Veuillez considérer
Proposition d'ajouter à MQL5 une fonctionnalité permettant de changer à partir d'un indicateur ou d'un expert ou à partir d'un script.
Les barres Max dans la fenêtre...
Il peut être utile de rendre une limite contrôlable du programme
PS
De plus, si vous le pouvez, faites en sorte que les résultats d'optimisation et le graphique d'optimisation soient supprimés, au cas où les tests se déroulent en mode normal.
Ou est-ce que c'est un tel truc de pouvoir le regarder à tout moment ?
PS
Je m'oppose à une telle suggestion. Après l'optimisation, pour analyser les résultats, je dois vérifier plusieurs passes séparément en mode normal (en cliquant sur la passe correspondante). Si les résultats de l'optimisation disparaissent après le premier essai en mode normal, une occasion précieuse de travailler avec les résultats sera perdue.
1)Vous devez ajouter des événements normaux, pas ce que vous avez mis en place.
La première chose qui m'est venue à l'esprit
OnBar,OnBarClose,OnQuote,OnDomChanged...
OnPositionOpened,OnPositionClosed...
OnConnected,Ondisconnected...
les changements de statut des demandes, etc.
2) faire une documentation de type humain, comme ici : http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.data.aspx
3) "Apporter l'API aux masses" -)
ps Il semble que les développeurs créent des logiciels pour les débutants ou qu'ils soient eux-mêmes...
Il existe des événements destinés aux utilisateurs. Vous pouvez en mettre en œuvre un certain nombre par vous-même.
Cela fait longtemps que je capte les événements OnConnected et OnDisconnected via un timer. Si vous le souhaitez, vous pouvez également créer des événements OnBar et OnBarClose ou tout autre événement.
Ensuite, vous pouvez facilement les attraper dans OnChartEvent avec l'aide d'un tel bloc (il y a tout cela dans l'aide, pourquoi réinventer la roue ?).
PS
Et au niveau de la classe, vous pouvez gérer n'importe quel (enfin, presque n'importe quel) événement...
Il sera intéressant de voir comment vous l'implémentez (OnConnected ?).
dentraf:
Il est intéressant de voir comment vous mettez cela en œuvre (OnConnected ?).
Oui, s'il vous plaît :)
Voici un exemple de traitement de ces événements dans Expert Advisor avec la classe CMqlManagerConnect (module joint au post).
1. Copiez le module dans le dossier \MQL5\Include\ (de préférence dans un sous-répertoire)
J'ai tout ici - MQL5\Include\Units\Objects.
2. Dans le conseiller expert, ajoutez un lien vers ce fichier.
3. Créer une variable de type CMqlManagerConnect.
4. Dans le minuteur, cela se passe comme suit
5 Vous devez écrire le texte suivant dans OnChartEvent
PS
Vous pouvez, bien sûr, ne pas passer les événements à OnChartEvent, mais les traiter directement dans la classe (soit dans la base, soit dans les descendants). Mais même avec cette approche, je recommande de laisser la référence à OnChartEvent, parce que vous pouvez avoir besoin d'informer les autres graphiques des événements... :)
Avez-vous écrit vous-même la classe CMqlManagerConnect ? Avez-vous une solution pour l'énumération des serveurs lorsque vous perdez la connexion au serveur ?