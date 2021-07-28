Souhaits pour MT5 - page 34
Un outil comme le "Fibonacci Meter" fait cruellement défaut. À mon avis, elle devrait être similaire à l'extension de Fibonacci, seuls les niveaux de 0% et de 100% devraient être fixés aux niveaux des deux premiers points de contrôle, tandis que la position du troisième point de contrôle devrait afficher la troisième ligne et le pourcentage calculé pour ce point avec une précision de 0,1%.
Et pour le groupe d'outils Fibonacci de l'onglet "Niveaux", j'aimerais avoir deux boutons supplémentaires : "Enregistrer" et "Charger". Il est parfois nécessaire d'afficher les Fibo à 30 niveaux, mais il n'est pas pratique de les utiliser en permanence - ils encombrent le graphique et il est fastidieux de saisir à nouveau les 32 niveaux.
Si je comprends bien, mt5 ne permet de dessiner un indicateur que dans l'une des deux fenêtres suivantes : indicator_separate_window ou indicator_chart_window. Corrigez-moi si je me trompe. Mais je veux le dessiner sur les deux fenêtres en même temps. Par exemple, je veux peindre les barres avec des couleurs différentes selon les valeurs des indicateurs, qui seraient dessinées dans une fenêtre séparée. Est-il possible de préciser d'une manière ou d'une autre dans le préambule dans quelle fenêtre chaque tampon sera dessiné ? Quelque chose comme ça
où le nouveau paramètre est saisi :
indicator_window - spécifie dans quelle fenêtre cet indicateur sera construit.
....
indicator_window - indique dans quelle fenêtre l'indicateur sera construit
hourra, je ne suis pas le seul. Je me joins à la demande que je fais depuis plus de deux anshttps://www.mql5.com/ru/forum/105052/page53#102261.
Je suis d'accord, si à quatre on pouvait dessiner des tampons par objets et ainsi supprimer le problème de l'affichage simultané à la fois dans les séparateurs et dans le graphique, à cinq indicateurs les objets ne se dessinent pas, donc le souhait objectivement s'est posé.
j'ai parfois l'envie de créer plusieurs séparations à la fois,
Je vais également me joindre à cette demande, qui date déjà de deux ans.
Je le soutiens, si dans le quatrième on pouvait dessiner des tampons avec des objets et ainsi supprimer le problème de l'affichage simultané dans le separatet et dans le graphique, dans le cinquième les indicateurs ne dessinent pas d'objets, donc le souhait est objectivement en retard.
joo:
Индикаторы объекты рисуют. Уже рисуют.
Oui, ils dessinent depuis le début, et dans une fenêtre séparée aussi.
MetaTrader 5 Client Terminal build 294
Bien joué ! Score ! Merci ! La vie est beaucoup plus facile maintenant !
Actuellement, lorsque vous peignez un chandelier dans mt5 (ou même dans mt4), vous ne pouvez pas distinguer l'ouverture et la fermeture parce que le corps du chandelier est toujours foncé, comme le montre l'image suivante
Est-il possible de faire en sorte que la coloration des chandeliers ne change pas le type de chandelier (ouvert>fermé ou fermé>ouvert) ?