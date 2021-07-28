Souhaits pour MT5 - page 28
Le vieux problème à nouveau. Une fois de plus, MT5 trie les fenêtres lors du changement de profil !
Je place les fenêtres du tableau selon mes besoins, je passe à un autre profil, puis je repasse à l'autre profil et, à nouveau, les fenêtres sont classées soit verticalement, soit horizontalement - le chaos total !
Les gars, on ne peut plus vivre comme ça ! !!
Vous avez fixé la limite d'achat à 0.7263. Cet ordre sera déclenché lorsque le cours vendeur sera égal ou inférieur à 0.7263. Sur le graphique en tick, nous voyons que le prix de l'Ask n'a atteint que 0.7264, exactement un pip de moins que le déclenchement.
La situation est très simple : vous avez confondu les prix de déclenchement du Bid et du Ask et vous avez pris le prix du Bid (Bid, pas Ask) dans le graphique comme prix de déclenchement de l'ordre BUY Limit.
Il n'y a pas d'alchimie ici.
Alors, laissez-moi vous expliquer à nouveau. L'offre et la demande du graphique en tick coïncident avec l'offre et la demande du graphique, narine à narine - c'en est une. Et deuxièmement - je ne peux certainement pas confondre Bid et Ask, j'utilise MT depuis de nombreuses années. Peu probable, mais peut-être n'avez-vous pas vu sur le graphique la ligne Ask cachée derrière la limite d'achat - c'est peut-être pour cela que, selon vous, c'est "si facile" ?
Expliquez-moi, depuis quand les relevés des cours acheteur et vendeur ne coïncident-ils pas avec les relevés du graphique en tic-tac ? On a l'impression que le graphique est d'une cuisine et le graphique en tic-tac d'une autre... Il en va de même pour la forêt.
En général, le spread de cette paire est de 6 p. p., si l'on en juge par les lectures de la fenêtre Market Watch. D'où la conclusion que ce n'est pas le graphique en tic-tac qui ment mais celui en graphique, car la différence entre Bid et Ask n'est que de 5 p. p., alors pourquoi ce désordre dans leur royaume ?
Le Bid du graphique en tick correspond au graphique, le prix d'activation aussi, le prix d'activation de 63 BUY LIMIT est inférieur au prix de 64 ASK. Le prix ASK est clairement indiqué sur le graphique en tick, tandis que sur le graphique principal, il est probablement caché (s'il a été inclus) derrière la ligne de prix d'activation en raison de l'échelle utilisée.
Il n'y a pas d'erreur, à l'exception d'une chose - vous êtes trompé.
Pour maximiser l'effet, je suggère de ne pas regarder les prix réels, mais d'ouvrir un graphique mensuel et d'attraper le rendu des +pips sur ce graphique.
Alors pourquoi la terminologie introduite et établie de longue date est-elle incompatible avec ce que je vois maintenant ? Vous affirmez qu'il existe un prix d'activation tant sur le graphique en tic-tac que sur le graphique général, mais alors pourquoi le prix d'activation est-il appelé Ask's et non pas exactement le prix d'activation, dans la mesure où ils peuvent ne pas coïncider ?
Suis-je le seul à n'avoir jamais pensé à ne pas considérer le prix Ask comme un prix d'activation et à être conscient du fait qu'il s'agit de prix différents, ou sommes-nous plus nombreux ? Voici ce qui est intéressant...
Dans quel sens parlons-nous d'échelle - je ne comprends pas. Si je parle du TF, c'est le plus précis - M1, il n'y a tout simplement pas de place pour les erreurs, bien que je n'aie pas observé d'erreurs dans les TF plus élevés, sauf que les Ask et les Bid ont convergé, mais il ne s'agit pas de cela. Si nous parlons des réglages de la balance dans l'image de gauche, je n'ai jamais joué avec, donc je ne vais pas argumenter.
Il se trouve que lorsque le prix Ask coïncide avec le prix d'activation sur le graphique en tick, un ordre d'achat (63 & 63) sera déclenché, mais la ligne rouge sur le graphique général sera déjà à 62. Terminologiquement, ce prix est appelé prix d'activation, mais numériquement, sur le graphique commun, ce sera un prix de suractivation.
Un à sa place où tout a été installé...
Et le second "clone" est à l'autre bout de la géographie, dans des répertoires cachés, avec des noms longs qui ne ressemblent à rien...
Y a-t-il quelqu'un qui se sente vraiment à l'aise avec ça, et qui soit vraiment excité et ravi de cette grande idée ?
Grâce à Microsoft et au renforcement de sa sécurité dans les versions Vista et supérieures.
Si le terminal détecte qu'il fonctionne dans une version antérieure du système d'exploitation (inférieure à Vista) ou sous des droits d'administrateur complets (avec UAC désactivé), il stockera toutes les données dans son répertoire. Vous pouvez également activer ce mode de manière forcée avec le commutateur /portable lors du démarrage du terminal et de l'éditeur.
Si le terminal détecte un démarrage sur un système avec des permissions restreintes, il déplacera le dossier de données dans le répertoire de l'utilisateur (sinon rien ne peut être écrit dans son propre répertoire).
Ou peut-être que cela peut être résolu en désinstallant simplement le système et en l'installant dans un dossier séparé... ?
Aux développeurs des terminaux MT4 et MT5.
Les commerçants, ainsi que les autres utilisateurs de PC, se tournent vers les nouveaux écrans larges LCD, dont les tailles de matrice vont de 19 à 32 pouces et plus. Je suis constamment confronté au problème du formatage des fenêtres des tableaux d'outils. Le problème provient du terminal MQ, mais avec les écrans larges, il est devenu particulièrement urgent. Dans le terminal, seule la disposition des fenêtres en "cascade" est représentée correctement. La disposition "verticale" et "horizontale" des fenêtres n'est correcte que lorsque 2 et 3 fenêtres sont ouvertes. Siplusieurs fenêtres sont ouvertes, elles ne sont disposées qu'en mode "Grille". Comme il est nécessaire de travailler avec 5-6 fenêtres en mode vertical, je dois constamment les aligner manuellement. J'ai été particulièrement surpris que MT5 formate également les fenêtres minimisées, ce qui n'est pas le cas dans MT4, et il n'y avait pas une telle nécessité dans MT4.
Je demande aux développeurs du terminal d'introduire un mode supplémentaire "Grille" et de corriger les modes "Vertical" et "Horizontal" pour MT4 et MT5. De même, exclure le formatage des fenêtres minimisées dans MT5.
Avez-vous délibérément caché la fenêtre de négociation lorsque vous avez utilisé la capture d'écran originale dans votre réponse ?
Regardez le prix actuel là-bas. A savoir 65. Ainsi, sur le graphique, le chiffre est de 63, mais vous le contestez, sur le graphique en tic-tac, il est de 64, et vous ne le contestez plus, et dans la fenêtre "Trade", le chiffre est de 64. - 65.
Alors lequel d'entre nous est en train de lancer des calomnies après ça ?
Voici une capture d'écran dans laquelle, aux trois endroits (soulignés en rouge), le prix est le même, comme il se doit. Cependant, puisqu'il ne s'agit pas d'un achat à cours limité en attente, mais d'un achat sur le marché, le prix est un Bid, et non un Ask.
Mais dans ce cas, cela n'a pas d'importance, car le prix doit être exactement le même dans les trois endroits. Cependant, à en juger par la capture d'écran originale, elle est différente à au moins deux endroits.
L'alchimie n'est probablement pas vraiment là. Mais qu'en est-il du moule dans MT4 ?