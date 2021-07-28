Souhaits pour MT5 - page 32
Je ne suis pas sûr de savoir comment l'utiliser. Par exemple, il y a des éléments que je n'utiliserai jamais, simplement parce que j'ai l'habitude d'avoir certains des boutons nécessaires sur ma barre d'outils dans MT4. Par exemple, il contient des éléments que je n'utiliserai jamais, simplement parce que MT4 est habitué à avoir certains des boutons nécessaires dans la barre d'outils. Au cours de mes années de travail avec MT4, j'ai développé un réflexe fort de m'adresser aux boutons du terminal là où c'est nécessaire et au menu contextuel de la même manière.
Quoi qu'il en soit, je veux rendre la liste des éléments du menu contextuel plus courte - cela apportera au moins un certain confort, car nous avons déjà assez d'émotions négatives dans le trading. Pour les ajouter, l'inconfort de l'utilisation de la nouvelle interface n'est pas de mise. Eh bien, pour éviter toute insatisfaction, je veux que chacun puisse ajuster le menu à sa guise.
L'interface du programme mt5 pour les simples mortels ! (pas les programmeurs)
---------------------------------------------------------------------
Peut-être que pour les programmeurs, mt5 s'est vraiment beaucoup amélioré...
Mais pour les simples mortels qui négocient avec des stylos - c'est bien pire que dans mt4...
amélioration ...
1. POURQUOI TANT D'ICÔNES ? (il a ouvert et a été horrifié)
tout est parfaitement visible - CHAQUE PIXEL DE GRAFICS EST PLUS EAU QUE D'OR !))
ramenez-le ou rendez-le plus petit que dans mt4
mieux ! faites 3 positions pour la taille des icônes -
avec la taille telle qu'on l'appelle maintenant - grande
la même taille que dans mt4 - moyen
et plus petit - petit
1.1 le bouton de trading automatisé en deux versions - tel qu'il est maintenant et comme un carré
(pas si large)
2. le configurer comme tous les autres panneaux - une barre d'outils standard !
(Fichier, Affichage, Coller, etc...) - c'est-à-dire avec la possibilité de choisir les inscriptions à laisser et celles à cacher...
Créez un panneau d'utilisateur séparé (vierge) - où vous pourrez travailler de manière indépendante !
ajouter ce que vous voulez - à partir de tous les panneaux disponibles dans le terminal....
4. rendre possible le déplacement de n'importe quel panneau à n'importe quel endroit !
c'est-à-dire que je veux mettre le panneau tf à côté du panneau standard (à droite de celui-ci)... mais pas comme ))))
comme dans le mxton par exemple
Je demande un petit ... (peut-être que de tels souhaits ont déjà été ... faites-le - ce serait si gentil -).
parce qu'il ne prend pas beaucoup de temps ... et la commodité pour les utilisateurs (si vous pour ce bien sûr
y aspirer) - ajoutera ...
S'il vous plaît, prenez-le au sérieux - ne plaisantez pas - prenez un écran plus grand (je travaille avec des écrans de 22 pouces)...
Tous les panneaux sont ancrés n'importe où sur l'écran et sont personnalisables - vous pouvez masquer n'importe quel élément.
Essayez d'appuyer sur le bouton droit du panneau et sélectionnez "Personnaliser".
J'aimerais vraiment voir l'implémentation du multi-monitoring dans MT5... comme dans toutes les plateformes de trading professionnelles. Pour que les graphiques puissent être placés sur plusieurs moniteurs.
Bien sûr que je l'ai fait...et si vous regardez ma capture d'écran de mt5 - vous pouvez voir que le panneau de gauche est déjà personnalisé par moi (enlevé-caché inutile)....
je ne vois pas la taille des icônes ? ou peut-être que je n'ai pas vu les paramètres ? je les ai tous parcourus ....
quelle est la réponse aux pts du premier post... et en général, est-il possible de changer l'interface ? ou est-ce que j'écris en vain ?....
mt5 build 291
La question de la taille des badges a déjà été soulevée. Les badges resteront tels qu'ils sont (du moins, ils ne seront pas modifiés inutilement)...
Dans la fenêtre d'ouverture ou de fermeture d'un ordre, cochez la case qui vous permet de sauvegarder la taille du slippage saisie par l'utilisateur - MT4 l'a prévu et c'est pratique, car vous fournissez des cotations à cinq chiffres et par défaut le slippage est toujours de 8 points. Il est peu pratique de piloter manuellement le glissement à chaque fois, d'autant plus que 8 points pour un devis à cinq chiffres est une garantie de requotes permanentes.
Dans MetaEditor, veuillez introduire la numérotation latérale des lignes, la possibilité de réduire les blocs de code, la mise en évidence des parenthèses appariées et la mise en évidence de la ligne en cours, comme cela est implémenté dans Notepad++ (voir les captures d'écran ci-jointes).
Dans MetaEditor, veuillez introduire la numérotation latérale des lignes, les blocs de code rétractables, la mise en évidence des parenthèses appariées et la mise en évidence de la ligne en cours comme cela est implémenté dans Notepad++ (voir les captures d'écran ci-jointes).