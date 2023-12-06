Erreurs, bugs, questions - page 220
Nous parlons de points proches de l'échelle "Balance max", qui représente les données de la colonne "Résultat", et non celles de la colonne "Réussite", donc le tri doit se faire par la colonne "Résultat".
Bien sûr :) Probablement à cause des indications encerclées "la valeur spécifiée doitse trouver au milieu de la fenêtre du tableau afin que les valeurs inférieures et supérieures soient visibles en même temps" :)
Après le tri "la valeur spécifiée doit se trouver aumilieu de la fenêtre du tableau de sorte que les valeurs les plus petites et les plus grandes soient visibles en même temps", afin de montrer que la valeur la plus proche n'est pas cachée par la limite de la fenêtre du tableau :
Après le tri "la valeur spécifiée doitse trouver au milieu de la fenêtre du tableau de sorte que les deux valeurs, la plus petite et la plus grande, soient visibles en même temps", afin de rendre visible que la valeur proche n'est pas cachée derrière le bord inférieur ou supérieur de la fenêtre du tableau, donc à partir de la figure ci-dessus cette possibilité peut être autorisée.
:) :):) Absolument :) Surtout si l'on considère que, d'après les captures d'écran citées, il est clair à la fois que le tri lui-même est présent et que toute "fenêtre au milieu de la table" est hors de question :)
Mais la théorisation basée sur des hypothèses et des suppositions va bien au-delà de la question"Que diriez-vous de cliquer ici?". La réponse à cette question est simple : cliquer n'a pas de sens (compte tenu du tri disponible).
1. la question "clic" ne vous était pas destinée, car vous ne pouvez pas y répondre, puisque vous n'avez pas fait les calculs.
2. Il manque encore un tri correct.
3) Précisément parce qu'il n'est pas question de "fenêtre de milieu de tableau", toute conclusion tirée sera prématurée.
La question ne vous était pas destinée.
:) Voici l'argument décisif :) C'est tout à fait classique :) Les captures d'écran ne comptent pas :)
Laissez-moi vous expliquer. La question concerne toute personne ayant obtenu des résultats similaires à ceux de sultanm. Avant de poser de telles questions, il serait bon de lire attentivement les captures d'écran. La question aurait alors disparu d'elle-même.
2. Il manque toujours le tri correct.
:) Je vais devoir le répéter : la question concerne toute personne ayant obtenu des résultats similaires à ceux de sultanm. Avant de poser de telles questions, il serait bon de lire attentivement les captures d'écran. La question aurait alors disparu d'elle-même.
J'ai un panier entier rempli de résultats de calculs similaires. Si sultanm a une nouvelle fois soulevé la question, cela ne signifie pas que personne d'autre n'est intéressé.
Quant à "mettre en évidence les arguments décisifs", cette action montre que leur auteur ignore tout simplement l'implémentation du tri normal de sultanm, dont la présence peut être vue à l'œil nu dans la capture d'écran qu'il a citée.
Je dois également ajouter que le tri par la colonne "Profit" et le tri par la colonne "Résultat" sont des méthodes de tri alternatives (aux fins que sultanm ou moi-même souhaitons). Il est un peu étrange d'insister pour n'utiliser qu'une seule des méthodes de tri alternatives.
Dans la dernière version, CopyClose, CopyTime, CopyHigh... ont cessé de fonctionner. Et cela ne fonctionne pas lorsque l'on copie par les dates de début et de fin de l'intervalle de temps requis. Tous les indicateurs et les Expert Advisors utilisent ces fonctions. Par conséquent, tous les travaux ont été arrêtés.
1) La question concerne tout le monde, mais pas vous, carvous ne pouvez pas y répondre, carvous n'avez pas fait les calculs, ou plutôt, vous n'avez pas les résultats des calculs.
2. "Avant de poser de telles questions, il serait bon de lire attentivement les captures d'écran. La question aurait alors disparu d'elle-même.
La question s'est posée après une lecture attentive, car il est apparu clairement que :
2.1. le tri a été effectué sur des indicateurs différents, car l'indicateur "Solde max", dont les valeurs sont données sans tri dans la colonne "Résultat", et l'indicateur "Bénéfice" sont des indicateurs différents, même s'ils sont liés ;
2.2. après le tri par l'indicateur étudié, les valeurs les plus proches au-dessus et au-dessous doivent être visibles simultanément ou, en dernier recours,la barre de défilement de la fenêtre du tableau.
Ya :) Il ne sert à rien de répéter ce qui est évident.
Étrange. C'est la troisième fois. Il y a deux points sur le graphique qui sont proches en valeur et un dans les résultats.
c'est le même résultat ! les paramètres d'entrée pour ces points sont les mêmes !
dans le journal du testeur pour le deuxième point, vous trouverez quelque chose comme "résultat trouvé dans le cache". c'est-à-dire que dans une nouvelle itération de l'algorithme génétique, les tests peuvent être exécutés avec de tels paramètres qui ont déjà été utilisés auparavant. le résultat sera pris dans le cache. dans ce cas, le point sur le graphique sera, mais il n'y aura pas de chaîne en double dans les résultats.
Au fait, il me semble que si la modélisation des requêtes est choisie, alors ce cache ne devrait pas être utilisé. Qu'en pensent les développeurs ?
et un autre bug: lorsque mon algorithme génétique est allé au-delà de 10496, le graphique a commencé à s'afficher de manière incorrecte - verticalement, il a été mis à l'échelle correctement, vous pouvez comprendre que des résultats plus élevés ont été trouvés, mais horizontalement, il n'a pas été mis à jour. les points comme s'ils ont été ajoutés quelque part sur la droite, déjà au-delà de la frontière du graphique.