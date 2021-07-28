Souhaits pour MT5 - page 35
Regardez l'indicateur ColorCandlesDaily.
Cet indicateur dessine également les chandeliers avec une couleur sombre (solide, inondée, etc.), en supposant que tous les chandeliers ont Close<Open. Ma suggestion n'était pas d'ajouter une coloration des chandeliers (ce que je sais déjà faire), mais d'enregistrer le type de corps du chandelier pendant le dessin. Ou bien l'indicateur que vous avez mentionné contient cette information et je ne la vois pas ? Ce qui est tout à fait possible car ma femme jure toujours que j'ai "des yeux d'homme", c'est-à-dire que "je regarde dans un livre et je vois une figue".
Je ne sais pas si cela a été écrit ou non, si c'est le cas, je vous le rappellerai). Toute plateforme sérieuse propose une alternative aux graphiques en temps réel : Renko, Point&Figure, RangeBars, VolumeBars, DeltaBars...
Je ne comprends pas pourquoi nous devons créer une telle abondance d'horizons temporels avec des périodes non standard, mais nous ne pouvons pas créer des barres non liées au temps. Puis-je m'attendre à ce que de telles méthodes soient utilisées et quand ?
Peut-on s'attendre et quand peut-on s'attendre à des méthodes similaires de construction de bars ?
Je ne sais pas si c'est déjà écrit..... Mais s'il vous plaît, faites un avertissement du compilateur(comme dans 4) dans de tels cas :Il m'a fallu beaucoup de temps pour trouver un bug dans mon code et je n'ai même pas pensé que c'était un bug ici, puisque j'ai l'habitude de quadruple
L'interface du testeur de stratégie est extrêmement inconfortable. Vous devez continuer à sauter à travers les onglets.
Pour améliorer le confort de travail avec le testeur, je suggère que les boutons de contrôle "Start/Cancel" soient placés dans la zone de la fenêtre, qui est visible quel que soit l'onglet actif à ce moment-là. Ainsi, vous pouvez démarrer/arrêter les tests à tout moment sans devoir faire défiler les onglets.
En outre, la fenêtre contenant les journaux doit également être affichée séparément pour pouvoir effectuer une surveillance continue, là encore sans sauter par-dessus les onglets du testeur.
Je ne suis pas un grand programmeur, mais j'ai une idée de la création de l'interface des programmes win, donc je sais que faire le relancement des contrôles de l'interface du testeur un couple d'heures ou même des minutes, parce que vous n'avez pas besoin de changer la fonctionnalité.
Développeurs, veuillez prêter attention à ma suggestion.
Merci.
Aux développeurs, à propos des demandes.
Veuillez prêter attention à ma demande 23172.
Au moins du point de vue des VACANCES, pensez à ce que et comment cela peut être fait...
Oui, le seul moyen de savoir si le marché est fermé est d'envoyer une demande de transaction ou d'analyser l'absence de cotations grâce à un minuteur. En tout cas, je ne l'ai pas trouvé.
J'ai résolu ce problème de cette façon, mais dans le testeur, cette fonction refuse de fonctionner. Tout va bien sur Demo. Peut-être que quelqu'un suggérera une meilleure solution ?
J'ai écrit il y a longtemps que l'heure réelle du vendredi ne coïncide pas.
J'ai décidé d'écrire à nouveau.