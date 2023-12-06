Erreurs, bugs, questions - page 219
Bonjour, je n'arrive pas à effectuer une opération de base - changer le stop loss sur un ordre avec une position encore ouverte (transfert vers sans perte). Je pensais que la recherche me donnerait un résultat, mais ce n'est pas le cas.
La demande est une variable globale, une position est ouverte avec elle et je veux ensuite déplacer le stop loss.
request.order = P_order;
request.action = TRADE_ACTION_MODIFY;
request.sl = sl;
OrderSend(request, result);
if(result.retcode==10009 || result.retcode==10008) {
Alert("Перенос SL");
return true;
} else {
Alert("Запрос на изменение ордера не выполнен - код ошибки: ",GetLastError());
return false;
}
}
Résultat
2010.12.05 13:23:18 Core 1 2007.12.04 20:00:00 failed modify order #8 buy 0.00 EURUSD at 0.00000 sl: 0.00000 tp: 0.00000 -> 1.46771, sl: 1.46771 tp: 1.47794 [Invalid request]
2010.12.05 13:23:18 Core 1 2007.12.04 12:00:00 Ордер Buy успешно помещен, тикет ордера #8
Pourquoi ? La structure est remplie de données correctes, je modifie les données si nécessaire, mais voilà le résultat ?
résultat
2010.12.05 13:23:18 Core 1 2007.12.04 20:00:00 failed modify order #8 buy 0.00 EURUSD at 0.00000 sl: 0.00000 tp: 0.00000 -> 1.46771, sl: 1.46771 tp: 1.47794 [Invalid request]
2010.12.05 13:23:18 Core 1 2007.12.04 12:00:00 Ордер Buy успешно помещен, тикет ордера #8
La structure est remplie avec les données correctes, je modifie les données dans la structure, mais c'est le résultat ?
D'après le code d'erreur et la ligne "1.46771, sl : 1.46771 tp : 1.47794" il s'ensuit que l'erreur pourrait être dans la coïncidence des deux premières valeurs. Le volume est nul, etc.
ma faute, je n'ai pas lu la documentation, je devrais utiliser TRADE_ACTION_SLTP pour changer les niveaux.....
Pas "encore" mais exactement la colonne indiquée par la flèche, parce que :
Où cliquez-vous exactement ? Sur le nom de la colonne ou sur le résultat du calcul ?
Notez que le graphique en points montre les données de la colonne exacte sur laquelle on vous demande de "cliquer".
Conseil : voir les valeurs de l'échelle "Balance max".
C'est le cas, parce que c'est le cas :
Ne discutons pas d'absurdités. La seule différence entre les deux colonnes voisines est que "Résultat" = "Bénéfice" + "Solde de départ". Il est donc inutile de cliquer à nouveau sur la colonne "Résultat", si les données du tableau sont déjà triées en cliquant sur "Bénéfice". Le chercheur curieux n'obtiendra pas de nouvelles informations en cliquant à nouveau.
Conseil : Le "solde de départ" est fixe et ne change pas pendant les calculs.
Comme l'échelle verticale dans le graphique en points montre les données dans la colonne "Résultat", alors :
1. le tableau indiqué doit être trié par la même colonne "Résultat" ;
2. la valeur spécifiée doit se trouver au milieu de la fenêtre du tableau, de sorte que les valeurs les plus petites et les plus grandes puissent être vues en même temps.
Ce n'est que si ces conditions sont réunies que l'on peut tirer des conclusions.
