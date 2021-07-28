Souhaits pour MT5 - page 34

Nouveau commentaire
 

Un outil comme le "Fibonacci Meter" fait cruellement défaut. À mon avis, elle devrait être similaire à l'extension de Fibonacci, seuls les niveaux de 0% et de 100% devraient être fixés aux niveaux des deux premiers points de contrôle, tandis que la position du troisième point de contrôle devrait afficher la troisième ligne et le pourcentage calculé pour ce point avec une précision de 0,1%.

Et pour le groupe d'outils Fibonacci de l'onglet "Niveaux", j'aimerais avoir deux boutons supplémentaires : "Enregistrer" et "Charger". Il est parfois nécessaire d'afficher les Fibo à 30 niveaux, mais il n'est pas pratique de les utiliser en permanence - ils encombrent le graphique et il est fastidieux de saisir à nouveau les 32 niveaux.

 

Si je comprends bien, mt5 ne permet de dessiner un indicateur que dans l'une des deux fenêtres suivantes : indicator_separate_window ou indicator_chart_window. Corrigez-moi si je me trompe. Mais je veux le dessiner sur les deux fenêtres en même temps. Par exemple, je veux peindre les barres avec des couleurs différentes selon les valeurs des indicateurs, qui seraient dessinées dans une fenêtre séparée. Est-il possible de préciser d'une manière ou d'une autre dans le préambule dans quelle fenêtre chaque tampon sera dessiné ? Quelque chose comme ça

#property indicator_buffers 2
#property indicator_plots   2
//--- indicator

#property indicator_window1 SEPARATE_WINDOW
#property indicator_label1  "Indicator"
#property indicator_type1   DRAW_LINE
#property indicator_color1  Blue
#property indicator_style1  STYLE_SOLID
#property indicator_width1  1
//--- moving average

#property indicator_window2 CHART_WINDOW
#property indicator_label2  "my MA"
#property indicator_type2   DRAW_LINE
#property indicator_color2  Red
#property indicator_style2  STYLE_SOLID
#property indicator_width2  1

où le nouveau paramètre est saisi :

indicator_window - spécifie dans quelle fenêtre cet indicateur sera construit.

Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы графиков / Свойства графиков
Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы графиков / Свойства графиков
  • www.mql5.com
Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы графиков / Свойства графиков - Документация по MQL5
 
gpwr:

Si je comprends bien, mt5 ne permet de dessiner un indicateur que dans l'une des deux fenêtres suivantes : indicator_separate_window ou indicator_chart_window. Corrigez-moi si je me trompe. Mais je veux le dessiner sur les deux fenêtres en même temps. Par exemple, je veux peindre les barres avec des couleurs différentes selon les valeurs des indicateurs, qui seraient dessinées dans une fenêtre séparée. Est-il possible de préciser d'une manière ou d'une autre dans le préambule dans quelle fenêtre chaque tampon sera dessiné ? Quelque chose comme ça

où le nouveau paramètre est saisi :

indicator_window - spécifie dans quelle fenêtre cet indicateur sera construit.

Une suggestion très précieuse. J'ai moi-même eu besoin de construire un indicateur dans la fenêtre principale et une sous-fenêtre en même temps. Le problème peut bien sûr être résolu en créant deux indicateurs fonctionnant ensemble, mais cela n'est pas pratique.
 
gpwr:

....

indicator_window - indique dans quelle fenêtre l'indicateur sera construit

hourra Je ne suis pas seul. Je me joins à une demande qui dure depuis plus de deux ans https://www.mql5.com/ru/forum/105052/page53#102261
Пожелания к MQL5 - MQL4 форум
  • www.mql5.com
Пожелания к MQL5 - MQL4 форум
 
Prival:
hourra, je ne suis pas le seul. Je me joins à la demande que je fais depuis plus de deux anshttps://www.mql5.com/ru/forum/105052/page53#102261.

Je suis d'accord, si à quatre on pouvait dessiner des tampons par objets et ainsi supprimer le problème de l'affichage simultané à la fois dans les séparateurs et dans le graphique, à cinq indicateurs les objets ne se dessinent pas, donc le souhait objectivement s'est posé.

j'ai parfois l'envie de créer plusieurs séparations à la fois,

Je vais également me joindre à cette demande, qui date déjà de deux ans.

 
Urain:
Je le soutiens, si dans le quatrième on pouvait dessiner des tampons avec des objets et ainsi supprimer le problème de l'affichage simultané dans le separatet et dans le graphique, dans le cinquième les indicateurs ne dessinent pas d'objets, donc le souhait est objectivement en retard.
Les indicateurs dessinent des objets. Ils le font déjà.
 

joo:
Индикаторы объекты рисуют. Уже рисуют.

Oui, ils dessinent depuis le début, et dans une fenêtre séparée aussi.

 
Alexander:

MetaTrader 5 Client Terminal build 294

  1. Terminal : Mécanisme réécrit du magnétisme des objets - désormais, la liaison temporelle ponctuelle est toujours précise à la minute près, ce qui permet de gagner en construction lors du passage à de petites périodes.

Bien joué ! Score ! Merci ! La vie est beaucoup plus facile maintenant !
 

Actuellement, lorsque vous peignez un chandelier dans mt5 (ou même dans mt4), vous ne pouvez pas distinguer l'ouverture et la fermeture parce que le corps du chandelier est toujours foncé, comme le montre l'image suivante

Est-il possible de faire en sorte que la coloration des chandeliers ne change pas le type de chandelier (ouvert>fermé ou fermé>ouvert) ?

 
Consultez l'indicateur ColorCandlesDaily.
1...272829303132333435363738394041...117
Nouveau commentaire