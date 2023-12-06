Erreurs, bugs, questions - page 218

Est-il possible de programmer le focus dans l'objet CChartObjectEdit ?

Autrement dit, vous devez pouvoir saisir du texte dans le champ de saisie immédiatement après sa création et sans l'activer avec la souris.

Une demande aux développeurs. Bien que le travail sur MT5 soit en pleine ébullition et que des modifications soient encore apportées, il serait très agréable d'augmenter le nombre de passes d'optimisation.

D'après ce que j'ai compris, la solution pour un si grand nombre de tâches est trouvée pour environ 10 000 variantes ; peut-être un peu plus ou un peu moins. Quelques heures de recherche sur un processeur et les meilleures variantes ont été trouvées.

La polyvalence des tests MQL5+OP+Multicore nous permet d'envisager de nouveaux horizons de tâches (par exemple, la recherche de modèles) qui peuvent être résolues à l'aide des outils MT5.

Mais voilà le problème :

L'article publié sur votre site présente un exemple d'algorithme génétique https://www.mql5.com/ru/articles/55 où il a fallu 3^100 avances par force brute pour résoudre un problème de recherche sur 100 barres - eh bien c'est un peu plus que LongInt :) alors que la solution a été trouvée en 17 000 itérations. L'algorithme génétique peut trouver des solutions pour beaucoup plus de variantes que LongInt. Et cette limitation est totalement infondée et obsolète. Eh bien, sauf qu'à ce stade final de MT5, il sera difficile de le faire.

Une très grande demande aux développeurs, si ce n'est pas trop difficile, faites en sorte que le nombre de passes soit au moins 2^LongInt (2 à la puissance).

 
La fonction CopyRates()[référence aux dates de début et de fin] ne fonctionne pas, elle continue à envoyer l'erreur 4001.
 


Étrange. C'est la troisième fois. Il y a deux points sur le graphique qui sont proches en valeur, mais un dans les résultats.

 
vyv:

Rien de compliqué, nous devons modifier le critère de sortie de l'algorithme, une variable dans une ligne. Changer le paramètre de hardcoded à intput.
 
sultanm: Étrange. C'est la troisième fois. Il y a deux points étroitement liés sur le graphique, mais un seul dans les résultats.
Lorsque j'ai posé de telles questions, on m'a envoyé lire l'article"Algorithmes génétiques : c'est simple". Vous y trouverez peut-être la réponse.
"Étrange. C'est la troisième fois. Il y a deux points sur le graphique qui sont proches en valeur, mais il n'y en a qu'un seul dans les résultats."

Pourquoi ne pas cliquer ici ?

 
Ais:

Pourquoi ne pas cliquer ici ?

Où cliquez-vous exactement ? Sur le nom de la colonne ou sur le résultat du calcul ?
 

Sur le nom de la colonne.

 
Yedelkin:
Où cliquez-vous exactement ? Sur le nom de la colonne ou sur le résultat du calcul ?
Lorsque vous cliquez sur une colonne, toutes les données sont triées dans l'ordre croissant de cette colonne, de sorte qu'un passage qui se trouve quelque part en bas mais proche du résultat est trié à côté de celui-ci.
