?
- Produit une ligne vierge.- Produit un nombre.
S'il vous plaît, réparez-le.
Je suppose qu'il y a d'autres problèmes avec le long, mais je n'arrive pas encore à trouver ce que c'est, j'obtiens une erreur d'écriture de mémoire avec un inducteur...
Bien. Il s'agit d'une fonctionnalité. Mais une que vous devriez mieux connaître.
Si un utilisateur saisit des valeurs de période pour MA à partir de l'interface, en créant des poignées pour les indicateurs et en utilisant les valeurs des tampons d'indicateurs, puis en ayant créé (par exemple, j'ai des paramètres par défaut dans ce formulaire) 2 indicateurs avec les mêmes caractéristiques (leurs poignées sont écrites dans le wrapper d'objet), il/elle reçoit le numéro de poignée du premier indicateur, grâce à cette fonctionnalité.
Voici un enchaînement possible des événements.
Situation 1. Il supprime le premier indicateur (et le programme effectue IndicatorRelease) ; en conséquence, le deuxième indicateur ne fonctionne pas automatiquement - erreur de copie de tampon.
Situation 2. Il enlève le deuxième indicateur (et le programme fait IndicatorRelease), le compteur de la manivelle diminue. Le premier se porte bien. Il crée un troisième indicateur avec une période différente. Il reçoit le handle count+1, c'est-à-dire le numéro du handle de l'indicateur qui vient d'être supprimé. Finalement, le pire est que le troisième indicateur avec une période différente, créé avec succès, donne les valeurs du premier indicateur, toujours non supprimé, au tampon.
La fonction de collage des numéros de manche entraîne des situations ambiguës lorsque l'on supprime l'un des deux numéros collés pour en créer de nouveaux.
Merci, nous allons y réfléchir.
Build 362 - le déplacement de l'onglet de la fenêtre a cessé de fonctionner :
L'icône d'interdiction de D&D apparaît. Peut-être que je fais quelque chose de mal ?
Il arrive qu'en raison d'importants bogues dans la construction (cette fois dans les fonctions d'accès aux séries temporelles, en particulier) le développement de l'EA soit arrêté. Nous devrions mettre en place un retour à la version précédente (avant la correction). Au moins en mode manuel, ou même plus facilement, si une sauvegarde de la construction précédente est stockée.
Cette question a déjà été soulevée et a été ignorée, mais, à mon avis, elle est importante et pas très difficile.
Je soutiens pleinement
