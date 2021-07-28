Souhaits pour MT5 - page 36
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Il faut constamment changer si les classes sont dans des fichiers séparés.
Veuillez créer un bouton de raccourci pour compiler tous les fichiers ouverts!
Il faut constamment changer si les classes sont dans des fichiers séparés.
+1
Veuillez créer un bouton de raccourci pour compiler tous les fichiers ouverts!
Il faut constamment changer si les classes sont dans des fichiers séparés.
+100
ainsi que la commande "Compiler tout" dans le menu contextuel du répertoire dans la fenêtre "Navigateur" de l'éditeur.
J'ai écrit il y a longtemps que l'heure réelle du vendredi ne coïncide pas.
J'ai décidé d'écrire à nouveau.
Apparemment, MQ négocie le vendredi jusqu'à 24 heures. Chez Alpari, par exemple, cette information s'affiche correctement.
Vous devez constamment changer si les classes sont dans des fichiers séparés.
MQ semble négocier jusqu'à 24h00 le vendredi, par exemple sur Alpari, cette information est affichée correctement.
J'ai des classes dans différents fichiers, mais je les compile toutes en même temps. Pour ce faire, vous devez exécuter la compilation dans le fichier principal - vous en avez un.
J'en suis conscient.
Situation :
Fichier principal de l'EA ~30 lignes édité 1-3 fois par semaine qui comprend 2 fichiers avec des classes éditées toutes les 3 minutes. Mais pour compiler l'ensemble de l'EA, nous devons passer au fichier principal, compiler, puis repasser au fichier de classe.
Mais s'il y avait un bouton pour tout compiler, vous éditez le fichier de classe, cliquez immédiatement sur un bouton et c'est fait, pas besoin de changer de place.
Lorsque vous travaillez, vous devez périodiquement enregistrer tous les fichiers ouverts et les recompiler à un moment donné. C'est comme une transaction, disons le transfert de code d'un module à un autre, la correction, la validation de la transaction.
Il y a bien un bouton pour sauvegarder tous les fichiers, mais il n'est pas très pratique à utiliser.
Je suggère d'utiliser Shift+F11 pour écrire tous les fichiers ouverts et Shift+F12 pour recompiler (avec écriture, bien sûr) tous les fichiers mql5 ouverts. Ils sont éloignés et ne seront pas actionnés par accident, et selon les normes de mise en page, ils sont adaptés à ces fonctions.